video suggerito

L’oroscopo di domani, giovedì 5 dicembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 5 dicembre 2024, con le previsioni su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: una tigre del ribaltabile.

Lavoro: sei un vero talento.

Fortuna: solletica tutte le tue fantasie.

Il consiglio del giorno: organizza la cena di Natale per il tuo ufficio.

Voto: 8 e mezzo estremamente intelligente.

Toro

Amore: neppure la tua torta preferita riesce a strapparti un sorriso.

Lavoro: non è il momento di farsi giustizia da soli.

Fortuna: ti senti in balia degli eventi.

Il consiglio del giorno: prova a non lasciarti coinvolgere troppo dal tuo umore.

Voto 5 tutto storto.

Gemelli

Amore: super hot.

Lavoro: le dichiarazioni possono tornarvi indietro come un boomerang.

Fortuna: sempre pronta a mettere la ciliegina sulla torta.

Il consiglio del giorno: dite la metà delle parole che avete in testa.

Voto 7 e mezzo per la voglia di vivere.

Cancro

Amore: da scaldare al microonde.

Lavoro: l’importante è pianificare.

Fortuna: non ha ancora solide basi.

Il consiglio del giorno: niente mosse azzardate aspetta il tuo turno.

Voto 6 e tanta pazienza.

Leone

Amore: difficile da identificare.

Lavoro: sbaraglia tutta la concorrenza.

Fortuna: è una delle funzioni del tuo coltellino svizzero.

Il consiglio del giorno: non sempre deve dimostrare un atto di forza. Ricordatelo.

Voto 5 e mezzo pronto alle sfide.

Vergine

Amore: solida realtà.

Lavoro: è una scocciatura che ti tocca ogni giorno.

Fortuna: amplifica ancora di più il sentimento.

Il consiglio del giorno: scrivi biglietti di Natale pieni di cuoricini.

Voto 7 innamorata.

Bilancia

Amore: scalda bene i motori.

Lavoro: è tutto perfettamente sotto controllo.

Fortuna: sai di averla investita ottimamente.

Il consiglio del giorno: cena a lume di candela con dopocena super interessante.

Voto 8 rinata.

Scorpione

Amore: quando ne parli, vai subito fuori tema.

Lavoro: vorresti cambiarlo dalla testa ai piedi.

Fortuna: decisamente poco convincente.

Il consiglio del giorno: prova a non zittire tutti con il tuo sguardo raggelante.

Voto 5 severissimo.

Sagittario

Amore: stile alternativo.

Lavoro: sai sempre come dare il valore aggiunto.

Fortuna: fa parte del tuo marchio di fabbrica.

Il consiglio del giorno: rispolvera la tua macchina fotografica vintage preferita.

Voto 8 molto interessante.

Capricorno

Amore: abbraccia tutto il mondo.

Lavoro: sei più interessato alla cena di Natale che ai risultati.

Fortuna: ti illumina come la stella sull’albero.

Il consiglio del giorno: ricorda che sei un vero collante nelle relazioni.

Voto 7 buono.

Acquario

Amore: non vedi l’ora di ‘osare’.

Lavoro: lo smaltisci alla velocità della luce .

Fortuna: avete ritrovato la sintonia.

Il consiglio del giorno: non fare tutto in un giorno.

Voto 8 e mezzo pimpante.

Pesci

Amore: l’unica ragione di vita.

Lavoro: è un percorso ad ostacoli.

Fortuna: scomparsa sotto una pila di impegni.

Il consiglio del giorno: organizzate bene tutte le cose che dovete fare.

Voto 6 e mezzo da raddrizzare.