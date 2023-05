L’oroscopo di oggi 31 maggio 2023: Gemelli e Bilancia dolcissimi L’oroscopo di oggi, mercoledì 31 maggio 2023, parla chiarissimo. Per ottenere ciò che vogliamo davvero dobbiamo dire quello che pensiamo anche a costo di rompere qualche equilibrio. Temporaneamente, s’intende! Nelle previsioni delle stelle di oggi il segno fortunato sarà la Bilancia, il segno sfortunato il Capricorno.

Nell'oroscopo di oggi, mercoledì 31 maggio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

Nell'oroscopo di oggi Mercurio in Toro è quadrato alla Lilith in Leone. Come a dire che per ottenere i nostri obiettivi dobbiamo rompere anche dialetticamente con il passato. Lo scompiglio è produttivo.

La Luna resta nel segno della Bilancia nella sua fase gibbosa crescente, ovvero quando è in procinto di essere Luna piena. Lo sarà il 4 giugno. Per oggi il segno sfortunato quindi sarà il Capricorno mentre il segno fortunato la Bilancia stessa, nonostante Venere.

Ariete

Ti piace osare e sperimentare con Marte che ti regala la curiosità e la spavalderia di Indiana Jones. Sono certa che i filetti di sott’olio o i paté realizzati con la carne di coccodrillo possano fare proprio al caso tuo per soddisfare la tua gran voglia di novità. Tu fai di tutto per tenerti occupato e non dover pensare alla Luna storta.

Amore: sei un vero stallone sotto le coperte.

Lavoro vuoi solo dedicarti a new business o alla realizzazione di prototipi.

Salute: hai il coraggio di un funambolo che cammina su una corda senza la rete di sicurezza.

Il consiglio del giorno: impara a fare il pan brioche in casa quindi acquista subito almeno un chilo di burro.

Voto 6 –

Toro

I cambiamenti ti destabilizzano parecchio perché tu hai bisogno di motivazioni logiche e sopratutto di calma, ora che Marte contro ti fa sentire come un’auto in riserva. Infatti la notizia che la casa di Lucia a Lecco, che ha ispirato il celebre romanzo di Manzoni, sia stata messa in vendita all’asta ti rende particolarmente malinconico come se fossi già a fine agosto e ti ritrovassi a dover salutare la tua fidanzatina del mare. Tu dovresti non pensare troppo al futuro ma goderti appieno il presente e soprattutto l’amore.

Amore: sei dolcissimo come i peluche morbidissimi a forma di unicorno.

Lavoro: sei soprannominato ‘la mamma’ dell’ufficio.

Salute: ti piace la pace e la tranquillità che regna nel tuo giardino.

Il consiglio del giorno: acquista una sdraietta con le ruote per trasportarla facilmente anche al parco in pausa pranzo.

Voto 7 +

Gemelli

La vostra materia preferita è senza alcun dubbio l’amore che vi piace praticare come gli adolescenti che corrono in motorino solo per dare un bacio volante alla fidanzata prima di rientrare a casa. Siete spensierati e evitate il senso del dovere di Saturno contro come le lunghe code la domenica pomeriggio per rientrare dal mare. Voi non volete prendere nulla sul serio, neppure le analisi europee che indicano l’Italia come la nazione con il più alto numero di giovani che non lavorano e non studiano. Su questi temi voi fate come Rossella O’hara, ci penserete domani.

Amore: siete in tripudio di ormoni impazziti.

Lavoro: fate volentieri lo slalom tra email e telefonate troppo impegnative.

Salute: pretendete di essere svegliati con il bacio del principe alla Bella Addormentata.

Il consiglio del giorno: ascoltate le canzoni di Vasco Rossi a tutto volume.

