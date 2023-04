Cosa aspettarsi dalla Luna Piena in Bilancia del 6 aprile 2023: mantenere il controllo sarà impossibile La Luna Piena in Bilancia di giovedì 6 aprile 2023 sarà potentissima, soprattutto per Ariete, Cancro, Capricorno e la Bilancia stessa. Lo scontro tra l’ego e lo spazio che lasciamo agli altri sarà molto intenso. Chi si sente schiacciato troverà la grinta per liberarsi.

La Luna Piena in Bilancia di giovedì 6 Aprile 2023 intorno alle 6 e 40 del mattino per chi vive in Italia, prima di tutto interesserà i segni cardinali: Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno.

La Bilancia è il segno zodiacale legato agli altri, ovvero a tutti coloro che fanno parte della nostra vita e ai quali lasciamo uno spazio importante anche nell'influenzare la nostra autostima e le nostre decisioni. È un segno legato alla coppia, alle società, alle amicizie strette ma anche all'etica, alla giustizia e al rigore. Il sole in Ariete invece indica proprio l'io, il nostro ego e la nostra indipendenza. È chiaro che questa sfida annuale serve per farci considerare con consapevolezza quale sia il nostro bilanciamento in questo rapporto.

Infine, come ogni plenilunio anche questo è conosciuto anche col nome di "Pink Moon" o Luna Piena Rosa, perché legata alle fioriture primaverili.

Il significato della Luna Piena in Bilancia di giovedì 6 aprile 2023

Come vi ho accennato poco sopra, la Luna piena in Bilancia del 2023 sarà ancora più intensa del solito. Questo ciclo di lunazione è partito con la Luna nuova nel segno dell'Ariete che è avvenuta proprio nel momento dell'equinozio di primavera, un momento intenso anche dal punto di vista emotivo. La posizione del Sole nella prima casa e della Luna nella settima casa vanno poi ad amplificare il ruolo dell'io del Sole e dell'apertura agli altri della Luna.

Sempre nella Luna piena in Bilancia del 2023 ci sarà una prima casa molto ricca e un Saturno piuttosto forte. Questi due aspetti vanno ad amplificare la forza dell'io, dell'ego, di chi ritiene di dover riconquistare un primo posto nell'equilibrio tra se stesso e gli altri.

Gli effetti della Luna Piena in Bilancia su tutti i segni zodiacali

Gli effetti della Luna Piena in Bilancia si sentiranno per tutti, i segni più toccati però saranno Ariete, Cancro, Capricorno e la Bilancia stessa. Come sempre quando abbiamo un plenilunio, il Sole e la Luna si trovano in opposizione. Il 6 aprile il Sole si troverà a 16° del segno dell'Ariete, mentre la Luna a 16° del segno della Bilancia. In più, per chi vive nella nostra parte di mondo, Sole e Luna occuperanno due case astrologiche che enfatizzano le loro caratteristiche. Il Sole si trova nella prima casa, casa legata proprio al segno dell'Ariete, mentre la Luna si trova nella settima casa. È come, quindi, se le caratteristiche dei segni zodiacali che vengono legate ai simboli di Sole e Luna fossero elevate alla seconda potenza.

Ariete

Il tuo io molto forte farà fatica a concedere spazio a chi ti circonda. Sentirai il bisogno di esprimere i tuoi desideri con una forma un po' più che assertiva.

Toro

Durante questa Luna piena ne approfitterai per espandere ancora di più attorno a te l'amore immenso che provi.

Gemelli

Questa Luna piena avrà una buona influenza su di te, anche se molto intensa. Ti permette di vedere l'importanza di chi ti circonda ma anche di riconsiderare il tuo ruolo.

Cancro

Approfitterei di questa Luna piena e di Marte nel tuo segno zodiacale per riprendere il possesso e il controllo dei tuoi spazi.

Leone

Sole e Luna sono entrambi a tuo favore e, nonostante sia un momento di tensione, comprenderai quello che provi in modo chiarissimo, senza ragionamenti.

Vergine

Non avrai alcuna pazienza se qualcuno che ti sta attorno non riesce ad esprimersi con chiarezza in quello che prova per te.

Bilancia

Oscillerai tra il desiderio di voler abbandonare ogni relazione e la voglia di urlare quelli che sono i tuoi bisogni.

Scorpione

Sentirai forte la sensazione di non riuscire a dire quello che pensi e provi davvero.

Sagittario

Nonostante la tensione che c'è sempre in un giorno di Luna piena, tu coglierai queste energie per rimettere in ordine i tuoi rapporti anche di lavoro.

Capricorno

Sarà un momento molto faticoso questa Luna piena con anche Marte in opposizione: mantenere la calma e il controllo sarà quasi impossibile.

Acquario

Sarà difficile organizzare i pensieri in questa giornata anche dentro di te. La tua rinomata sicurezza e il sangue freddo vacilleranno.

Pesci

Non hai alcuna intenzione di tenere nemmeno una briciola di amore per te: lo vuoi esprimere tutto ad alta voce.