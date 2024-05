video suggerito

L'oroscopo di oggi, giovedì 30 maggio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, giovedì 30 maggio 2024 e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La dolce Luna in Pesci riporta emotività ed empatia in un cielo che ci vuole energici, vitali, oltre le righe. Il segno fortunato è lo Scorpione mentre il segno sfortunato è la Vergine.

Nell'oroscopo di domani, giovedì 30 maggio c'è una bellissima Luna in Pesci che ci può dare equilibrio emotivo mentre le energie sono così forti e spesso incontrollabili. Con Mercurio congiunto a Urano e Giove sospinto da Plutone il desiderio di fare e farsi sentire può sfuggire di mano. Il segno fortunato è lo Scorpione mentre il segno sfortunato è la Vergine.

Ariete

Amore: evoluzioni azzardate sotto le lenzuola.

Lavoro: pronto a ricevere grandi complimenti.

Fortuna: ti permette derapate a tutta birra.

Il consiglio del giorno: fai un corso di guida sicura all’autodromo di Monza.

Voto: 8 + da Formula Uno.

Toro

Amore: è godurioso come un cono gelato con la panna.

Lavoro: le regole del gioco le fai sempre tu.

Fortuna: è sempre molto ragionata.

Il consiglio del giorno: ti piace essere sempre stimolato con discorsi molto interessanti.

Voto 7 e mezzo giudizioso.

Gemelli

Amore: innamoratissimi.

Lavoro: non c’è proprio concorrenza.

Fortuna: avete sempre in tasca il biglietto vincente.

Il consiglio del giorno: non ne avete proprio bisogno.

Voto 9 al massimo.

Cancro

Amore: deve corrispondere alla tua lista dei desideri.

Lavoro: comandi tutti con un joystick come se giocassi alla ‘Play’.

Fortuna: si deve adattare ai tuoi ritmi lenti.

Il consiglio del giorno: informati sulle ultime novità di domotica.

Voto 7 immobile per non sudare.

Leone

Amore: come avere il vento in poppa.

Lavoro: sei uno di quelli che riceve l’aumento solo per la bella presenza.

Fortuna: è carica al 100%.

Il consiglio del giorno: momento perfetto per fare le foto tessere per i documenti di identità.

Voto 8 divino.

Vergine

Amore: sottolinea ogni difetto.

Lavoro: precisissima, anche troppo.

Fortuna: hai un taglio così critico che è impossibile smussare gli angoli.

Il consiglio del giorno: bagno caldo e scrub con la pietra pomice.

Voto 5 in cattedra.

Bilancia

Amore: è in piena esaltazione.

Lavoro: la collaborazione è la tua parolina magica.

Fortuna: sei abbonata alla fila priority, quella per salire per primo sull’aereo.

Il consiglio del giorno: cena a casa con tutti i tuoi amici.

Voto 8 stracolma d’amore.

Scorpione

Amore: riscopri i gusti che ti piacciono realmente.

Lavoro: te la sai sempre cavare benissimo.

Fortuna: è nel buonumore che senti già di prima mattina.

Il consiglio del giorno: segui sempre le tue intuizioni.

Voto 7 sensibilissimo.

Sagittario

Amore: è fuori servizio.

Lavoro: oggi vorresti spianare tutto con un bel rullo compressore.

Fortuna: non hai alcuna intenzione di correrle dietro.

Il consiglio del giorno: regalati momenti di silenzio e di quiete.

Voto 5 – pronto a esplodere.

Capricorno

Amore: è la componente morbida e tutta rosa della tua vita.

Lavoro: evita le preoccupazioni.

Fortuna: la fretta non è assolutamente una tua consigliera.

Il consiglio del giorno: prenditi una giornata di pausa.

Voto 6 + ma non esagerare.

Acquario

Amore: super innamorato, anche troppo per i tuoi standard.

Lavoro: chiedi sempre una mano al correttore automatico.

Fortuna: è la tua fata Turchina che mette tutto a posto.

Il consiglio del giorno: evita acquisti online troppo facili.

Voto 7 tenero sbadatone .

Pesci

Amore: vi inspira poesie romantiche.

Lavoro: potete spaziare su qualsiasi argomento.

Fortuna: pronti alla prova costume senza alcuna paranoia.

Il consiglio del giorno: sbizzarritevi con lavoretti manuali.

Voto 7 simpatici e fantasiosi.