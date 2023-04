L’oroscopo di oggi 6 aprile 2023: Gemelli e Sagittario hanno voglia di evadere Nell’oroscopo di oggi, giovedì 6 aprile 2023, il segno sfortunato è il Capricorno mentre il segno fortunato il Sagittario. Attenzione agli effetti della Luna piena in Bilancia: un momento importante per ristabilire gli equilibri tra quello che desideriamo per noi e lo spazio che vogliamo lasciare agli altri.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, giovedì 6 aprile 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Oggi c'è la Luna piena in Bilancia: nello specifico questa Luna segna l'importante distinzione che dobbiamo fare tra i nostri bisogni personali e il desiderio di trovare un armonioso accordo con chi ci circonda.

Con la Luna piena di oggi nel segno della Bilancia, direi che il segno sfortunato sia il Capricorno mentre il segno fortunato il Sagittario.

Leggi anche L'oroscopo del 3 aprile 2023

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Avvisa che oggi stai rivalutando i tuoi spazi personali e rimetti mano alla gestione delle relazioni. Con la Luna piena hai bisogno di tenere tutti a debita distanza, e se ti dovesse scappare qualche dito medio, con i più invadenti, potrai sempre giustificarti che la tua è una performance artistica ispirata alla famosa serie di opere ‘Middle Finger’ del celebre artista Ai Weiwei.

Amore: pretendi che pensi a tutto il partner, incluso il primo approccio.

Lavoro: la parola urgenza non fa parte del tuo vocabolario, che se ne facciano tutti una ragione.

Salute: tu sei alla ricerca della semplicità come il panino con il salame.

Il consiglio del giorno: tira fuori il tuo vecchio giubbino di jeans della Levi’s dall’armadio.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Sono certa che la trovata di Giorgia Meloni sulla possibilità di creare il liceo del Made in Italy ti è piaciuta parecchio. Con l’appoggio di Mercurio e Venere il tuo senso di territorialità è davvero esaltato, e siccome sei un vero specialista di tradizioni e gusto estetico, potresti candidarti come preside per questa nuova scuola. Fai subito una proposta per il completo piano di studi.

Amore: sai essere morbido e avvolgente come l’accappatoio di spugna tirato fuori dall’asciugatrice.

Lavoro: la tua conoscenza è più completa dell’enciclopedia Treccani.

Salute: perfetto come la Venere del Botticelli.

Il consiglio del giorno: fai un corso di lettura tridimensionale.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

La Luna piena di oggi enfatizza il vostro bisogno di essere accuditi e intrattenuti, e cercate consensi e apprezzamenti come un cucciolo di panda con il suo custode. Il programma perfetto per voi è trovare la cena già pronta servita sul divano per vedere il programma di Pio e Amedeo ‘Felicissima Sera’. In più con questa voglia di spensieratezza è il momento giusto per prenotare una vacanza.

Amore: volete essere abbracciati come il peluche quando si va a dormire.

Lavoro: pretendete pacche sulla spalla e apprezzamenti, altrimenti vi vedremo scioperare come i francesi sugli Champs Elysées.

Salute: voi andate in palestra solo per bagno turco alla fine dell’allenamento.

Il consiglio del giorno: andate in un Nail Bar per una manicure e pedicure perfetta.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Non temi neppure la Luna piena contro oggi, perché sei veramente fiducioso nei confronti della vita con Venere, Mercurio e Marte dalla tua e ti senti più energico di Goku quando si trasforma in Super Saiyan. Sei capace di missioni impossibili, come quella di consolare e risollevare l’umore nero dei tifosi del Napoli dopo la sconfitta con il Milan. Tu puoi affrontare qualsiasi sfida.

Amore: fai shopping sfrenato al sexy shop.

Lavoro: ti piace tantissimo essere il più bravo di tutto l’ufficio.

Salute: sei così in forma che sfoggi outfit super aderenti che mettono in mostra i muscoli definiti.

Il consiglio del giorno: organizza una serata disco con musica anni novanta.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Pretendi silenzio assoluto, come quello in un monastero Zen, perché le tue emozioni, con la Luna piena di oggi, sono frastornanti, come la band di adolescenti che fanno le prove in un garage. Infatti sei perfettamente allineato alla scelta del proprietario del ristorante di ramen, Debu-chan a Tokyo, che vieta nel suo locale l’utilizzo dei telefonini per non disturbare gli altri commensali. Tu hai bisogno di un ritorno alla serenità profonda.

Amore: pretendi almeno due metri di distanza.

Lavoro: il tuo sogno è il vecchio lavoro dell’impiegato delle poste che fa cadere la penna alle cinque del pomeriggio, praticamente una chimera.

Salute: sei così sovrastimolato dai rumori che vai in giro con i tappi insonorizzati.

Il consiglio del giorno: con tutta questo bisogno di raccoglimento vai subito in un monastero Zen.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sei tutta cuoricini e pizzini d’amore che lasci in tutti gli angoli della casa al tuo partner. Vivi l’amore, donandoti completamente senza alcuna riserva. Sei gioiosa come Diletta Leotta che mostra al folto pubblico di follower l’accenno di pancetta che annuncia l’arrivo della sua bimba. Tu in questo tripudio di gioia sguazzi proprio come una sirenetta.

