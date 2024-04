video suggerito

L’oroscopo di domani, venerdì 5 aprile 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, venerdì 5 Aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Con la Luna tra Acquario e Pesci vediamo anche Venere entrare in Ariete. Dalla Venere d’amore dolce e sensibile a questa Venere più decisa, focosa e imponente. Il segno fortunato sono i Pesci, mentre il segno sfortunato il Capricorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Con l'oroscopo di domani, venerdì 5 aprile 2024, Venere entra nel segno dell'Ariete che, per Mercurio retrogrado, è già il protagonista dello Zodiaco. Venere in Ariete porta amore dolce e paziente ai segni di fuoco che, diciamocelo, non ne sono naturalmente dotati (di solito). Il segno fortunato, con la Luna tra Acquario e Pesci, è il Pesci stesso mentre il segno sfortunato il Capricorno.

Ariete

Amore: lo spingi oltre il limite.

Lavoro: sei una vera fucina di idee.

Fortuna: è incredibilmente produttiva al momento.

Il consiglio del giorno: ricorda che i giochi di parole non sono spesso comprensibili a tutti.

Voto: 7 e mezzo creativo.

Toro

Amore: lo custodisci gelosamente nel tuo cuoricino.

Lavoro: il rispetto per te è fondamentale.

Fortuna: oggi è decisamente meglio non provocarti.

Il consiglio del giorno: acquista una etichettatrice per mettere il tuo nome su tutti i tuoi effetti personali.

Voto: 7 – protettivo.

Gemelli

Amore: le app specializzate non vi servono più.

Lavoro: concentratissimi e molto precisi, forse anche troppo.

Fortuna: al momento dovete valutare solo le vostre capacità.

Il consiglio del giorno: serata cinema senza pensare troppo al titolo del film.

Voto 6 e mezzo cuoricini solitari.

Cancro

Amore: pronto a notti di fuoco.

Lavoro: ti piace molto farti rispettare.

Fortuna: i modi ruvidi non ti donano per niente.

Il consiglio del giorno: sei già in modalità prova costume.

Voto 6 e mezzo ruspante.

Leone

Amore: sei pronta a fare le fusa.

Lavoro: ora riesci anche a infiocchettare tutte le tue idee.

Fortuna: risplende come il sole primaverile.

Il consiglio del giorno: corso di cucina gourmet.

Voto 7 rinato.

Vergine

Amore: senti già in arrivo il disgelo.

Lavoro: riesci anche ad avere una visione positiva.

Fortuna: fiorisce come le primule nel prato.

Il consiglio del giorno: appuntamento dall’estetista per farti bella.

Voto 6 e mezzo spronata.

Bilancia

Amore: rileggi le vecchie chat degli ammiratori.

Lavoro: puoi prenderti qualche giorno di totale tranquillità.

Fortuna: inizia a pensare che puoi benissimo a cavartela da sola.

Il consiglio del giorno: un po’ di shopping per tirare su gli animi.

Voto 6 – disorientata.

Scorpione

Amore: vuoi tutto e subito.

Lavoro: dispotico come un capo cantiere bergamasco.

Fortuna: con la forza ottieni proprio poco.

Il consiglio del giorno: ripassa il galateo.

Voto 6 – burbero.

Sagittario

Amore: appuntamenti romantici.

Lavoro: sei pronto a dare il massimo.

Fortuna: ti piace moltissimo essere guardato e ammirato.

Il consiglio del giorno: rispolvera tutti i consigli di Ines de la Frassage.

Voto 7 + stiloso.

Capricorno

Amore: ha smesso di farti sognare.

Lavoro: ritorna la super serietà.

Fortuna: fatichi a goderti i momenti spensierati.

Il consiglio del giorno: è arrivato il momento di fare il cambio di stagione.

Voto 6 e mezzo tutto di un pezzo.

Acquario

Amore: sei pronto a tutto.

Lavoro: maestro di pensiero laterale.

Fortuna: ti sorprende sempre.

Il consiglio del giorno: pronto per fare una settimana di volontariato.

Voto 7 e mezzo attivissimo.

Pesci

Amore: esagerati.

Lavoro: avete voglia di esperienze estreme.

Fortuna: vi ricorda quando dovete scalare le marce.

Il consiglio del giorno: è arrivato il momento di provare il lancio con il paracadute.

Voto 7 e mezzo estremi.