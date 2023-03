L’oroscopo di oggi 30 marzo 2023: Cancro e Vergine amano pazzamente Nell’oroscopo di oggi, giovedì 30 marzo 2023, il segno fortunato è la Vergine, mentre il segno sfortunato il Capricorno. La Luna è ancora in Cancro ma la Venere, in Toro, è congiunta a Urano. L’amore non si trattiene nemmeno un po’.

L'oroscopo di oggi, giovedì 30 marzo 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

C'è una grande intensità dal punto di vista emotivo. La Luna è ancora potente nel segno del Cancro, mentre Venere si congiunge a Urano. Urano è il pianeta delle esplosioni, sia fisiche che emotive, quindi l'amore e i sentimenti non saranno né trattenuti né vissuti con cautela.

Con la Luna nel segno del Cancro, direi che il segno sfortunato sia il Capricorno, nonostante Venere che lo addolcisce, mentre il segno fortunato di oggi è la Vergine.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Oggi, che hai ancora la luna storta e Marte contro, sarebbe meglio non farti arrabbiare. Con la parlantina da avvocato penalista che ritrovi, grazie a Mercurio, sei pronto ad asfaltare a parole anche il proprietario del bar sul lago di Como, che ha presentato uno scontrino da venti euro per un caffè doppio e una bottiglia d’acqua. Su certe questioni di principio proprio non discuti.

Amore: il piacere per te è silenzio e solitudine.

Lavoro: sei convinto di non avere bisogno di nessuno. Ne sei proprio sicuro?

Salute: tieni le persiane chiuse anche di giorno per evitare gli scocciatori.

Il consiglio del giorno: vai al cinema a vedere il film "Grosso colpo all’Esquilino".

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Pare che un ultimissimo studio scientifico sulla demografia mondiale sostenga che la curva di crescita della popolazione potrebbe intraprendere un trend negativo. Tu pensi già subito a come risolvere questa situazione, e sei disposto a donarti alla causa perché sei una sex machine al pari di Rocco Siffredi. Marte e Venere ti rendono un amante voglioso, prestante e sopratutto instancabile. Questa ovviamente è una scusa da dire al tuo partner perché la decrescita è prevista dopo il 2100.

Amore: tu il partner lo divori tutto intero.

Lavoro: ti applichi con tutto il tuo entusiasmo instancabile.

Salute: sei pronto per selfie spettacolari da vero influencer.

Il consiglio del giorno: organizza già il brunch di Pasquetta.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

La vostra voglia di curiosità spesso supera la logica, con Mercurio che ti spinge sempre al confine dell’incoscienza. Proprio come l’automobilista che per percorrere una panoramica strada sterrata in Cornovaglia è costretto ad abbandonare l’automobile per non cadere nel precipizio. Imparate a frenare con un certo anticipo invece di inchiodare all’ultimo.

Amore: avete bisogno di caldi abbracci proprio come quelli della vostra mamma.

Lavoro: vi piace andare a ‘tavoletta’, quando si schiaccia il pedale dell’acceleratore al massimo.

Salute: volete essere viziati come i bimbi a Natale.

Il consiglio del giorno: iniziate a giocare a Mine Craft, sono certa vi piacerà moltissimo.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ti senti il vero protagonista del momento, grazie ai favori di Venere, Marte e della Luna. Sei proprio come Paola e Chiara osannate come ai vecchi tempi, tanto che sono state richieste come madrine per il Gay Pride di Roma. Tira fuori tutti gli abiti con lustrini e paillettes!

Amore: sei più romantico di Romeo sotto al balcone della bella Giulietta.

Lavoro: sei così buono che condividi i tuoi successi con tutto l’ufficio.

Salute: illuminato da così tanta bellezza che potresti essere scambiato per la terza sorella Hadid.

Il consiglio del giorno: prenota ora il weekend per l’anniversario del primo bacio.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Questa Venere contro ti rende più duro e coriaceo della preside del liceo di Napoli che vieta i jeans strappati e obbliga gli studenti a coprirli con il nastro adesivo. Dovresti puntare di più sulle tue capacità di logica e comprensione delle situazioni, che è sempre puntuale, grazie a Mercurio, invece di lasciarti trascinare dalle emozioni, capito?

Amore: le tue labbra sono ruvide come il tuo cuoricino.

Lavoro: non basarti unicamente sul tuo approccio iper critico.

Salute: non arrabbiarti troppo se non sei perfetto come vorresti.

Il consiglio del giorno: impara da Clio MakeUp a fare il contouring.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sono certa che ti è scesa una lacrimuccia, quando hai letto la letterina di Renato Pozzetto per ricordare l’amico Iannacci, dove vengono rivangati i momenti migliori della loro gioventù. Tu sei meravigliosamente sensibile con Luna e Venere dalla tua tanto che saresti un’ottima maestra per ammorbidire i cuoricini più coriacei.

