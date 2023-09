L’oroscopo di oggi 4 settembre 2023: Toro e Vergine hanno voglia di ridere L’oroscopo di oggi, lunedì 4 settembre 2023, e le previsioni segno per segno: con la Luna in Toro e Venere che smette di essere retrograda, ritorna la voglia di godere dell’amore e di tutti i divertimenti spensierati che la vita mette a disposizione. Soprattutto i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno.

L'oroscopo di oggi, lunedì 4 Settembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

La Luna in Toro gironzola attorno a Giove, mentre Mercurio si avvicina al Sole. Per i segni di terra, soprattutto, sarà un momento di ottimismo e voglia di condividere sia emozioni che cene divertenti. Il segno fortunato oggi è il Toro stesso, mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

Ariete

Ricorda che le passioni possono anche non essere per forza fisiche anche perché tu con Marte contro potresti fare facilmente cilecca. Quindi puoi darti al collezionismo e diventare un massimo esperto come Gabriele Castelli che da anni conserva i cimeli di Milan e Inter e ora ha messo da parte un discreto gruzzoletto. Anche monetizzare può dare grandi soddisfazioni.

Amore: casto e puro.

Lavoro: pianifica sul lungo periodo.

Fortuna: c’è sempre un margine di miglioramento.

Il consiglio del giorno: controlla se nella tua soffitta c’è un possibile ‘tesoro’.

Voto: 6 e mezzo

Toro

Puoi felicemente abbassare tutti i freni inibitori e dare spazio a tutti i tuoi istinti con la Luna nel tuo segno. Quindi prepara un bel banchetto luculliano da condividere con tutti quelli che ti capitano a tirò e mi raccomando opta solo per chiacchiere leggere e risate a crepapelle che pare siano propizie per la salute fisica e mentale, ultima scoperta di un team di ricerca brasiliano.

Amore: piatto ricco mi ci ficco.

Lavoro: calcoli a mente con più di tre cifre.

Fortuna: formato famiglia.

Il consiglio del giorno: programma uscitine fuori porta.

Voto 8 a tutto tondo

Gemelli

Vivete spensierati, senza senso del dovere in perenne mood vacanza anche perché quando la situazione si fa seria arriva Mercurio a mettevi in testa la canzone ‘Bla Bla Bla’ di Gigi D’Agostino. A proposito di musica non vedete l’ora di imitare Gianni Morandi che improvvisa un mini concerto su un volo di linea. Voi vi accontentate anche del microfono della cassa del supermercato.

Amore: tuffo carpiato.

Lavoro: per avere fiuto dovete stappare i turbinati.

Fortuna: a volte nati con la camicia, a volte no.

Il consiglio del giorno: fate un giro in moto da veri ribelli.

Voto 6 e mezzo ma non gasatevi

Cancro

Scegli sempre e solo la tenerezza perché è proprio da questo canale che tu puoi trovare la serenità che spesso è sulla graticola della griglia di Marte che non vede l’ora di farti saltare i nervi. Evita partite di calcio anche se si tratta dei più piccoli dove genitori e anche i nonni di settant’anni, danno il loro peggio e la rissa è sempre dietro l’angolo.

Amore: chili di zucchero.

Lavoro: tu metti solo l’impegno intellettuale.

Fortuna: biglietto della lotteria vincente.

Il consiglio del giorno: il piacere della mezza stagione sta nell’indossare già il trench.

Voto 7

Leone

Devi assolutamente seguire l’esempio di Chiara Ferragni che sa sempre tenere i nervi saldi, usare la logica con grazia e modi impeccabili anche quando è protagonista di critiche improbabili, come la polemica sull’ultimo Sanremo. Lo so che con la Luna storta e Marte a favore vorresti fare come Hulk e schiacciare i tuoi avversare con un pugno deciso. Ma ti assicuro che non ne trarresti alcun vantaggio.

Amore: la foga di un coniglietto.

Lavoro: mi oppongo di default.

Fortuna: fa le mossette da velina.

Il consiglio del giorno: rinnova il colore della manicure.

Voto 6 – ma non demordere

Vergine

Prendi esempio da Piersilvio Berlusconi e goditi un po’ di meritatissima vacanza con i tuoi affetti più cari. Hai lavorato benissimo sia a livello intellettuale, con Mercurio che ti tiene sempre sul pezzo, che su quello emotivo con la Luna che ti ha aiutato a fare un po’ di pulizia e ora ti godi l’essenziale. In pratica le paranoie sono finite e tu finalmente puoi mettere la velocità di crociera e goderti il paesaggio.

