L’oroscopo di giovedì 31 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 31 ottobre 2024, e le previsioni per la notte di Halloween di Ginny: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna segno per segno. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Ariete

Amore: sei ancora in basso nella classifica.

Lavoro: in pieno caos primordiale.

Fortuna: ti lamenti pure con lei.

Il consiglio del giorno: non è detto che tutti ti ascoltino.

Voto: 5 e mezzo fastidioso.

Toro

Amore: come una lotta nel fango.

Lavoro: ti piace solo se ti fa sudare

Fortuna: ritrovi pace nella corsetta mattutina.

Il consiglio del giorno: pensi di avere ragione solo tu, attenzione…

Voto 6 + per il fisico.

Gemelli

Amore: siete ancora alle prime armi.

Lavoro: non è sempre come andare nella sala videogiochi.

Fortuna: è immancabile come il basilico nella salsa.

Il consiglio del giorno: conservate il buon umore.

Voto 8 raggianti.

Cancro

Amore: è un dubbio amletico.

Lavoro: ti stufa il sol pensiero.

Fortuna: è scomoda come le scarpe con il tacco senza plateau.

Il consiglio del giorno: non essere toppo ostinato.

Voto 5 e mezzo cocciuto.

Leone

Amore: pronto al lieto fine.

Lavoro: ti tocca come le vitamine la mattina.

Fortuna: ti rallegra la giornata come una barzelletta di prima mattina.

Il consiglio del giorno: affidati al destino.

Voto 8 bellissimo.

Vergine

Amore: alla cieca.

Lavoro: sempre puntigliosa, anche troppo.

Fortuna: è un argomento su cui sei poco preparata.

Il consiglio del giorno: mantieni sempre la calma.

Voto 6 al pelo.

Bilancia

Amore: ti puoi rilassare totalmente.

Lavoro: fautrice del ‘pensiero positivo’.

Fortuna: è la tua migliore amica.

Il consiglio del giorno: sempre fiduciosa del presente e del futuro.

Voto 7 e mezzo avanti tutta.

Scorpione

Amore: davvero conturbante.

Lavoro: non ti deve impegnare più di 5 minuti perché hai altro da fare.

Fortuna: sai benissimo come conquistartela.

Il consiglio del giorno: non parlare solo di sesso estremo.

Voto 8 veri sexy.

Sagittario

Amore: te lo godi alla grande.

Lavoro: promotore della collaborazione.

Fortuna: ti cade addosso come le foglie autunnali sui marciapiedi.

Il consiglio del giorno: dai di più a chi se lo merita.

Voto 7 e mezzo bravo e bello.

Capricorno

Amore: scarsa elasticità di bacino.

Lavoro: parli solo tu.

Fortuna: anche lei non ti deve scocciare.

Il consiglio del giorno: un po’ meno infastidito.

Voto 5 e mezzo mordace.

Acquario

Amore: da tenere stretto stretto.

Lavoro: hai bisogno del traduttore automatico.

Fortuna: vuole solo portarti in giro per divertirti.

Il consiglio del giorno: evita di indagare approfonditamente.

Voto 8 e mezzo da coccolare.

Pesci

Amore: è un po’ un labirinto.

Lavoro: concentratissimi per essere i primi.

Fortuna: risiede tutta nel vostro cervello.

Il consiglio del giorno: iscrivetevi in palestra.

Voto 6 e mezzo scolpiti.