Amore: è tutto un tripudio di dolcezze infinite.

Lavoro: i tuoi colleghi ti fanno le domande come se fossi il motore di ricerca ‘Google’.

Salute: basta il tuo sorriso per illuminare tutta una stanza.

Il consiglio del giorno: proponiti per fare ripetizioni di tutte le materie.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Esercitarsi all’empatia, con la Luna ancora storta, per te è come partecipare ad una gara di sollevamento pesi senza alcun allenamento preventivo. Dovresti prendere esempio dai ladri che restituiscono il camioncino oncologico per le visite in piazza, aggiungendo un messaggino di scuse davvero tenerissimo. Non hai bisogno di gesti così eclatanti, a volte basta solo un sorriso al momento giusto.

Amore sei pronto agli slanci emotivi delicato come un facocero nella savana.

Lavoro mi raccomando niente colpi di testa eh!

Salute: esercitati a fare il tuo sorriso migliore.

Il consiglio del giorno: impara a stirare perfettamente le camicie.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Le notizie come il bisticcio tra Shakira e la sue ex suocera che da verbale è passato alle mani, sono in assoluto le tue preferite. Con Venere in opposizione il tuo lato malizioso e piccato ha preso decisamente piede, tanto che sulle questioni di cuore sei un vero pessimista cosmico. Bisogna però ammettere che anche quando il cielo è perfettamente sereno, tu speri sempre che arrivino cinque minuti di tempesta, vero?

Amore: preparatissimo su sesso e sveltine.

Lavoro: su di te si può sempre contare per il tuo forte senso del dovere.

Salute: gli sforzi esagerati non ti spaventano perché sei un vero ‘muletto’.

Il consiglio del giorno: metti nella tua routine settimanale una maschera all’argilla rossa.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Sono certa che la notizia sulle proprietà dell’ LSD psichedelico per curare alcune patologie della mente ti ha davvero incuriosito. Ora che hai Mercurio dalla tua vorresti esplorare tutti gli angoli della psiche per amplificarle ancor di più, e invece di pensare a qualche aiutino stile hippie anni settanta ricordati che puoi sempre sfruttare Giove a favore che di certo quando si tratta di rinforzare è una vera garanzia.

Amore: inizi ad essere almeno incuriosito sul tema.

Lavoro: grazie alla tua conoscenza infinita, sai sempre la risposta giusta.

Salute: hai deciso di spolverare le scarpette da corsa, non sembra vero.

Il consiglio del giorno: acquista una piantina di rose inglesi David Austin.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Invece di lamentarti per qualsiasi quisquilia perché iper permaloso e infastidito, con Marte contro e la Luna storta, dovresti imparare a prendere la vita con filosofia, proprio come Chiara Ferragni. Infatti l’influencer in questi giorni in sud Africa per un safari, con solo un paio di jeans e una T-shirt, perché tutti i suoi bagagli sono stati smarriti e con qualche piccolo dettaglio mostra sempre ad un look pazzesco senza chili di vestiti al seguito. Prendi subito appunti per stile e modi.

Amore: oggi vorresti addirittura i letti separati.

Lavoro: lascia fare le strategie di mercato ai professionisti.

Salute: giochi a nascondino con la pace interiore. Dubito riuscirai a fare tana.

Il consiglio del giorno: regalati una confezione intera di orsetti gommosi.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Siccome sei un vero genietto, e grazie a Mercurio a favore sono certa che tu sei uno dei pochissimi che ha capito perfettamente la tecnica che stanno testando alla NASA per ibernare gli astronauti per i futuri, ma forse non troppo, viaggi nello spazio. Siccome sei così ‘illuminato’ dovresti mandare direttamente il tuo CV per partecipare alla ricerca.

Amore non hai assolutamente fretta di trovare la persona giusta.

Lavoro riesci a scrivere email, rispondere a whatsapp e parlare al telefono nello stesso momento.

Salute studia il metodo per togliere definitivamente le borse sotto gli occhi. Ti assicuro che ne avremmo tutti bisogno.

Il consiglio del giorno: fai pulizia ‘digitale’ tra le foto salvate sulla libreria del tuo telefono.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Avete la capacità di vedere romanticismo ovunque, anche quando vi parlano delle perle di ghiaccio sulla Luna, voi pensate subito sia una bella favola da raccontarsi sotto le coperte prima di andare a dormire. Oggi con questa Luna sognante la vostra voglia di fantasticare non si ferma neppure quando avete gli oggi aperti. State attenti solo a non inciampare mentre camminate per strada.

Amore: siete fatti di pura essenza di amore.

Lavoro oggi un po’ troppo distratti e sognanti.

Salute: in ufficio appendono la vostra foto formato poster di fianco a quella di Brad Pitt che mette in mostra i muscoloni dei suoi bicipiti.

Il consiglio del giorno: acquistate un tandem per le vostre uscitine sportive con il partner.

Voto 7 +