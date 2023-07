L’oroscopo di oggi 31 luglio 2023: Cancro e Leone pieni di entusiasmo L’oroscopo di oggi, lunedì 31 luglio, 2023, vede Mercurio oramai stanziato nel segno della Vergine. Ottimo per l’intelletto dei segni di terra ma anche super per chi si prepara ad una vacanza all’insegna dell’arte e dello studio. Il segno fortunato è la Vergine stessa, mentre il segno sfortunato l’Ariete.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, lunedì 31 luglio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Con oggi, possiamo dire che Mercurio si è ufficialmente stanziato nel segno della Vergine dove starà in sosta fino ai primi di ottobre. Il pianeta del pensiero da questa posizione renderà molto più dinamiche ed elastiche le idee dei segni di terra, ma sarà utile in generale a tutti coloro che si ritaglieranno del tempo estivo per approfondire studi e argomenti culturali.

Il segno fortunato di oggi con la Luna in Capricorno è la Vergine, mentre il segno sfortunato è l'Ariete.

Leggi anche Mercurio in sosta nel segno della Vergine fino al 4 ottobre 2023: potere al pensiero

Ariete

Affronti la Luna storta di oggi come la giovane Ilenia Garofalo di Grosseto, che rinasce dopo un brutto incidente partecipando a Miss Italia. Tu, con Venere ancora dalla tua, puoi godere di bellezza innata che illumina come un faro da stadio tutto il campo da gioco senza neppure dover attaccare la spina.

Amore: se da fuori sembri molto goloso, dentro sei ‘sugar free’.

Lavoro: oggi sei proprio mister perfettina, guai a farti un appunto.

Salute: guai a farti saltare la tua routine di bellezza, oggi non vuoi proprio rinunciare.

Il consiglio del giorno: fai gli abbinamenti giusti per il tuo outfit prima di andare a dormire.

Voto: 6 e mezzo

Toro

Pare proprio che il tuo cuoricino oggi sia prontissimo a donare, grazie alla Luna e alla logica di Mercurio che ti suggeriscono come meglio rapportarti all’altro. Sei super disponibile proprio come Enrico Rossi, il plant-sitter, che si prende cura delle piante di chi parte per le ferie come se fossero sue. Nel momento del bisogno tu sei una vera garanzia.

Amore: sei pronto a grandi abbuffate.

Lavoro: ti rimetti subito in carreggiata con tutti gli arretrati.

Salute: il tuo buonumore è davvero coinvolgente.

Il consiglio del giorno: sfrutta il tuo pollice verde.

Voto 7 +

Gemelli

La fantasia galoppa con Mercurio contro, tanto che potreste pensare che le ultime notizie che circolano sui quotidiani sui lupi in Trentino siano la favola di Cappuccetto Rosso 2.0. Mi raccomando, cercate di mettere un ‘pesetto’ di concretezza alla vostra immaginazione, perché potrebbe volare in alto nel cielo proprio come un palloncino colorato.

Amore: pretendete solo storie d’amore alla Disney.

Lavoro: siete proiettati in un futuro troppo fantascientifico.

Salute: svegliarvi e constatare la realtà opterebbe essere un brutto colpo.

Il consiglio del giorno: guardate il TG delle otto per essere aggiornati su ciò che succede sul pianeta terra.

Voto 6 e mezzo

Cancro

Con l’arrivo di Mercurio a favore, tu conosci perfettamente la tua via e la percorri con passo deciso senza alcun dubbio. Neppure la Luna storta di oggi potrebbe distoglierti dai tuoi obiettivi. Sei così determinato e funzionale che potresti proporre un progetto anche a Chiara Ferragni, che si è detta disponibile con le istituzioni per l’emergenza dei giorni scorsi nel sud Italia. Tu sai perfettamente come ottenere il massimo da qualsiasi situazione.

Amore: lo affronti come un allenamento funzionale.

Lavoro: distribuisci compiti come se fossero le prove per gli esami di riparazione.

Salute: il miglior modo per fare team building è fare una partita a pallavolo tutti insieme.

Il consiglio del giorno: organizza già le vacanze del duemilaeventiquattro.

Voto 7 –

Leone

Ti senti come O'Callaghan, che ha battuto il record di stile libero realizzato quattordici anni fa da Federica Pellegrini. Tutto merito di Venere a favore, che ti permette di essere sempre vincente e di fare ‘marameo’ a Giove contro. Dovresti sfruttare al massimo questo momento come un vero ‘stato di grazia’.

Amore: sei ‘marpionato’ anche dalla macchinetta del caffè la mattina.

Lavoro: sei proprio il ‘cocco’ del capo.

Salute: hai la grazia di un’atleta di nuoto sincronizzato.

Il consiglio del giorno: paillette e piume di struzzo sono sdogante già dal mattino.

