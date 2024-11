video suggerito

L'oroscopo di martedì 5 novembre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, martedì 5 novembre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ti riservano le stelle in questa giornata.

Ariete

Amore: devi essere adorato come le divinità babilonesi.

Lavoro: quando parli tu, sono tutti in silenzio come al cinema.

Fortuna: puoi esprimere tutti i desideri che vuoi, meglio della lampada di Aladino.

Il consiglio del giorno: lasciati ammirare incondizionatamente.

Voto: 9 sul podio.

Toro

Amore: difficile attizzare il tuo fuocherello.

Lavoro: ti senti come in un limbo pieno di incertezze.

Fortuna: di solito non la calcoli molto ma vorresti poterne acquistare almeno un pacco al supermercato.

Il consiglio del giorno: esercita la pazienza.

Voto 6 ma non di più.

Gemelli

Amore: è faticosa come la prima corsetta dell’anno quando si vuole rimettersi in forma.

Lavoro: meglio stare a “bocce ferme”.

Fortuna: pare che l’abbiate dimenticata nella sacca estiva per andare al mare.

Il consiglio del giorno: non prendete tutto troppo sul serio.

Voto 5 – sconsolati.

Cancro

Amore: ricevi solo coccole.

Lavoro: non c’è fretta per impegnarsi.

Fortuna: la sogni durante la pennica.

Il consiglio del giorno: relax totale.

Voto 6 e mezzo tranquillo.

Leone

Amore: la tua politica è o tutto o niente, sei particolarmente esigente.

Lavoro: prontissimo a fare scintille.

Fortuna: è l’assistente efficientissima sempre pronto a darti la risposta giusta.

Il consiglio del giorno: organizza una diretta sui social dove racconti tutti i tuoi segreti di beauty.

Voto 9 in posa fotografica.

Vergine

Amore: puoi inserirlo tra la lista dei regali di Natale.

Lavoro: la voglia di applicarti è a livelli minimi.

Fortuna: l’aspetti come l’autostradale il giorno dello sciopero.

Il consiglio del giorno: concediti qualche dolcetto per consolarti.

Voto 5 facilmente irritabile.

Bilancia

Amore: regina indiscussa del sentimento.

Lavoro: promotrice di contratti e regole a favore di tutti.

Fortuna: è quel tocco in più come le 5 gocce di Chanel numero 5 prima di andare a dormire.

Il consiglio del giorno: amichevole con tutti anche senza rancori passati.

Voto 8 e mezzo magnifica.

Scorpione

Amore: ti stanca il sol pensiero.

Lavoro: ti vorresti rifugiare nello ‘smartworking’.

Fortuna: si attiva solo se ti diverti.

Il consiglio del giorno: pausa dalla palestra.

Voto 6 e mezzo posizione riposo.

Sagittario

Amore: incontenibile tanto che abbraccia tutto il globo.

Lavoro: sei più efficace di una piattaforma di delivery quando si ha fame.

Fortuna: tatuata addosso.

Il consiglio del giorno: il tuo obiettivo è di rendere felici tutti quanti.

Voto 9 e mezzo al top.

Capricorno

Amore: ti ci butti a capofitto.

Lavoro: ha l’entusiasmo di chi ha intenzione di fare mille cose, come il primo giorno delle vacanze.

Fortuna: te ne riappropri come si fa con il frutto pendente nel tuo giardino.

Il consiglio del giorno: concediti tutti gli sfizi.

Voto 7 in piena ripresa.

Acquario

Amore: è come un viaggio in prima classe.

Lavoro: sei bravissimo a dare tutte le direttive senza muovere un dito.

Fortuna: presente e con tantissima voglia di fare.

Il consiglio del giorno: fai acquisti tecnologici approfittando del Black Friday.

Voto 8 molto comodo.

Pesci

Amore: da ristudiare partendo dall’ABC.

Lavoro: preoccupatissimi per giusta causa.

Fortuna: non è al momento tra le vostre qualità.

Il consiglio del giorno: è arrivato il momento di rimboccarvi le maniche.

Voto 5 disorientati.