Voto 6 e mezzo

Cancro

La tua immaginazione vola con Venere e Nettuno che si palano e ti permettono di vedere romanticismo e dolcezze anche quando prenoti il biglietto del treno e sogni chi potresti incontrare come vicino di sedile. Infatti se dovessi guardare l’immagine della tempesta su Giove immortalata dalla Nasa, tu vedresti bellissime rose da regalare al partner o cuoricini vaporosi. Sei totalmente dominato dall’amore e dalla voglia di dolcezze, neppure la Luna storta di oggi riesce a tenere a freno le tue emozioni palpitanti.

Amore: tu al massimo ti concedi per del puro e sanissimo sesso.

Lavoro: sei sempre disposto ad aiutare tutto ma chiedi riconoscimenti ufficiali come miglior impiegato sulla bacheca dell’ufficio.

Salute: sei così bello che anche lo specchio ti fa i complimenti.

Il consiglio del giorno: porta sempre un cappello che ti può far comodo sia se c’è la pioggia che il sole.

Voto 8 –

Leone

Concordi perfettamente con l’ultimo studio scientifico che identifica le persone più intelligenti come quelle che fanno le ore piccole e dicono un sacco di parolacce. Infatti tu che hai scarse capacità comunicative a causa di Mercurio contro e con Marte e la Luna a favore sei pronto per notti brave fino all’alba, ti sembra proprio di essere stato tu il principale caso studio di questa teoria. Quindi puoi continuare serenamente a godertela senza alcun ripensamento.

Amore: tu trasudi sex appeal anche quando scendi a buttare il pattume.

Lavoro: siccome sei sempre impreparato dovresti mantenere un profilo basso, ma ti è davvero difficile.

Salute: sei allenatissimo per nottate di bagordi e per presentarti in ufficio la mattina seguente carico di energie.

Il consiglio del giorno: metti in borsa specchio e pettinino per essere sempre in ordine.

Voto 6 e mezzo

Vergine

La funzionalità è la tua arma vincente con Mercurio che aguzza il tuo ingegno per semplificare la vita a te ma anche agli altri. In più sei sempre un cuoricino davvero tenero grazie a Venere che ti rende particolarmente sensibile. Infatti se da una parte concordi con la decisone della Tim di smantellare tutte o quasi le cabine telefoniche perché obsolete, dall’altra hai un po’ di magone ripensando alle prime telefonate al fidanzatino con la tessera telefonica da cinque mila lire per non essere disturbata dai genitori. Vero?

Amore: hai messo proprio il turbo.

Lavoro: tutto è assolutamente perfetto come l’organizzazione della wedding planner.

Salute: l’impegno per te è così naturale che non rilasci nemmeno una goccia di sudore.

Il consiglio del giorno: fai ripulisti dagli armadi da dare in beneficenza.

Voto 8

Bilancia

Non temi verità pungenti anzi i giri di parole ti fanno proprio arrabbiare con Marte e la Luna a favore che reclamano schiettezza assoluta. Sono certa che hai molto apprezzato la spifferata di Fiorello su Amadeus, che pare non essere intenzionato a dirigere il prossimo Festival di Sanremo. Ti piace questo tipo di comunicazione ‘dritta’ che non lascia alcuno spazio di contrattazione anche perché tu hai le idee molto chiare.

Amore: ti lanci tra le braccia del partner senza paracadute.

Lavoro sei davvero spericolata come andare in motorino senza casco. Attenta mia cara perché non si fa.

Salute: sei combattiva come la dea Diana o, per gli amanti della Marvel, di Wonderwoman.

Il consiglio del giorno: metti in frigorifero una bottiglia di bollicine per essere sempre pronta per improvvisate nelle ore tarde della notte.

Voto 6 +

Scorpione

Punta tutto su anticipare le situazioni perché con Mercurio e anche Marte contro gli imprevisti sono proprio dietro l’angolo. Vista la tua scarsa energia se decidessi di andare all’evento Party Like a Deejay per vedere Blanco, studiata bene il programma mettendo alert sul telefono della tua migliore amica per non sbagliare orario e palco di esibizione. Capito?

Amore: tutto da abbracciare perché tenerissimo.

