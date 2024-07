video suggerito

L’oroscopo di domani, martedì 2 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, martedì 2 luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Godiamoci questa emotività che non ha alcuna intenzione di restare timida in silenzio: i sentimenti saranno dichiarati forti e chiari. Con la Luna in Toro il segno sfortunato é lo Scorpione mentre il segno fortunato la Vergine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell’oroscopo di domani, martedì 2 luglio 2024 quanta voglia di sognare in grande: la Luna è in Toro mentre Mercurio si gode ancora le ultime ore in trigono con Nettuno. I progetti sono tanti e tutti con le loro radici nei sentimenti e nei valori forti. Con la Luna in Toro il segno sfortunato è lo Scorpione mentre il segno fortunato la Vergine.

Ariete

Amore: le questioni amorose le rimandi senza pensarci troppo.

Lavoro: hai solo voglia di pensare alle vacanze.

Fortuna: punti solo a calma e serenità, nulla di più.

Il consiglio del giorno: trascorri la giornata con il telefono in modalità silenzioso.

Voto: 6 in silenzio.

Toro

Amore: piacere assoluto.

Lavoro: la fantasia è un tuo nuovissimo punto di forza.

Fortuna: perfetta, come l’uscita con la migliore amica.

Il consiglio del giorno: outfit comodo stile yoga.

Voto 9 sempre a tuo agio.

Gemelli

Amore: deve essere semplice e spontaneo.

Lavoro: avete mille progetti e mille idee da realizzare.

Fortuna: è come un potere magico.

Il consiglio del giorno: cucinate uno spaghetto al pomodoro per cena che è un classico intramontabile.

Voto 7 voglia di semplicità.

Cancro

Amore: super protettivo.

Lavoro: zelante come i veri ‘perfettini’.

Fortuna: l’aggiungi come il sale per dare più sapore alla tua vita.

Il consiglio del giorno: hai sempre bisogno di tenere tutti al sicuro.

Voto 9 super affidabile.

Leone

Amore: fuori servizio.

Lavoro: borbotti come la pentola con il ragù.

Fortuna: oggi sei proprio di umore tempestoso.

Il consiglio del giorno: cerca di trattenere il tuo flusso di pensieri un po’ troppo agguerrito.

Voto 5 battagliero.

Vergine

Amore: un vero tripudio di emozioni e sensazioni.

Lavoro: sempre sul pezzo.

Fortuna: ti piace moltissimo condividerla con la tua tribù.

Il consiglio del giorno: lasciati ammirare senza arrossire troppo.

Voto 9 fantastica.

Bilancia

Amore: non è come andare in bicicletta.

Lavoro: è caotico come la stanza giochi dei bambini.

Fortuna: compare unicamente nei tuoi sogni.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di digital marketing.

Voto 6 al pelo.

Scorpione

Amore: pretendi solo conferme.

Lavoro: serietà e correttezza altrimenti mandi tutto all’aria.

Fortuna: è ancora in buffering come quando apri internet e non c’è campo.

Il consiglio del giorno: non prenderti sempre troppo sul serio.

Voto 5 e mezzo tutto di un pezzo.

Sagittario

Amore: è esagerato ma solo nei tuoi sogni.

Lavoro: la realtà non corrisponde alla tua pianificazione.

Fortuna: ti sta alla larga e va benissimo così.

Il consiglio del giorno: non fare troppi programmi per le prossime settimane, segui il flusso.

Voto 6 e mezzo voglia di rivalsa.

Capricorno

Amore: più tenero di una caramella gommosa.

Lavoro: le dichiarazioni pubbliche sono proprio da evitare.

Fortuna: dovresti rileggere le istruzioni per sfruttarla.

Il consiglio del giorno: quando sei in dubbio opta sempre per il silenzio.

Voto 7 e mezzo sentimentale.

Acquario

Amore: tormentato e troppo complesso.

Lavoro: hai il ‘vaffa’ pronto all’azione.

Fortuna: è partita per un retreat surf and yoga.

Il consiglio del giorno: lezione di yoga per ritrovare il tuo centro.

Voto 5 e mezzo su di giri.

Pesci

Amore: 10 e lode.

Lavoro: attenti a tutto e a tutti.

Fortuna: è come la vostra fata madrina, sempre presente.

Il consiglio del giorno: uscita romantica con la vostra dolce metà.

Voto 8 e mezzo romanticissimi.