Amore: qualità e quantità.

Lavoro: hai messo il pilota automatico.

Fortuna: armonia zen.

Il consiglio del giorno: fai un impacco per i capelli bruciati dal sole.

Voto 7

Bilancia

Il tuo ruolo nel mondo dovrebbe essere tra i vertici della politica visto che sai sempre valutare prospettive positive, complice Venere che ha gli effetti della vitamina B, quella che fa crescere e prosperare. Infatti potresti essere stata proprio tu a suggerire al governo tedesco di alzare gli stipendi un pochino al di sopra dell’inflazione per tenere sempre alto il potere d’acquisto.

Amore: la ciliegina sulla torta.

Lavoro: hai il perfetto equilibrio.

Fortuna: è un faretto che ti illumina su un palcoscenico.

Il consiglio del giorno: dai buoni consigli anche se non richiesti.

Voto 7 e mezzo tutto di buon senso

Scorpione

Bisogna fare molta attenzione ad infastidirti oggi che hai la Luna stortissima. Il rischio è che la tua verve di dispettoso vendicativo si amplifichi e, sfruttando l’ingenio di Mercurio, tu possa essere prontissimo per tiri mancini stile India che conquista il polo sud della Luna prima della Russia, uno smacco mica da ridere. Tu sei il tipo da tenere stretto come perfetto alleato!

Amore: dramma romantico.

Lavoro: missioni segretissime.

Fortuna: gioco di scacchi.

Il consiglio del giorno: prima di andare al supermercato fai la lista della spesa.

Voto 5 e mezzo

Sagittario

In fondo sei così buono che non riusciresti ad arrabbiarti con il ladro pentito dopo aver rubato l’auto di due sposini fuori dal ristorante del rinfresco che restituisce il mezzo intonso dopo un paio di giorni. Se Venere a favore porta armonia, benessere e enfatizza i sentimenti, con Mercurio contro fai proprio la figura del tontolone. Dovresti ritrovare un filino di malizia.

Amore: ne hai per tutti in quantità.

Lavoro: troppa fiducia.

Fortuna: consulta sempre il tuo amico sgamato.

Il consiglio del giorno: regalati una coccola rilassante alla spa.

Voto 6 ci sta tutto!

Capricorno

A tuo modo sei molto premuroso con intelligenza e specificità. Sei certamente addolcito grazie agli influssi lunari ma non abbandoni mai pragmaticità e concretezza. Vorresti proprio stringere la mano a quel geniaccio del ministro della sanità inglese che ha deciso di inserire su boxer e reggiseni, di fianco alle istruzioni di lavaggio, i consigli per l’auto palpazione contro i tumori. Tu sai voler bene in una modalità tutta speciale.

Amore: baci e abbracci.

Lavoro: ufficio sicurezza.

Fortuna: benessere come in un spa.

Il consiglio del giorno: opta per cure di bellezza a base di collagene.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Se avessi progettato tu i semafori che bloccano i pedoni che camminano con gli occhi sullo smartphone avresti aggiunto come minimo una tromba da stadio a cui segue un ammonimento vocale stile preside del liceo. Il carico emotivo anche oggi è davvero impegnativo con Venere e la Luna contro ma direi che tu ormai le sai gestire benissimo e al massimo sfoghi il tuo cattivo umore con sorrisetti di convenienza contando fino a dieci prima di rispondere.

Amore: getti la spugna.

Lavoro: tutta facciata.

Fortuna: classe moto GP.

Il consiglio del giorno: evita telefonate alla mamma o alla suocera.

Voto 5 e mezzo

Pesci

Scrivere film mentali che potrebbero partecipare al festival di Venezia pare essere proprio il vostro forte con Mercurio contro che crea quel giusto distacco dalla realtà. Adorate le curiosità come il biglietto di un artigiano del millecinquecento ritrovato all’interno dell’organo del Duomo Vecchio di Brescia. Voi di certo vi siete immaginati tutta la sua vita, costumi, sceneggiature, fotografia e colonna sonora .

Amore: tutto nella vostra testa.

Lavoro: creatività in esplosione.

Fortuna: dinamica e funzionale.

Il consiglio del giorno: tenete un diario vicino al letto per scrivere i vostri pensieri prima di andare a dormire.

Voto 7 + tutto magico