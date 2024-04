video suggerito

L'oroscopo di domani, giovedì 4 aprile 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, giovedì 4 aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Con la Luna in Acquario e il Sole congiunto al Nodo Nord (Rahu in astrologia indiana) ci indica che è il momento giusto per rispolverare i nostri ideali e i nostri progetti di vita importanti. Il segno fortunato è l'Ariete mentre il segno sfortunato il Leone.

Nell'oroscopo di domani, giovedì 4 aprile 2024, il Sole in Ariete si congiunge a Rahu, il nodo lunare nord. Questo punto karmicamente indica il nostro dharma, quello che siamo chiamati a fare in questa vita terrena. Con anche la Luna in Acquario possiamo puntare altissimo, e soprattutto sfruttare Mercurio retrogrado per guardarci indietro e capire dove (o se) ci siamo arenati. Il segno fortunato è l'Ariete mentre il segno sfortunato il Leone. Ma solo per la Luna storta.

Ariete

Amore: solo se redditizio.

Lavoro: qui c’è tantissimo da sviluppare.

Fortuna: punti sempre al raddoppio.

Il consiglio del giorno: i viaggi per te sono fondamentali per scoprire nuove culture e nuove necessità.

Voto: 7 e mezzo aggiornatissimo.

Toro

Amore: con chi ami sei dolcissimo.

Lavoro: sei molto impegnato a dare il meglio.

Fortuna: neppure lei riesce a calmare i tuoi bollenti spiriti.

Il consiglio del giorno: inizia a preparare i vasi per il tuo balcone fiorito.

Voto: 7 – nervosetto.

Gemelli

Amore: evitate gli scherzi telefonici.

Lavoro: i vostri ritmi da bradipo devono essere assolutamente rispettati.

Fortuna: per voi risiede unicamente nel riposo.

Il consiglio del giorno: acquistate un set di pigiami coordinati.

Voto 6 e mezzo alla ricerca della comodità.

Cancro

Amore: è un plus da mettere nel tuo curriculum.

Lavoro: ci metti soprattutto tantissima buona volontà.

Fortuna: è sempre pronta a darti un bacino.

Il consiglio del giorno: aperitivo con gli amici di sempre.

Voto 7 e mezzo tutto cuore.

Leone

Amore: cerca il confronto ma senza esagerare.

Lavoro: oggi bastano anche solo le canoniche otto ore.

Fortuna: è un obiettivo per te da raggiungere.

Il consiglio del giorno: pianifica un viaggio itinerante.

Voto 6 + fantasioso.

Vergine

Amore: Al momento sei allergica alle coccole.

Lavoro: non pretendere troppo da te stessa.

Fortuna: avresti tanto voluto trovarla nell’uovo di Pasqua.

Il consiglio del giorno: regalati momenti in cui non hai nulla da fare.

Voto 5 e mezzo obiettiva.

Bilancia

Amore: hai bisogno di conferme eclatanti.

Lavoro: ormai sei la mascotte dell’ufficio.

Fortuna: essere una sbadata è diventata la tua caratteristica principale.

Il consiglio del giorno: cerca di non restare ore a guardare le serie sulle piattaforme on demand, è una vera perdita di tempo.

Voto 6 e mezzo in miglioramento

Scorpione

Amore: è tutto un dare e un ricevere.

Lavoro: super positivo e promotore di grandi complimenti.

Fortuna: con l’amore tutto più facile.

Il consiglio del giorno: posta su Instagram solo se è assolutamente necessario.

Voto 8 felicemente off line.

Sagittario

Amore: arriva quando deve arrivare né prima né dopo.

Lavoro: nessuno deve metterti fretta.

Fortuna: hai bisogno dei tuoi tempi per contemplarla.

Il consiglio del giorno: leggi un libro sulla mitologia indiana.

Voto 6 e mezzo modalità tartaruga.

Capricorno

Amore: aperto su più fronti.

Lavoro: anche qui è sempre il momento giusto per tacchinare.

Fortuna: sei felice come una marmotta che si gode i primi soli primaverili.

Il consiglio del giorno: ricorda di cambiare sempre i testi dei messaggini d’amore anche se li invii a persone diverse.

Voto 7 e mezzo passionale.

Acquario

Amore: adori quando ti stimola intellettualmente.

Lavoro: sei sempre pronto a imparare qualcosa di nuovo.

Fortuna: pare che tu abbia trovato la formula magica

Il consiglio del giorno: Fai un giro dal ferramenta, una delle tue passioni nascoste.

Voto 7 e mezzo propositivo.

Pesci

Amore: dei veri guru.

Lavoro: sempre pronti a dare una mano.

Fortuna: pronti a distribuire quella che avete accumulato.

Il consiglio del giorno: essere sempre a disposizione degli altri è per voi un vero piacere.

Voto 8 e mezzo fondamentali.