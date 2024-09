L’oroscopo di lunedì 30 settembre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

L'oroscopo di domani, lunedì 30 settembre 2024, e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna. Gemelli e Sagittario si tengano strette le emozioni: il segno sfortunato è il Sagittario e il segno fortunato il Cancro.

L'oroscopo di domani, lunedì 30 settembre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Nell'oroscopo di domani, lunedì 30 settembre 2024, la Luna in Vergine e Marte sostenuto da Saturno sembrano dirci che è il momento giusto per iniziare progetti di lunga durata, anche richiedessero grande impegno. Con la Luna in Vergine opposta a Saturno il segno sfortunato è il Sagittario e il segno fortunato il Cancro.

Ariete

Amore: ti parla con il body language ma tu non ci fai caso.

Lavoro: è come uno sconosciuto che bussa alla porta.

Fortuna: è come il mazzo di chiavi in fondo alla borsa.

Il consiglio del giorno: non stressarti per le piccolezze.

Voto: 6 appena appena sufficiente.

Toro

Amore: ti lasci andare a nuove esplorazioni.

Lavoro: super coerente, anche troppo.

Fortuna: ormai l’hai persuasa a trasferirsi a casa tua.

Il consiglio del giorno: fai un reel sui social solo per divertimento.

Voto 7 ben piantato.

Gemelli

Amore: a tutta velocità senza cintura di sicurezza.

Lavoro: fate sempre la ‘prova del nove’.

Fortuna: è come il navigatore: da seguire senza fare troppe domande.

Il consiglio del giorno: niente decisioni prese ‘di petto’.

Voto 6 – rallentate!

Cancro

Amore: ardi di passione pura.

Lavoro: opta sempre per il silenzio.

Fortuna: è come il mascara waterproof, non ti tradisce mai.

Il consiglio del giorno: serata di baldoria con gli amici.

Voto 8 evviva l’amore.

Leone

Amore: è come un fotoromanzo.

Lavoro: scelte accurate e segretissime.

Fortuna: è la tua collaboratrice preferita.

Il consiglio del giorno: look total black perfetto per qualsiasi occasione.

Voto 6 e mezzo in attesa di splendere nuovamente.

Vergine

Amore: ci sono grandissime potenzialità da esprimere.

Lavoro: sei un talento nato.

Fortuna: sei tu a darle consigli di stile.

Il consiglio del giorno: shopping per le vie del centro.

Voto 8 fantastica.

Bilancia

Amore: alla ricerca di conferme.

Lavoro: la formula da studiare è: minimo sbattimento, massimo risultato.

Fortuna: da ricalibrare come uno strumento di precisione.

Il consiglio del giorno: non arrenderti mai!

Voto 6 e mezzo pronta a ripartire.

Scorpione

Amore: è da 10 e lode.

Lavoro: sbaragli tutta la concorrenza.

Fortuna: fatica a starti dietro.

Il consiglio del giorno: sei tu il mago dei suggerimenti e siamo tutti pronti ad ascoltarti.

Voto 8 e mezzo invincibile.

Sagittario

Amore: da programmare per la prossima stagione.

Lavoro: ci metti tutto te stesso.

Fortuna: ormai fai tutto da solo senza neppure contemplarla.

Il consiglio del giorno: non essere sempre così serio.

Voto 5 troppo asciutto.

Capricorno

Amore: la tua unica soddisfazione.

Lavoro: è il tuo tallone d’Achille.

Fortuna: non risponde ai comandi come il joystick della PlayStation.

Il consiglio del giorno: extra dose di coccole.

Voto 7 tenero pasticcione.

Acquario

Amore: vivace, ma nulla di speciale.

Lavoro: ti concedi solo per discorsi impegnati e interessanti.

Fortuna: la porti a ballare.

Il consiglio del giorno: non fare sempre il solito ‘pesantone’.

Voto 7 + intellettuale.

Pesci

Amore: allergici al tema

Lavoro: il vostro ruolo preferito è di ‘disturbatori’.

Fortuna: con il telefono senza suoneria è impossibile rispondere alle sue chiamate.

Il consiglio del giorno: attenti alle battutine acide.

Voto 5 pronti a punzecchiare.