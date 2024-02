Oroscopo di domani 5 febbraio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, lunedì 5 febbraio 2024, inizia subito con la Luna calante in Sagittario, ma soprattutto Mercurio che passa in Acquario congiungendosi al profondissimo Plutone. Questo aspetto di verità nascoste che potrebbero venire a galla. Il segno sfortunato saranno i Pesci e il segno fortunato il Sagittario stesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, lunedì 5 febbraio 2024, Mercurio entra nel segno d'aria dell'Acquario, congiungendosi a Plutone. Questo aspetto ci parla di genialità ma anche della possibilità di far venire fuori verità nascoste e importanti. Marte intanto sente che le sue energie possono portarlo ovunque. Con la Luna calante in Sagittario il segno sfortunato saranno i Pesci e il segno fortunato il Sagittario stesso.

Ariete

Amore: pronto a promesse eterne

Lavoro: si ragiona meglio quando ci si diverte.

Fortuna: hai nuovamente una visione positiva sul mondo.

Il consiglio del giorno: organizza una aperitivo con degustazione di vini.

Voto: 6 e mezzo gioioso.

Toro

Amore: lo coccoli con messaggini e squillini.

Lavoro: sei sempre il segno giusto al momento giusto.

Fortuna: ti aiuta come un calzascarpe quando hai fretta di uscire.

Il consiglio del giorno: segui il profilo della Nasa per essere informato su cosa succede anche nello spazio.

Voto 7 + intelligentissimo.

Gemelli

Amore: solo a livello intellettuale.

Lavoro: vi piace toccare con mano i risultati con un bel bonus.

Fortuna: non avere impegni per voi è molto rilassante.

Il consiglio del giorno: partita a Fifa alla playstation con gli amici del cuore.

Voto 5 difficili.

Cancro

Amore: doppia dose di Baci e coccole.

Lavoro: ti impegni il minimo sindacale.

Fortuna: è come un regalo inaspettato dal tuo partner.

Il consiglio del giorno: prepara la torta tenerina da offrire ai colleghi a merenda.

Voto 6 e mezzo sorpreso.

Leone

Amore: avventuroso.

Lavoro: ti dedichi solo alle novità.

Fortuna: come un trattamento omaggio nella tua spa preferita.

Il consiglio del giorno: concentrati a programmare le tue vacanze estive.

Voto 7 attivissimo.

Vergine

Amore: lo pretendi perfetto.

Lavoro: sei in modalità professoressa con la matita rossa per segnare tutti gli errori.

Fortuna: la tieni tra le scorte per le emergenze.

Il consiglio del giorno dovresti lasciar andare senza prendertela troppo.

Voto 7 – infastidita.

Bilancia

Amore: lo accogli a braccia aperte.

Lavoro: l’importante per te è semplificare.

Fortuna: ti fa sentire morbida e sinuosa.

Il consiglio del giorno: impara a sorridere al mondo già di prima mattina.

Voto 6 e mezzo gioiosa.

Scorpione

Amore: sei sempre molto ‘hot’.

Lavoro: ti piace avere sempre l’ultima parola.

Fortuna: la sfrutti per addolcire la tua parlantina.

Il consiglio del giorno: scrivi un diario personale con tutte le tue impressioni giornaliere.

Voto 9 – studiatissimo.

Sagittario

Amore: lo travolgi con la passione.

Lavoro: improvvisi anche qui una festa.

Fortuna: la metti dietro al bancone a fare il freestyle barman.

Il consiglio del giorno: festa danzante fino a notte fonda.

Voto 7 e mezzo festaiolo.

Capricorno

Amore: adoratissimo.

Lavoro: sei il vero asso nella manica.

Fortuna: ti illumina come un abito di paillettes.

Il consiglio del giorno: puoi permetterti di andare in giro con la corona da re, in fondo questo è il periodo di Carnevale.

Voto 9 regale.

Acquario

Amore: c’è bisogno di sintonia.

Lavoro: per te l’obiettivo deve essere comune.

Fortuna: illumina il tuo bel sorriso.

Il consiglio del giorno: rilassati e metti il pilota automatico.

Voto 7 e mezzo assetto perfetto.

Pesci

Amore: il vostro angolo sicuro.

Lavoro: dovrete avere molta pazienza.

Fortuna: vi aiuta con consigli come un maestro zen.

Il consiglio del giorno: fate le parole crociate per distrarvi.

Voto 6 – infastiditi.