Amore: vivi con la certezza del finale: ‘e tutti vissero felici e contenti’.

Lavoro: ti senti come su un rettilineo dove puoi sgasare al massimo.

Salute: la tua giornata è serena e rilassante come un massaggio alla spa.

Il consiglio del giorno: acquista gli ovetti di cioccolato da offrire agli ospiti a casa.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

La Luna piena di oggi, proprio nel tuo segno, ti metterà di fronte al tuo subbuglio emotivo che solitamente sei sempre molto brava a celare sotto outfit stilosissimi alla Anna Wintour. Infatti, potresti perdere il controllo e fare come Lady Gaga, che stampa un bacio sulla bocca ad una sua hater durante le riprese del film ‘Joker: Folie a deux’. Lasciati andare al flusso delle emozioni.

Amore la voglia di sesso è finita in soffitta con gli scatoloni delle decorazioni di Natale.

Lavoro sei così in subbuglio emotivo che fatichi a mantenere il tuo granitico aplomb quando rispondi alle email.

Salute: ti inalberi appena senti un minimo accenno di critica.

Il consiglio del giorno: prepara i sacchetti con canfora e lavanda per ritirare i maglioni dell’inverno.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Dovrai ammettere che il tuo super cervello, che solitamente funziona meglio di un computer quantistico, è partito per le vacanze su spiagge caraibiche e non ha nessuna intenzione di mettersi in funzione. Con Mercurio in opposizione l’obiettività ti ha abbandonato, tanto che sei certo che per non far sgasare la bottiglia di champagne basti mettere un cucchiaino nel collo della bottiglia. Occhio che potresti essere il soggetto preferito per le bufale online.

Amore: per iniziare a praticare l’amore avresti bisogno di un tutorial.

Lavoro: tu vivi tutto in slow motion.

Salute: ti senti a tuo agio solo con la famiglia Addams.

Il consiglio del giorno: acquista un fumetto di Dylan Dog.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Ti senti libero di respirare, muoverti e amare anche con una certa dose di passione e la Luna piena di oggi riporta tutto l’entusiasmo che ti è mancato in tutto quest’ultimo periodo. Sei così felice che esulti alla notizia che al prossimo Festival di Cannes verrà presentato l’ultimo e definitivo Indiana Jones. Anche se si tratta dell’ennesimo film con Harrison Ford che non brandisce più la frusta come in ‘Alla ricerca dell’Arca perduta’, tu comunque con tutti questi sensi risvegliati gli stamperesti un bacio appassionato.

Amore: potresti addirittura dichiararti apertamente.

Lavoro: dedicati a un obiettivo alla volta.

Salute: sei nuovamente carico di energie per sfiancare il Personal Trainer.

Il consiglio del giorno: riguarda tutti i film di ‘Indiana Jones’.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Difendi la tua privacy amorosa a spada tratta mettendo barriere alte e impenetrabili come quando si fa crescere la siepe contro il vicino impiccione. La Luna piena di oggi ti insegna la grande importanza del tuo territorio, tanto che oltre a chiamare il tecnico dell’allarme vorrai assolutamente chattare direttamente con Aranzulla per farti spiegare tutti i passaggi per proteggere le tue chat personali su whatsapp con l’impronta digitale.

Amore: sei solo in pausa perché non sai bene da quale posizione vuoi cominciare l’amplesso.

Lavoro: oggi meglio temporeggiare perché hai bisogno della giusta ispirazione.

Salute: puoi sempre contare sulla tua forma splendente e sorriso Durbans.

Il consiglio del giorno: prova i cornetti con la farina di grillo per testare il tuo coraggio.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

La tua voglia di socializzare con Mercurio e Venere contro è come quella di orso grizzly quando è finita la stagione degli amori. Hai voglia di tranquillità che si può raggiungere unicamente con la solitudine. Il tuo mestiere ideale al momento è quello del pastore e si sposta con il suo gregge per mesi in montagna ma prima sarebbe meglio che ti iscrivessi alla ‘Shepherd School’ così sarai certo di essere ben preparato.

Amore se pensi che qualche cosa si stia smuovendo è solo il languore nel tuo stomaco.

Lavoro ti senti come se fossi appena tornato dall’estremo oriente in totale jet lag.

Salute dovresti optare per un blando allenamento per mantenere la tua forma atletica.

Il consiglio del giorno: goditi la bellezza delle piccole cose come i fiori freschi in bagno.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Siete saliti, con Mercurio a favore, sul vostro treno delle idee che corre a gran velocità come quelli magnetici in Giappone e nessuno può fermarvi. Dovrete però fare i conti con le possibili critiche sopratutto se come Elon Musk deciderete di cambiare lo storico logo di Twitter, l’uccellino’ con quello del suo cane, un simpaticissimo Dogecoin. Capito?

Amore: voi andate in giro con il carica batterie nel caso ci dovessero essere delle piccole defaillance.

Lavoro non avete più alcun freno e andate davvero alla grande.

Salute: avete raggiunto la vostra forma perfetta.

Il consiglio del giorno: imparate a fare le coroncina con le margherite.

Voto 7 e mezzo