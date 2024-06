video suggerito

L'oroscopo di domani, lunedì 3 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, lunedì 3 giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Diamo il benvenuto a Mercurio in Gemelli: un modo di dialogare creativo e coinvolgente, dinamico e vivace. Occhio solo a non esagerare! Il segno fortunato è il Toro stesso, mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

Nell'oroscopo di domani, lunedì 3 giugno 2024 diamo il benvenuto a Mercurio nel segno dei Gemelli. Diciamo che qua Mercurio ci sta davvero benissimo e amplificherà il dialogo, la creatività e la comunicazione verso tutti. La Luna in Toro per fortuna ci fa iniziare questo lunedì con voglia di fare, ma senza un'eccessiva e competitiva ambizione. Il segno fortunato è il Toro stesso, mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

Ariete

Amore:abbinamento perfetto.

Lavoro: tutto concentrato sulle tue performance.

Fortuna: ti garantisce un dritto fenomenale.

Il consiglio del giorno: acquista un costume in pendant con quello del partner.

Voto: 8 + attento ai dettagli.

Toro

Amore: deve avere la tua stessa visione del mondo.

Lavoro: puntualmente secchione stile ‘quattrocchi’.

Fortuna: conti solo sulle tue grandi capacità.

Il consiglio del giorno: fai i conti di casa così da avere tutto sotto controllo.

Voto 7 e mezzo visionario.

Gemelli

Amore: immenso e molto hot.

Lavoro: potete permettervi un sovraccarico di nuovi progetti che vi eccita parecchio.

Fortuna: vi basta schioccare le dita e tutto appare come per magia.

Il consiglio del giorno: acquistate biglietti per festival e concerti estivi.

Voto 10 in gran spolvero.

Cancro

Amore: hai bisogno di un lavaggio con doppio ammorbidente.

Lavoro: la puntualità è una tua grande caratteristica.

Fortuna: passa attraverso la tua intelligenza.

Il consiglio del giorno: rilassati con un cruciverba del celebre Bartezzaghi.

Voto 5 e mezzo burbero.

Leone

Amore: in privato sei buonissimo.

Lavoro: pronto all’attacco anche senza alcun motivo.

Fortuna: è come l’assistente che mette tutto a posto.

Il consiglio del giorno: linguaggio educato e pulito, mi raccomando.

Voto 8 molto sicuro.

Vergine

Amore: materia poco interessante.

Lavoro: la chiarezza è fondamentale.

Fortuna: non è un’app da scaricare sul telefono.

Il consiglio del giorno: ricerca il benessere e l’equilibrio fisico.

Voto 6 precisina.

Bilancia

Amore: perfettamente equilibrato.

Lavoro: immune alle critiche.

Fortuna: ottimo è il voto che ti si può unicamente dare.

Il consiglio del giorno: fai ordne tra i vestiti del cambio di stagione.

Voto 6 – ma solo per la Luna storta.

Scorpione

Amore: lo lasci decantare come un buon vino.

Lavoro: c’è poco margine di contrattazione.

Fortuna: dovresti provare a scongelarla.

Il consiglio del giorno: inizia a fare ordine, prima negli armadi e poi tra le tue idee.

Voto 6 caotico.

Sagittario

Amore: lo posticipi in data da definirsi.

Lavoro: fai un pochino alla volta.

Fortuna: non è tra le opzioni del tuo coltellino svizzero.

Il consiglio del giorno: vivi con filosofia senza sbatti.

Voto 6 e mezzo filosofo.

Capricorno

Amore: troppo agitato per lasciarti andare.

Lavoro: pretendi il massimo da tutti con modi un po’ dispotici.

Fortuna: ne avresti bisogno come una camomilla doppia.

Il consiglio del giorno: non ti agitare troppo se non fila tutto per il verso giusto.

Voto 5 irrequieto.

Acquario

Amore: cosmico.

Lavoro: preso dall’amore più che al guadagno.

Fortuna: è una vera certezza.

Il consiglio del giorno: punta tutto sul romanticismo.

Voto 8 tenerone.

Pesci

Venere in quadratura potrebbe mettere in discussione tutto il lato estetico e il concetto di bellezza. Ricordate però che voi siete ancora supportati da Mercurio a favore e riuscirete sempre a dare un senso più profondo e concreto all’apparire. Le definizioni pure sono assolutamente da evitare. Lasciatevi ispirare dalla mitica Rita Pavone che parla di ‘body shaming’ e di come i giudizi sul suo aspetto estetico non l’abbiano mai profondamente colpita perché il suo scopo era unicamente cantare. Non lasciatevi distrarre da orpelli e dettagli di poco il valore.

Amore: da coltivare a partire da un buon seme.

Lavoro: qui riuscite a dare proprio il massimo.

Fortuna: vi piace solo se quantificabile.

Il consiglio del giorno: puntate tutto sul reuse prima di fare shopping estivo.

Voto 7 concreti.