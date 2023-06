L’oroscopo di oggi 5 giugno 2023: Leone e Sagittario ritrovano l’amore L’oroscopo di oggi lunedì 5 giugno 2023 risente ancora della forza della Luna piena di ieri. Anche oggi scordatevi di usare la diplomazia per dire quello che pensate e scordatevi di riuscire a trattenere le idee. Nelle previsioni delle stelle il segno fortunato del giorno è il Capricorno, mentre quello sfortunato il Cancro.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, lunedì 5 giugno, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Aquario

12 Pesci

Eccoci al ricco oroscopo di oggi. Siamo reduci dalla ventata di libertà della Luna piena di ieri e sentiamo ancora Mercurio congiunto a Urano che vuole dire la sua, senza freni. Intanto anche la Venere entra nel segno del Leone, come sempre poco contenibile.

La Luna di oggi sarà nel segno del Capricorno dalle 9 di mattina ma ancora potente e travolgente dalla fase di Luna piena di ieri che dura anche per tutta questa giornata. Il segno fortunato oggi sarà il Capricorno che ha sempre cose da dire e che finalmente si è liberato da Venere opposta. Il segno sfortunato invece è il Cancro che si sente un po' solo. Ma passa subito!

Leggi anche In arrivo la Luna Piena in Sagittario il 4 giugno 2023: nessuno tratterrà le parole

Ariete

Inizi questa settimana con lo stesso umore dei tifosi della Roma che si preparavano per rumorosi cori di vittoria a Budapest, in cui però non si sono potuti esibire. La Luna storta di oggi ti spiattella tutti i tuoi ritardi e le mancanze dovute a questo periodo di bagordi. Ora sei obbligato a metterti subito in carreggiata.

Amore sei un po’ troppo frettoloso.

Lavoro ti senti come allo sprint finale in cui devi assolutamente dare il massimo.

Salute: alla tua prova costume ti dai un dieci e lode.

Il consiglio del giorno: non perdere troppo tempo sui social.

Voto 6 –

Toro

Tu alzi la voce esprimendo tutta la tua saggezza, che ti ispira Mercurio e la Luna a favore, quando sai di trovarti su un campo neutro perché con Marte contro non sei proprio un cuor di leone. Proprio come Santoro che scaglia critiche sagaci e senza filtri sulla Rai ma nei programmi di La7. Tu hai saldi principi che vuoi vengano assolutamente esposti a gran voce.

Amore: ti sbilanci solo quando i sentimenti si fanno seri.

Lavoro: pretendi di essere considerato da tutti i colleghi il migliore, con tanto di targhetta ufficiale personalizzata.

Salute: hai sempre necessità di supporto come un buon integratore alle vitamine e sali minerali.

Il consiglio del giorno: vai a vedere la casa dell’artista Giacomo Balla a Roma.

Voto 7 –

Gemelli

Vi piace unirvi alle manifestazioni sia per l’importanza delle tematiche ambientali sia per creare un certa risonanza mediatica perché con Marte a favore siete degli ottimi casinari. Sono certa che vorrete replicare a breve l’intrusione, in Svezia, degli attivisti al programma Ballando con le Stelle e già che ci siete mostrare in diretta nazionale le vostre doti di ballerini per essere convocati alla prossima edizione del programma. Voi cercate di cogliere sempre il meglio da ogni situazione.

Amore: siete degli amanti instancabili.

Lavoro: il connubio perfetto è riuscire a fare come professione ciò che vi fa divertire.

Salute: vi attivate energicamente appena compaiono i primi raggi di sole all’alba come dotati di una batteria solare.

Il consiglio del giorno: fate lezioni di batteria.

Voto 6 e mezzo

Cancro

Dolcezze e amore le metti da parte come una giornata di detox a causa della Luna storta. Quindi concentrarti solo sui importanti temi da vera intellettuale. Con il tuo super cervello in fermento potresti ideare programmi di formazione davvero importanti come il Progetto Moving Minds di Intesa San Paolo per promuovere l’internazionalità e insegnare ai più giovani l’importanza di accogliere le avversità. Tu hai una chiara visione sul futuro.

Amore: tu hai le capacità fisiche e empatiche per soddisfare sempre il partner.

Lavoro: sei un vero stratega che sa perfettamente come organizzare il giusto assetto dell’ufficio come la capo negozio con tutte le commesse il primo giorno dei saldi.

Salute: ti basta un sorriso per sciogliere qualsiasi critica o malumore.

Il consiglio del giorno: guarda la serie ‘The Office’.

Voto 6

Leone

Sei fornito della stessa energia di Michelangelo Pistoletto che alla veneranda età di novant’anni continua a progettare e produrre importanti opere d’arte. Tu che hai Marte a favore dovresti mettere subito in cantiere le tue idee anche se poco chiare a causa di Mercurio contro. Vedrai che intanto che ti applichi avrai tutto il tempo di aggiustare bene il tiro.

Amore: oggi non hai tempo per dedicarti a coccole e sbaciucchiamenti sul divano.

Lavoro: non provare a essere multitasking come un coltellino svizzero, rischi di tagliarti.

Salute: sei attivo come il corriere che consegna il pacco direttamente al piano facendo a piedi le scale.

Il consiglio del giorno: impara a fare un business plan.

