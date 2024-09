video suggerito

L'oroscopo di domani, mercoledì 4 settembre 2024: Vergine e Toro si mettono a lavoro Scopri cosa ti riserva l'oroscopo di domani, mercoledì 4 settembre 2024 con le previsioni di Ginny segno per segno: c'è un tentativo di equilibrio tra Marte, che esagera con i progetti e la Luna in Vergine che mette ordine. Il segno fortunato è la Vergine stessa mentre il segno sfortunato il Sagittario.

Nell’oroscopo di domani, mercoledì 4 settembre 2024, la Luna ha iniziato il suo percorso crescente e ha voglia di mettere ordine, mentre Marte quadrato a Nettuno fa progetti senza fare i conti necessari. Il segno fortunato è la Vergine stessa mentre il segno sfortunato il Sagittario.

Ariete

Amore: instancabile dal tramonto all’alba.

Lavoro: rapido, per poi concederti solo al piacere.

Fortuna: la contempli solo se amplifica le performance sotto le lenzuola.

Il consiglio del giorno: il sesso è tuo chiodo fisso, per oggi.

Voto: 7 +, fuoco di passione.

Toro

Amore: premuroso come una mamma chioccia.

Lavoro: punta tutto sui tuoi valori per ponderati.

Fortuna: devi accontentarti di stare nel tuo momento.

Il consiglio del giorno: acquista un biglietto del concerto dei Massive Attack.

Voto 7 in ripresa.

Gemelli

Amore: potreste fare molto, ma molto di più.

Lavoro: qui è tutto sotto controllo.

Fortuna: sempre al vostro fianco per darvi ottimi consigli.

Il consiglio del giorno: cercate sempre di essere obiettivi.

Voto 5 e mezzo svogliati.

Cancro

Amore: da sciogliere come una matassa.

Lavoro: riesci a sorprendere te stesso.

Fortuna: se segui il tuo istinto va tutto bene.

Il consiglio del giorno: impara a riconoscere i tuoi pregi.

Voto 6 e mezzo determinato.

Leone

Amore: piaci proprio a tutti.

Lavoro: sei convincente anche se non parli.

Fortuna: sei proprio il segno giusto sotto qualsiasi prospettiva.

Il consiglio del giorno: organizza un photo shooting per immortalare tutta la tua bellezza.

Voto 7 e mezzo bellissimo.

Vergine

Amore: distributore automatico di coccole.

Lavoro: sul pezzo anche prima che ti si ponga la domanda.

Fortuna: sei tu a darle una mano.

Il consiglio del giorno: ricorda che ogni tanto anche tu meriti attenzioni.

Voto 8 e mezzo generosa.

Bilancia

Amore: hai la fila di ammiratori sotto casa.

Lavoro: puoi esprimere un desiderio e farlo realizzare.

Fortuna: ti riempie il cuore di grandi emozioni.

Il consiglio del giorno: look da red carpet perché ne hai voglia.

Voto 8 + deliziosa.

Scorpione

Amore: ti lanci senza paracadute.

Lavoro: controlla le appendici nei contratti, fidati.

Fortuna: non sai bene cosa sia e poco ti interessa.

Il consiglio del giorno: aguzza un po’ la tua celebre malizia.

Voto 7 cuor contento.

Sagittario

Amore: ti consoli con un chilo di gelato al caramello salato.

Lavoro: hai solo voglia di fare tutt’altro.

Fortuna: hai così voglia di spendere e spandere che la porti con te a fare razzie.

Il consiglio del giorno: controlla bene le finanze.

Voto 5 voglia di rivincita.

Capricorno

Amore: lo vuoi esagerato.

Lavoro: è tutto un po’ fuori controllo.

Fortuna: programmala per la prossima settimana.

Il consiglio del giorno: trattamento di bellezza alla spa perché ne hai bisogno.

Voto 7 con tante idee.

Acquario

Amore: due cuori e una capanna.

Lavoro: i conti proprio non tornano.

Fortuna: non darla mai per scontata.

Il consiglio del giorno: prova ad essere generoso senza tornaconto.

Voto 7 egoriferito.

Pesci

Amore: da conquistare a suon di risate.

Lavoro: lasciate che l’inferno si scateni senza prendervi parte.

Fortuna: vi basta un po’ di autoironia.

Il consiglio del giorno: rispolverate la vostra comicità.

Voto 5 ironici.