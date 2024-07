video suggerito

L’oroscopo di domani, martedì 16 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, martedì 16 Luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Emozioni intense e provocatorie con una Luna in Scorpione più Scorpione che mai! Il segno sfortunato è l’Acquario mentre il segno fortunato il Cancro. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Nell’oroscopo di domani, martedì 16 luglio 2024 la Luna é ancora in Scorpione ma sollecita provocatoria la famosa congiunzione Marte Urano, che piano si sta allentando. Insomma, ancora tensioni emotive soprattutto ai segni fissi. Il segno sfortunato é l’Acquario mentre il segno fortunato il Cancro.

Ariete

Amore: da film di H0llywood.

Lavoro: ci metti sempre quel tocco di dolcezza che ti rende il più popolare di tutto l’ufficio.

Fortuna: è la tua partner perfetta a burraco.

Il consiglio del giorno: pensa già ora ai regalini di Natale.

Voto: 8 al settimo cielo.

Toro

Amore: è più un dovere che un piacere.

Lavoro: le performance sono un traguardo irraggiungibile.

Fortuna: neppure lei riesce a gestirti, sei come un cavallo indomabile.

Il consiglio del giorno: pediluvio con acqua e ghiaccio e pezzetta bagnata sulla testa.

Voto 5 accaldato in tutti i sensi.

Gemelli

Amore: volete essere conquistati con grandi gesta romantiche.

Lavoro: avete sempre l’ultima parola.

Fortuna: ormai l’avete tatuata addosso.

Il consiglio del giorno: vestitevi con lustrini e paillettes fin da prima mattina.

Voto 8 splendenti.

Cancro

Amore: non ne puoi proprio fare a meno.

Lavoro: vuoi dare una mano a tutti, anche a chi non te l’ha chiesto.

Fortuna: risiede tutta in grasse risate e divertimento.

Il consiglio del giorno: iscriviti a una gara sportiva, di qualsiasi tipo perché sei molto competitivo.

Voto 8 pronto all’azione.

Leone

Amore: vuoi solo termini assoluti.

Lavoro: ti lanci in nuovi progetti ma ricordati il paracadute.

Fortuna: oggi fa sciopero.

Il consiglio del giorno: studia bene gli itinerari delle tue vacanze.

Voto 5 troppo sicuro di te.

Vergine

Amore: lo incastri in quei pochi minuti tra la colazione e il lavarsi i denti prima di uscire di casa.

Lavoro: copri tutti i ruoli in ufficio dalla receptionist, all’amministrazione, fino alla direzione generale. Fai tutto tu.

Fortuna: ti rende ancora più caotica.

Il consiglio del giorno: fai una cosa alla volta.

Voto 7 – il troppo, stroppia.

Bilancia

Amore: dolcissima ma anche molto hot.

Lavoro: perfetta sotto ogni prospettiva

Fortuna: insieme siete un duo vincente.

Il consiglio del giorno: pensa sempre in grande, mi raccomando.

Voto 7 e mezzo performante.

Scorpione

Amore: in stand by.

Lavoro: ti senti come un concorrente di ‘Hell's Kitchen’.

Fortuna: la vorresti tanto come ‘fata madrina’ ma al momento non interviene.

Il consiglio del giorno: sveglie e appunti sul telefono per non dimenticarti nulla.

Voto 6 conserva le energie.

Sagittario

Amore: deve essere bravissimo ad ascoltare.

Lavoro: vorresti trasformare l’ufficio in un palco di un teatro su cui scatenarti.

Fortuna: la stordisci di parole.

Il consiglio del giorno: ripassa i miti greci per racconti interessanti durante le serate estive.

Voto 7 istrionico.

Capricorno

Amore: snodato come gli artisti del ‘Cirque du Soleil’.

Lavoro: sei assolutamente imbattibile come quando si ha in mano un poker d’assi.

Fortuna: non ne hai bisogno, sai fare benissimo tutto tu.

Il consiglio del giorno: organizza il torneo di calcetto del tuo ufficio.

Voto 7 e mezzo atletico.

Acquario

Amore: cerchi la definizione sul dizionario perché non te la ricordi.

Lavoro: è un vero rebus di almeno cinque parole difficilissimo da interpretare.

Fortuna: ti offre supporto per evitare le emozioni troppo forti difficili da gestire.

Il consiglio del giorno: guarda le vecchie puntate di ‘Only fun’ per grasse risate.

Voto 5 non pensarci troppo.

Pesci

Amore: super sexy e pronti a darvi totalmente all’ammmore.

Lavoro: senza sforzo per voi non c’è gusto.

Fortuna: fate sudare anche lei con i vostri allenamenti sfiancanti.

Il consiglio del giorno: allenatevi la mattina presto o la sera perché ormai fa troppo caldo.

Voto 7 attivissimi.