Voto 6 –

Vergine

Senza saperlo tu sei già in pieno trend Barbie, perché grazie a Venere e anche alla Luna a favore i tuoi piedi sono automaticamente sulle punte e il tuo incarnato è naturalmente del colore Barbie Glow Blush che impazza sulle passerelle di tutto il mondo. Attendiamo trepidanti tutti i tuoi look total punk che ci faranno sicuramente impazzire.

Amore: tu fai faville per tutta la notte.

Lavoro: tu sei un vero asso nella manica da sfondare ad ogni evenienza.

Salute: sei l’incarnazione della perfezione.

Il consiglio del giorno: realizza un paio di jorts tagliando un paio di jeans che non indossi più.

Voto 8

Bilancia

Oggi meglio non farti arrabbiare perché potremmo sentirti pronunciare parole iperboliche e censurate con una serie infinita di bip a causa della Luna storta e di Venere contro. Potresti indire addirittura una protesta collettiva per chiedere delucidazioni su dove sia finito e come venga impiegato il famoso Air Force Renzi ormai abbandonato nel dimenticatoio. Discutere con te è come trovarsi di fronte ad un avvocato dell’accusa inviperito.

Amore: è unicamente uno sfogo fisico.

Lavoro tu pretendi tutto e subito, anche la promozione.

Salute: potresti trascorrere tutto il pomeriggio a cambiare l’assetto del salotto da sola per distendere i tuoi nervi.

Il consiglio del giorno: guarda la serie ‘Suits’.

Voto 6 –

Scorpione

Ti piace rotolarti per ore tra le coperte con il partner perché ringalluzzito da Venere e dalla Luna a favore che ti garantiscono le performance tantriche di Sting. Proprio come Al Pacino che, nonostante la veneranda età di 83 anni, pare sia un amatore instancabile tanto che di recente è diventato nuovamente papà. Tu ti applichi con la dedizione di un monaco amauense mentre esegue le famose miniature.

Amore: ti basta un minimo cenno del partner e sei subito in campo.

Lavoro: sei troppo impegnato sotto le coperte per perder tempo in ufficio.

Salute: sei un vero sex symbol come le rock star sulla copertina di ‘The Rollingstones’.

Il consiglio del giorno: sfodera tutti i tuoi gadget per nottate infuocate.

Voto 6

Sagittario

Torna la grande voglia di viaggi e avventure con Marte che ti sprona al movimento e ti aiuta a prenotare un biglietto last minute in pochi secondi con partenza tra un paio d’ore per una meta esotica oltre oceano. Tra i vari luoghi da visitare potresti andare a New York per vedere la Manhattanhenge, un fenomeno che avviene solo quattro volte all’anno, quando il sole al tramonto ‘taglia’ perfettamente la penisola di Manhattan tra i famosi grattacieli. Il punto migliore pare essere il Tudor City Bridge. Segnati subito questa tappa imperdibile.

Amore: sfoderi la tua capacità linguistica per irretire gli stranieri in viaggio nel bel paese.

Lavoro: Sei più informato del sito dell’Ansa.

Salute: le idee che ti frullano nella mente devono subito essere realizzate, non ti importa se arrivino nel pieno della notte.

Il consiglio del giorno: rispolvera la tua macchina fotografica analogica.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Da te ci possiamo aspettare grandi idee di business perché particolarmente ispirato da Mercurio e dalla Luna nel tuo segno. Infatti potresti essere stato proprio tu a suggerire all’azienda Fiat di riproporre la mitica topolino, l’auto emblema del boom economico italiano, in versione elettrica per soddisfare il mercato urbano contemporaneo. Le rotelle e del tuo cervello non si fermano neppure quando dormi.

Amore: presenzi ad una cena romantica ma solo perché è stata prenotata da qualche mese.

Lavoro: sei un vero genietto negli affari.

Salute: il tuo obiettivo è di sonnecchiare felicemente sotto l’ombrellone.

Il consiglio del giorno: concediti un power nap di soli dieci minuti.

Voto 7

Aquario

L’unico argomento in cui ti potresti cimentare è decretare quale sarà il tormentone dell’estate 2023. Tu che hai ancora Mercurio e anche Marte contro fatichi a seguire i talk show politici perché dopo due soli muniti di addormenti puntualmente sul divano. Hai bisogno di relax e giornate placide da trascorrere sulla sdraio ad arrostirti. Queste sono il genere di attività che al momento sono decisamente più adatte a te.

Amore: è più noioso che leggere tutto il romanzo ‘I promessi Sposi’ di Manzoni.

Lavoro: il tuo apporto in ufficio è praticamente nullo.

Salute avresti bisogno di uno simile coach per riprendere a sorridere.

Il consiglio del giorno: non sprecare soldi in gratta e vinci.

Voto 5 e mezzo

Pesci

Siete pazzescamente sexy con Venere e la Luna che esaltano le vostre forme e catalizzano l’attenzioni di tutti i passanti con il rischio di causare tamponamenti a catena. Siete freschi, sinceri e conturbanti come Elettra Lamborghini, bambolona alla Jessica Rabbit al programma Only Fun – Comic Show. Imparate ad osare con un abito rosso pieno di lustrini perché vi dona parecchio.

Amore: siete un’instancabile macchina del sesso.

Lavoro: siete sempre preparatissimi perché pianificate tutto con largo anticipo.

Salute: siete pazzescamente perfetti.

Il consiglio del giorno: andate a vedere il tramonto al mare.

Voto 8 e mezzo