L’oroscopo di oggi 30 agosto 2023: Bilancia e Acquario i più fortunati L’oroscopo di oggi, mercoledì 30 agosto 2023, e le previsioni segno per segno: si fanno sentire fortissime le emozioni che sta per sollevare la Luna piena in Pesci. Mercurio e Venere retrogradi portano a fare pensieri profondi: il segno fortunato è l’Acquario mentre il segno sfortunato il Leone.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, mercoledì 30 Agosto 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ci avviciniamo alla Luna piena nel segno dei Pesci, che sarà domani mattina prestissimo. Le emozioni si fanno intense e i pensieri profondissimi. Complice anche Mercurio retrogrado.

Con la Luna che per quasi tutto il giorno sarà ancora nel segno dell'Acquario, direi che il segno fortunato sia l'Acquario stesso, che si sta decisamente riprendendo, mentre il segno sfortunato è il Leone. Ma quasi nemmeno se ne accorge.

Ariete

Dovresti ponderare meglio le situazioni, perché sempre alla ricerca della strada meno impegnativa con Marte contro. Infatti potresti pensare di iscriverti alla nuovissima facoltà universitaria ‘Taylor Swift’ pensando che si possa trattare di una vera passeggiata. Considerando l’enorme popolarità e portafoglio dell’artista, credo proprio che ti sbagli di grosso.

Amore: piuttosto giochi a ramino.

Lavoro: chiedi al capo di fare il corso di orienting.

Fortuna: la schivi, ma solo perché non sai più che cos’è.

Il consiglio del giorno: cambia le pile a tutti i telecomandi di casa.

Voto: 6 e mezzo

Toro

Meno male che oggi si avvicina la Luna piena e da stasera sarà possibile conversare con te senza avere l’impressione di avere a che fare con ‘Robocop’. Sei sempre troppo immerso nei conti economici e domestici, infatti deve essere proprio un tipo come te quello che ha deciso di addebitare al cliente il piatto rotto da una bimba al ristorante. Ve bene pretendere rispetto e modi educati, ma non bisogna esagerare.

Amore: massaggio thai al cuoricino.

Lavoro: l’accessorio perfetto è la calcolatrice.

Fortuna: non sfruttarla solo a tuo favore.

Il consiglio del giorno: fai i marshmallow in casa.

Voto: 7 +

Gemelli

Quando vi si parla di sesso, voi perdete totalmente la trebisonda e vi lanciate tra le prime braccia papabili che vi capitano a tiro, complice Marte che attizza le vostre voglie. Siete così in fissa che vorreste che gli orinatoi a forma di bocca rossa, che sono stati protagonisti di discussioni sui media, venissero istallati in tutti i bagni pubblici. Vi garantisco che spesso la vostra visione, compromessa da Mercurio, è proprio da rivedere.

Amore: ingresso libero.

Lavoro: siete in un libro fantasy.

Fortuna: avanti tutta ma senza direzione.

Il consiglio del giorno: collezionate carte Pokemon vintage.

Voto 6 e mezzo

Cancro

Al momento non sei pronto al campo di battaglia ma piuttosto resti l’indiscusso responsabile della sala dei bottoni, tutto merito di Mercurio. Visto che la strategia è il tuo forte potresti dare qualche consiglio ai produttori di vino francese che avendo ecceduto con le dosi ora devono spendere centinaia di milioni di euro per distruggere il surplus.

Amore: messaggio non pervenuto.

Lavoro: passione viscerale.

Fortuna: c’è sempre un quadrifoglio nel tuo giardino.

Il consiglio del giorno: fai una lunga telefonata con la tua amica del cuore.

Voto 7

Leone

Il coraggio da re della foresta si fa spericolato ora che hai Marte che ti esalta e sprona sempre all’azione. Con questa voglia di esagerare potresti prendere esempio dal ragazzo che si è tuffato di recente dal ponte di Rialto a Venezia ed è stato accolto da grandi applausi. Tu vuoi riconoscimenti per le tua gesta eroiche e con Venere nel tuo segno di certo non mancheranno.

Amore: sei una calamita.

Lavoro: mission impossible o nulla.

Fortuna: protagonista del film della tua vita.

Il consiglio del giorno: giro di vetrine invernali per il centro città.

Voto 6 e mezzo

Vergine

Va bene fare la secchiona cara Verginona ma a volte esageri con Mercurio che ti impone sempre di avere a portata di mano la risposta giusta, quando a volte sarebbe meglio optare per il silenzio. Vuoi avere ragione a tutti i costi e ti impegni così tanto che ti escono consigli come quello che viene da un noto magazine scientifico che dice che per eliminare le zanzare in giardino converrebbe adottare una famiglia di pipistrelli. Già che c'è consiglia anche il modello di casetta da costruire fai da te in allegato.