Voto 6 e mezzo

Vergine

Sei proprio il segno giusto al momento giusto, ora che oltre a Marte nel tuo segno sei supportata dall’ingegno di Mercurio. Proprio come il tassista che in tarda notte a Milano ha salvato un giovane in difficoltà inseguito da dei male intenzionati. Vicino a te ci si sente proprio al sicuro, come quando si trascorrono le vacanze nella casa di famiglia e tutto è perfetto e la colazione è pronta a qualsiasi ora del mattino.

Amore: sei pronta a metterci testa e cuore.

Lavoro: velocità di crociera costante e senza alcun ostacolo.

Salute: sei pronta per diventare istruttrice di Zumba.

Il consiglio del giorno: organizza una serata a casa con le tue amiche del cuore.

Voto 7 e mezzo

Bilancia

Il luogo perfetto per rifugiarti da questa Luna storta è il porticato della città di Nara, dove dalla pioggia battente si riparano i cerbiatti, che hanno reso questa città celebre in tutto il mondo e patrimonio dell’Unesco. In questa giornata dove vedi tutto grigio, circondati di bellezza, di gentilezza e di tempi delicati per respirare.

Amore: oggi solo dolcezze.

Lavoro: non sali sul ring per nessuna discussione.

Salute: puoi scacciare via tutte le insicurezze con due bei colpi di spazzola.

Il consiglio del giorno: preparati una tisana allo zenzero e limone prima di andare a dormire.

Voto 6 +

Scorpione

Come un neo patentato che tentenna a schiacciare l’acceleratore, così anche tu stai riprendendo piano piano sicurezza e consapevolezza con Mercurio e la Luna a favore. Senti le positive vibes come Jovanotti, che manda aggiornamenti continui ai suoi follower sulla sua guarigione dopo l’incidente in bicicletta. Riesci addirittura a ritrovare il sorriso.

Amore: puoi sedurre chiunque con la tua ottima parlantina.

Lavoro: ora si che i conti tornano a quadrare.

Salute: sei così lanciato che potresti addirittura andare a un concerto con migliaia di persone come quelli a San Siro.

Il consiglio del giorno: ascolta musica in macchina a tutto volume.

Voto 6

Sagittario

Lascia perdere tutte le teorie complottiste sulle ragioni del cambiamento climatico, come le dichiarazioni di Simone Rugiati. Mercurio e anche Marte contro ti fanno scegliere delle ‘battaglie’ davvero complesse, che sarebbe decisamente consigliabile far combattere ad altri che hanno di certo le competenze e la mente più lucida. Capito?

Amore: sei sempre molto incerto se sia meglio aspettare o agire.

Lavoro: sei un vero tontolone.

Salute: ti senti proprio fuori forma, occhio a non esagerare con i gelati.

Il consiglio del giorno: questo non è il momento giusto per cambiare pettinatura.

Voto 5 e mezzo

Capricorno

Potresti anche tu lasciarti andare in mossette, come quella di Messi che all’Inter Miami esulta come IronMan. Ti senti invincibile, come l’eroe della Marvel con Mercurio, Marte e anche la Luna che ti supportano e ti fanno la olà. Le dimostrazioni di forza e di successo di certo non tarderanno.

Amore: vuoi assolutamente vincere il campionato.

Lavoro: incontenibile come la schiacciata dell’Egonu.

Salute: sbaragli tutti a qualsiasi gioco dalle carte alla gara di nuoto fino alla boa.

Il consiglio del giorno: acquista un costumino della Speedo per scivolare meglio nell’acqua.

Voto 8 +

Acquario

Ti senti premiato dagli astri, come Rossana Fratello, che è stata scelta come prima concorrente del Grande Fratello. Mercurio finalmente termina la sua opposizione, quindi dovrai solo fronteggiare Venere contro. Punta tutto sulla tua capacità intellettuale ritrovata più che sull’aspetto. Ricorda che la mente e l’intelligenza hanno un potere grandissimo anche nella seduzione.

Amore: studi a tavolino tutte le strategie di conquista.

Lavoro: finalmente ti vedremo nuovamente applicarti dietro la scrivania.

Salute: torna la voglia di uscite e di aperitivi coraggiosi in darsena dribblando le zanzare.

Il consiglio del giorno: acquista un profumo per la casa al geranio.

Voto 6 e mezzo

Pesci

Accontentatevi di leggerezza e di chiacchiere da bar, ora che Mercurio è arrivato in opposizione. Neppure la vostra grande determinazione, che vi fornisce la Luna oggi, può nulla contro la mancanza di razionalità. Provate a dare una chance a Soleil Sorge, che arriva in Rai per condurre un programma estivo, in fondo anche voi avete bisogno di distrazione e di discorsi mentalmente davvero poco impegnativi.

Amore: non vi convince neppure se l’offerta fosse un tre per due.

Lavoro: la vostra mente sta sperimentando il vuoto cosmico.

Salute: fare qualsiasi tipo di scelta vi mette proprio in crisi nera.

Il consiglio del giorno: ascoltate le hit dell’estate in radio.

Voto 6 –