In arrivo la Luna Piena in Pesci il 31 agosto 2023: emozioni intense e tanti sogni, anche ad occhi aperti Il 31 agosto 2023 nelle prime ore della mattina ci sarà la Luna piena in Pesci. Un momento intenso e ricco di sentimenti forti ed emozioni profonde. Lasciatevi andare e ascoltate i vostri sogni che porteranno a galla molto. I segni più coinvolti saranno Vergine, Sagittario, Gemelli e Pesci.

La Luna piena nel segno dei Pesci, il secondo plenilunio di questo agosto 2023, si verificherà nelle prime ore di giovedì 31 agosto, intorno alle 4 del mattino in Italia, e sarà anche una Superluna. Come sempre nella fase di Luna piena, la Luna in Pesci sarà opposta al Sole nel segno zodiacale della Vergine. Se già di norma la fase lunare della Luna piena porta ad una esplosione di emozioni, desideri e bisogni intimi che affiorano, in barba alle regole e alle limitazioni della ragione, in questo caso con la Luna in Pesci direi che la possibilità di trattenere le emozioni forti sarà impossibile.

I Pesci sono uno dei due segni in cui la Luna è esaltata (l'altro il Cancro), quindi la Luna in Pesci è ancora più potente e istintiva. Sogni forti, emozioni profonde, dichiarazioni e richieste sentimentali saranno all'ordine del giorno. Tenete i fazzoletti di carta a portata di mano soprattutto se avete il Sole, la Luna o l'Ascendente in un segno mobile: Gemelli, Vergine, Sagittario o Pesci. Infine, come ogni seconda Luna piena del mese anche questa verrà indicata come "blue moon".

Il significato della Luna Piena in Pesci di giovedì 31 agosto 2023

La Luna piena in Pesci è sempre un'ottima occasione per indagare i nostri bisogni, emozioni e sentimenti più intimi e profondi, soprattutto per chi non ha paura di farlo. E' una Luna che ci vuole pronti a ribaltare le nostre certezze e le situazioni che abbiamo costruito perché fossero delle tane sicure. Questa Luna amplifica le lacrime, le dichiarazioni così come le paure ma anche la voglia di felicità.

Questa Luna piena in Pesci del 31 agosto 2023 sarà accompagnata da un bel Mercurio e da un bel Nettuno. Mercurio, anche se retrogrado, si trova in Vergine trigono a Urano e Giove e in terza casa quindi ottimo per comprendere e tradurre quello che il cuore ci farà sentire. Nettuno è il pianeta governatore dei Pesci, quindi averlo bello significa ampliare la possibilità di comprendere in senso ampio. I Pesci sono il segno più sensibile all'inconscio e capace di parlare attraverso i sogni: preparatevi ad ascoltarli con un sonno ricco.

Gli effetti della Luna Piena in Pesci su tutti i segni zodiacali

I segni più coinvolti da questa Luna Piena in Pesci saranno Gemelli, Vergine, Sagittario e i Pesci.

Ariete

Puoi permetterti di abbandonarti alle emozioni oggi, ammettendo anche un momento di debolezza. Lo so che non ami farlo ma questa Luna ti toglierà ogni corazza.

Toro

Forse questa Luna piena in Pesci ti rimette in sintonia con i sentimenti che stai negando ultimamente. Non scampi!

Gemelli

Questa Luna amplificherà le domande che già da diversi mesi non puoi evitare di farti. È giunto il momento di ascoltare quello che senti.

Cancro

Sei un segno che sente forti le fasi lunari intense e anche questa volta sarà così. Le lacrime scenderanno anche senza un perché.

Leone

C'è tanto amore in te ma c'è anche bisogno di dargli un ordine.

Vergine

Credi di avere tutto sotto controllo, ma oggi potresti aver voglia di piangere anche senza motivo. Forse il cuore e il corpo sentono prima che il cervello capisca.

Bilancia

Ti senti così forte in questi giorni che la Luna piena non farà che amplificare i desideri erotici.

Scorpione

Sei un segugio da sentimenti e oggi non potrai zittirli. Questa Luna ti fa capire dove devi andare, caso mai avessi avuto dei dubbi.

Sagittario

Le emozioni mai come oggi saranno liberatorie: sei pronto a rimettere tutto in discussione.

Capricorno

Hai voglia di abbandonarti alle emozioni forti, anche se ti distogliessero dalla tabella di marcia lavorativa.

Acquario

Questa Luna piena in Pesci arriva a spazzare via tante paure che ti porti dietro da settimane.

Pesci

Non serve che dica a te come si fa a lasciar parlare i sentimenti. Oggi sarà impossibile zittirli.