Amore: troppe parole e tecnicismi.

Lavoro: i dettagli non contano troppo.

Fortuna: rallenta e goditi il viaggio.

Il consiglio del giorno: rispolvera il microfono per il karaoke.

Voto 6 –

Bilancia

Hai tutto il diritto e anche l’obbligo di essere sfrontata come Arisa, che si propone senza veli sui social alla ricerca di un marito. Il connubio di Marte e Venere hanno su di te un effetto davvero micidiale. Sei una vera serial killer della conquista forse anche perché la Luna oggi ti regala quello sguardo languido a cui è impossibile dire di no.

Amore: baci shock, baci rock.

Lavoro: servita e riverita.

Fortuna: reginetta di bellezza.

Il consiglio del giorno: diffondi buonumore come i profumatosi per ambiente.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

La gioia per te è il sapere, che fa ovviamente rima con potere, visto che ormai ti sei totalmente votato all’intelletto mentre le questioni di cuore sono parcheggiate in garage a causa di Venere contro e della Luna storta. Ti pare un vero regalo delle stelle la decisione dell’UE di rendere pubblici gli stipendi di tutti i lavoratori, così potrai aggiungere elementi fondamentali da sfruttare al bisogno per tesi inaffondabili.

Amore: cestinato senza neppure leggerlo.

Lavoro: analisi perfetta.

Fortuna: grinta da vendere.

Il consiglio del giorno: disegna simboli esoterici.

Voto 6 in miglioramento

Sagittario

Sei proprio il protagonista di barzellette stile Pierino perché pensi di trovare spunti alternativi e invece combini solo guai. Mercurio contro non ti abbandona mai neppure per l’aperitivo, anzi è proprio lì che entra in azione. Per fortuna con Venere a favore ti si vuole bene lo stesso, anche quando rimani per cinque minuti ad osservare la vetrina di un negozio di liquori in via Padova a Milano e rifletti sul perché abbia una insegna vintage con scritto ‘giocattoli’. Mio caro questo non è il momento per farsi troppe domande.

Amore: piaci un casino.

Lavoro: modalità out of office .

Fortuna: sei inconsapevole del tuo potenziale.

Il consiglio del giorno: controlla bene le temperature prima di vestirti per uscire.

Voto 6 e mezzo con affetto

Capricorno

Hai già fatto il cambio di stagione con queste temperature gelide e soprattutto dopo aver visto che è arrivata la neve e hanno chiuso i valichi alpini. Ti proteggi da Marte contro con sciarpa, cappello e guanti. Mi raccomando però non trincerarti subito in casa fino alla prossima primavera. Concediti un’uscitina almeno nel tuo quartiere.

Amore: cinque minuti prima di andare a dormire.

Lavoro: gli extra si pagano.

Fortuna: ti senti protetto solo tra le quattro mura di casa.

Il consiglio del giorno: fai una sciarpa all’uncinetto.

Voto 7 –

Acquario

Sono certa che ti abbia fatto proprio ‘sbiellare’ l’idea di Mattia Cofetti di usare i microchip sotto cutanei per operazioni quotidiane come pagare la spesa o aprire la porta di casa. La Luna nel tuo segno enfatizza la voglia di essere proiettato nel futuro in un mondo ipertecnologico e funzionale come in un film fantascientifico.

Amore: in fase di ripresa.

Lavoro: generazione digitale.

Fortuna: preso bene già di primo mattino.

Il consiglio del giorno: rinnova gli abbonamenti alle riviste scientifiche.

Voto 6 e mezzo

Pesci

Vi piace vivere di poesie e fantasia che sono proprio il pane per la vostra anima. A volte però la realtà può essere più interessante della vostra immaginazione, anche se con Mercurio contro fate fatica a trovarne la differenza. Il luogo perfetto per voi è la città di Livigno che ha innevato le strade del paese per delle gare di sci di fondo creando un panorama surreale di gente in ciabatte e costume da bagno che passeggia sul manto nevoso. Voi siete alla ricerca di luoghi così: magici.

Amore: è una proiezione di un film di Walt Disney.

Lavoro: pensiero disruptivo.

Fortuna: si coglie la mattina come i fiori freschi bagnati dalla rugiada.

Il consiglio del giorno: riguardare la lista dei buoni propositi di gennaio.

Voto 6 +