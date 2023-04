La Luna Piena Rosa oggi giovedì 6 aprile 2023: quando vederla e perché si chiama così Il cielo di oggi sarà impreziosito dalla Luna Piena Rosa, il plenilunio di aprile. L’evento si verificherà esattamente alle 06:35, ma sarà visibile anche la sera a partire dalle 20/21 in tutta Italia.

Alle 06:35 di oggi, giovedì 6 aprile 2023, si verificherà il plenilunio di questo mese, che prende il nome di Luna Piena Rosa. Si tratta della prima Luna Piena dopo l'equinozio di primavera – avvenuto il 20 marzo alle 22:44 – pertanto prende anche il nome di plenilunio pasquale; la ragione risiede nel fatto che la Pasqua cade sempre nella domenica successiva al primo plenilunio dopo l'equinozio di primavera, l'evento astronomico che sancisce il passaggio tra l'inverno e la stagione primaverile. Sebbene il plenilunio sia un momento esatto, il disco lunare ai nostri occhi appare pieno (o quasi) per circa 3 giorni, come indicato anche dalla NASA. Il nome non c'entra nulla col colore della Luna (normalissimo) ma è legato alla tradizione dei nativi americani, che omaggiavano la fioritura di una pianta selvatica chiamata Phlox subulata, il cosiddetto “muschio rosa”. Ad aprile i suoi fiori tingono di rosa il paesaggio nordamericano e per i nativi rappresentava un simbolo della rinascita, della fuoriuscita dalle sofferenze patite per l'inverno. Come specificato da Alamanc.com, tra gli altri nomi noti del plenilunio di aprile vi sono quelli di Luna del ghiaccio che si rompe (Algonchini); Luna dell'erba rossa che appare (Oglala); Luna quando le oche depongono le uova (Dakota); Luna quando tornano le anatre (Lakota); Luna Quando i fiumi diventano di nuovo navigabili (Dakota); e Luna delle piante e degli arbusti che gemmano (Tlingit). Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi lo spettacolo nel cielo.

Perché la Luna Piena di oggi giovedì 6 aprile si chiama così

I nomi comuni dei pleniluni sono generalmente legati alla tradizione dei nativi americani, in particolar modo quella della tribù degli Algonchini, che è la più numerosa e influente ancora oggi. Questi popoli scandivano i mesi dell'anno attraverso un calendario lunare (diverso dal nostro gregoriano), associando a ciascuna Luna Piena il nome di un evento significativo per l'intera comunità. Non c'è da stupirsi che sono presenti raccolti, caccia, animali, eventi atmosferici e così via. Il plenilunio di aprile, come specificato, è dedicato alla fioritura di una pianta selvatica, la Phlox subulata, che appartiene alla famiglia delle Polemoniaceae. È una pianta strisciante – non supera i 10 centimetri di altezza – conosciuta come “muschio rosa”, per la colorazione dei suoi delicati fiori. È in grado di ricoprire interi prati negli Stati Uniti orientali e centrali. Era il segno più evidente del passaggio dall'inverno alla primavera, per questo i nativi americani hanno deciso di celebrare il plenilunio di aprile con il nome di Luna Piena Rosa, omaggiando il colore che impreziosiva i paesaggi durante la rinascita.

Quando vedere la Luna Piena Rosa oggi giovedì 6 aprile: gli orari

Come specificato, il plenilunio si verificherà esattamente alle 06:35 di oggi, un momento molto particolare poiché proprio a ridosso del tramonto della Luna. Ciò significa che in alcune regioni il disco del satellite della Terra diventerà “pieno” quando è ancora al di sopra dell'orizzonte, mentre in altre sarà già sparito oltre di esso. A Roma, ad esempio, la Luna tramonta alle 06:37, due minuti dopo la fase di pienezza, mentre a Napoli alle 06:30, appena 5 minuti prima del plenilunio effettivo. A Milano e a Cagliari la Luna tramonterà alle 06:51, una mezzora dopo il plenilunio, mentre a Brindisi alle 06:15, 20 minuti prima. Indipendentemente dal fatto che potrete ammirare o meno l'effettivo plenilunio, come specificato la Luna appare piena ai nostri occhi molte ore prima e dopo di questo evento (per un totale di 3 giorni, come indicato dalla NASA). Pertanto qualora doveste perdere la Luna Piena al mattino presto, vi basterà attendere attorno alle 20:00 di oggi, quando il disco lunare farà nuovamente capolino nell'orizzonte orientale, nel cuore della costellazione della Vergine. Potrete ammirare la Luna Piena Rosa per tutta la notte.

Il calendario delle prossime lune piene 2023 e gli altri fenomeni celesti di aprile

Aprile 2023 sarà un mese ricco di congiunzioni astrali. Come riportato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI), si inizia con Venere e Pleiadi il 10 aprile e si prosegue con Luna e Saturno il 16 aprile; Luna e Mercurio il 21 aprile; Luna e Pleiadi il 22 aprile; Luna e Venere il 23 aprile; e Luna e Marte il 25 e 26 aprile. Per quanto concerne le meteore, in questo mese primaverile fanno capolino solo correnti minori, tra le quali le alfa Virginidi, le gamma Virginidi e le sigma Virginidi, i cui picchi massimi saranno rispettivamente l'11, il 14 e il 18 del mese. Per il 19 è atteso anche il picco massimo dello sciame meteorico delle Ursidi, per il 22/23 aprile quello delle Liridi e per il 27 aprile delle alpha Bootidi. Chi possiede un telescopio può tentare l'osservazione della cometa 364P/PANSTARRS e degli asteroidi Iris e Tethis. Ecco l'elenco delle prossime lune piene dell'anno.