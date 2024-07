video suggerito

L’oroscopo di domani, venerdì 5 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, venerdì 5 Luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Tanta profondità ed emozioni intense, dato che la Luna nel segno del Cancro si sta per congiungere al Sole e diventare Luna nuova. Il segno fortunato é il segno dei Pesci mentre il segno sfortunato il Capricorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell’oroscopo di domani, venerdì 5 luglio 2024, la Luna in Cancro sta andando velocemente verso il Sole e vi si congiungerà questa notte poco dopo la mezzanotte. Con questa Luna nuova e i pianeti in Cancro le emozioni saranno intime e profonde. Il segno fortunato é il segno dei Pesci mentre il segno sfortunato il Capricorno.

Ariete

Amore: carico come i fiumi in piena dopo le forti piogge.

Lavoro: sei super emotivo e vorresti solo che nessuno ti facesse troppe domande.

Fortuna: la ritrovi in buone chiacchiere con gli amici.

Il consiglio del giorno: profondo desiderio di serenità.

Voto: 5 sovrastato dalle emozioni.

Toro

Amore: bisogno di coccole e di consolazione.

Lavoro: la sensibilità è la tua carta vincente.

Fortuna: arriva a darti una mano se lo chiedi con gentilezza.

Il consiglio del giorno: ricorda che nessuno è perfetto.

Voto 7 per il cuoricino tenero.

Gemelli

Amore: pronti a conquiste studiatissime.

Lavoro: dei veri strateghi pronti all’attacco.

Fortuna: conoscete il vostro super potere che non ha proprio limiti.

Il consiglio del giorno: dichiarazioni d’amore con tanto di poesie romanticissime.

Voto 8 super intelligenti.

Cancro

Amore: è assolutamente perfetto.

Lavoro: riesci a conquistare anche il boss più duro e intransigente.

Fortuna: si abbina perfettamente al tuo mood e al tuo outfit.

Il consiglio del giorno: collaborare è la tua specialità.

Voto 8 e mezzo alla grande.

Leone

Amore: pretendi totale dedizione al partner.

Lavoro: pronto a essere lodato dal capo.

Fortuna: si attiva solo in modalità fatta di dolcezza e gentilezza.

Il consiglio del giorno: lascia spazio anche agli altri, non puoi essere sempre in primo piano.

Voto 7 e mezzo protagonista indiscusso.

Vergine

Amore: una vera tenerona tutta da strapazzare.

Lavoro: hai bisogno di tempi dilatati.

Fortuna: ti garantisce occhioni da dolce cerbiatto che fanno girare la testa a tutti.

Il consiglio del giorno: la dolcezza è la tua arma vincente, ricordatelo sempre.

Voto 8 e mezzo affascinante.

Bilancia

Amore: è ancora un filino complicato.

Lavoro: progetti grandiosi, ma poco realizzabili.

Fortuna: pronta a dirti basta e a darti dei limiti.

Il consiglio del giorno: organizza una festicciola a casa ma con pochi e selezionatissimi amici.

Voto 5 – casinara.

Scorpione

Amore: vorresti scatenarti con tutto il kamasutra ma non è ancora il momento.

Lavoro: tu puoi contribuire solo con la bella presenza.

Fortuna: il tuo segreto per trovarla è la dolcezza.

Il consiglio del giorno: ‘carino e coccoloso’ come i pinguini di Madagascar.

Voto 7 dolcissimo.

Sagittario

Amore: fai la ruota da pavone per attirarlo.

Lavoro: hai un sacco di idee ma dovresti studiarle meglio.

Fortuna: sta nella buona misura, devi solo imparare e equilibrarla.

Il consiglio del giorno: tieni sotto controllo il tuo entusiasmo.

Voto 6 e mezzo esagerati.

Capricorno

Amore: al momento sei fuori servizio.

Lavoro: vuoi assolutamente avere l’ultima parola.

Fortuna: è in fuga perché non le dai abbastanza spazio.

Il consiglio del giorno: ricorda che non sempre è necessario regolamentare tutto.

Voto 5 – comandone.

Acquario

Amore: non puoi avere un amore in ogni porto.

Lavoro: sei il ‘casinista’ dell’ufficio.

Fortuna: per non combinare guai, devi tenere le mani in tasca.

Il consiglio del giorno: attieniti ai programmi prestabiliti.

Voto 6 – troppo istintivo.

Pesci

Amore: siete incontenibili.

Lavoro: proattivi con il bello e il cattivo tempo.

Fortuna: eccezionale sotto ogni punto di vista.

Il consiglio del giorno: essere dei veri trascinatori di folle pare essere la vostra missione.

Voto 8 e mezzo esagerati.