L’oroscopo di oggi 30 aprile 2023: Cancro e Pesci si danno allo sport Nell’oroscopo di oggi, domenica 30 aprile 2023, saranno i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) che potranno usare il tempo libero per far fiorire qualche idea geniale. Mentre questo è assolutamente sconsigliato a Leone, Acquario e Scorpione.

L'oroscopo di oggi, domenica 30 aprile, e le previsioni segno per segno: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

La Luna in Vergine e Marte perfettamente sestile a Urano porta grande lucidità, ma scarsissima diplomazia nel dire quello che pensiamo. Occhio alle cene coi parenti!

In compenso, per i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) è un ottimo momento per fermarsi a ripensare a business e progetti.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

In una domenica come questa, la cosa migliore da fare è di sicuro avere un rapporto molto intimo con una vaschetta di gelato di dimensioni vergognose! Hai voglia e bisogno di coccolarti, ma il genere umano nel suo complesso ti sta decisamente antipatico, e lo puoi sopportare solo a slot di 25 minuti consecutivi al massimo. Il gelato invece non ti annoia mai.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

È il momento giusto per mettere i puntini sulle i e risistemare i tuoi pensieri. Fai pulizia sulla scrivania, negli armadi e anche nell'album dei ricordi, fisico o virtuale: non avrai paura a cestinare definitivamente tutto quello che ti ha decisamente stancato.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Venere è nel tuo segno zodiacale ma la Luna no, quindi preparati a sfoggiare tutta la tua meravigliosa capacità di cambiare radicalmente umore nel giro di pochi minuti. Le lacrimucce saranno tante, sia di malinconia che di commozione. In tutti i casi le emozioni saranno incontenibili.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ti senti così bene che quasi quasi ti iscrivi alla corsa campestre, al triatlon e anche alla maratona tutte insieme. Le energie davvero non ti mancano, soprattutto accompagnate da una dose di ottimismo che non ti si vedeva da decenni. Senti che anche Giove (pianeta della felicità) sta per arrivare a tuo favore, e tu lo accogli come il vincitore al traguardo.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Leone

La tua domenica speri proprio che sia molto simile a quella del gattone di casa quando riesce a trovare un raggio di sole al quale stendersi. Che nessuno ti disturbi, e soprattutto che nessuno ti parli o ti chieda di partecipare a qualsiasi attività intellettuale, perché il tuo cervello vuole restare fuori uso fino a lunedì sera compreso, approfittando del ponte!

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Le emozioni sono forti, e tu non sai come comunicarle all'esterno. Così risulterà quasi che anche per dire una cosa carina passerai per una serie di gaffes. Sarebbe così semplice dire al partner "abbracciami", eppure sembra che queste parole si incastrino poco prima delle labbra. Sai che si fa? Si fa il primo passo senza nemmeno doverlo dichiarare!

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

L'amore c'è per fortuna, ma hai tanto bisogno di rassicurazioni e di tua spontanea volontà non manderai nemmeno il messaggino del buongiorno. Insomma, arrossisci e soprattutto ti fai un sacco di paranoie. Unica soluzione: rileggere le chat con chi ami per renderti conto di quanto tu sia ricambiata.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Inutile suggerirti di spegnere il cervello, perché i tuoi neuroni sono in affanno e in piena attività. Il punto è che arrivare a qualsiasi conclusione sarà davvero difficile. Ogni volta che pensi di aver raggiunto una certezza, senti come un terremoto di dubbi e insicurezze. Il vecchio Scorpione che sa sempre dove andare e che cosa fare pare proprio sia andato in pensione!

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

La Luna storta e anche la Venere che ti guarda di traverso non sono un buon inizio di domenica! I sentimenti sono nella borsa frigo insieme alle birre per la scampagnata, ma tu hai voglia di pedalare solo soletto coi tuoi pensieri. C'è anche un senso di solitudine che sembra seguirti come un'ombra, ma tu cerca di seminarlo pedalando più veloce!

Voto 5

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

La tua domenica sarà tutta dedicata a lasciar libero il cervello, come un Labrador nell'area cani del parco. Hai voglia di imparare, di esplorare, chiacchierare anche con la vicina di casa che hai sempre evitato. Qualsiasi persona desta il tuo interesse, e sei sicuro che chiunque abbia qualcosa di divertente da raccontarti.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Che non ti venga in mente di fare qualche telefonata di lavoro proprio oggi, perché sarebbe tempo perso. E, soprattutto, sarebbe tempo rubato all'amore dato, che di quello ne hai in abbondanza, sia da dare che da ricevere. Insomma, non perdere tempo e vai a limonare il partner!

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Pesci

È bene che tu ti dia allo sport in questa domenica, e sai che non te lo consiglio spesso. Marte è a favore, mentre i due pianeti legati alle emozioni e alle effusioni decisamente no. Quindi lasciali stare, e sfrutta le tue energie per fare cose di fatica fisica che rimandi da un po'. Ok??

Voto 7+