Lavoro: sei l’amabile collega imbranato.

Salute: tutto sommato te la cavi davvero egregiamente basta che non ti iscrivi ad una corsa campestre amatoriale.

Il consiglio del giorno: segna tutti i tuoi appuntamenti sull’agenda cartacea.

Voto 6

Sagittario

Con tutta quell’energia esplosiva che ti conferisce Marte potresti essere proprio tu ad aver ispirato la nuova versione di Teminator di James Cameroon. Con la Luna a favore, sei davvero incontenibile infatti potresti addirittura dare qualche lezione di trama, fotografia e effetti speciali al celebre regista. Sei un tuttologo incontenibile.

Amore: ti butti a pesce appena incontri una preda papabile.

Lavoro: tu ti applichi per aperitivi goderecci stile settimana del Design di Milano.

Salute: sei sempre pronto a festeggiare con un cavatappi in mano.

Il consiglio del giorno: riguarda, ovviamente tutti i film di Terminator.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Ti imponi con regole ferree che vuoi assolutamente vengano seguite pedestremente. Oggi che hai la Luna storta meglio non discutere con te perché sei pronto a tirare fuori subito il cartellino rosso. Approvi scelte morigerate come quella del comune di Milano che ha deciso di limitare il numero di concerti annuali a San Siro, per un massimo di sedici, per concedere quiete al quartiere assediato dai troppi aventi mondani e sportivi. Tu vuoi ordine e rispetto, senza alcun margine di tolleranza.

Amore: in quest’ambito, per ottenere i successi sperati, devi aspettare ancora un po’.

Lavoro: sei un vero pignolo, che si lamenta per tutto.

Salute: i tuoi sorrisi sono sotto vuoto con i maglioni per l’inverno.

Il consiglio del giorno: acquista le cuffiette insonorizzarti per creare una barriera uditiva con il mondo esterno.

Voto 7 –

Aquario

Sei decisamente molto distratto anche quando si tratta di grandi e simbolici eventi con Mercurio che ti fa sentire svogliato come un adolescente che guarda ‘Porta a Porta’. Infatti potresti trovare davvero poco interessante l’incontro tra la nave storica Amerigo Vespucci e Luna Rossa che rappresenta il connubio tra la tradizione velistica italiana con lo sviluppo tecnologico. Tu con la Luna a favore, guardando il mare, al massimo hai pensato ad affittare un barchino a Ponza per andare a fare l’aperitivo alla spiaggia di Frontone.

Amore: tu al massimo concedi una calda stretta di mano.

Lavoro: speri nella provvidenza e nei ritardi giustificati.

Salute: la tua attenzione all’estetica è come quella di chi la domenica mattina indossa un soprabito sopra il pigiama per scendere al bar sotto casa per acquistare i cornetti.

Il consiglio del giorno: acquista un cappello di paglia a tesa larga.

Voto 5 e mezzo

Pesci

Dalla vostra boccuccia sentiremo proferire solo parole giuste a cui nessuno può assolutamente obiettare, neppure un rampante avvocato penalista. Mercurio, Giove e Venere vi regalano una dialettica chiara, precisa come uno spaghetto al dente al sugo di pomodoro. Le vostre capacità comunicative sono come quelle di Lucianina Littizzetto che ci ha allietati con il suo ultimo monologo a ‘Che Tempo Che Fa’, regalandoci risate e grandi spunti di riflessione. Schiaritevi la gola perché siamo tutti pronti ad ascoltarvi attentamente.

Amore: vi piace strizzare il vostro partner in tutte le posizioni del kamasutra.

Lavoro: siete spinti da ottimi propositi che mantenete con la promessa della parola data.

Salute: siete così splendidi che anche lo specchio la mattina vi fa i complimenti.

Il consiglio del giorno: lasciate un quadernetto sul comodino così potrete scrivere i sogni che hanno allietato le vostre notti.

Voto 8 e mezzo