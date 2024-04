video suggerito

L’oroscopo di domani, mercoledì 3 aprile 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, mercoledì 3 aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Con la Luna in Acquario, il Sole congiunto al Nodo lunare nord e Venere congiunta a Nettuno restare nella routine sarà impossibile! Il segno fortunato è l’Acquario stesso mentre il segno sfortunato il Leone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, mercoledì 3 aprile 2024, Venere è perfettamente congiunta a Nettuno mentre il Sole in Ariete è congiunto al Nodo Nord. Anche detto: è il momento di sognare in grande e spingerci molto oltre i nostri normali progetti. Con la Luna in Acquario volare alto con gli ideali è assolutamente possibile. Il segno fortunato è l'Acquario stesso mentre il segno sfortunato il Leone.

Ariete

Amore: ti meriti qualche distrazione.

Lavoro: agenda fittissima di appuntamenti, anche troppi.

Fortuna: ti lascia fermo ai blocchi di partenza.

Il consiglio del giorno: non perdere tropo tempo a fantasticare.

Voto: 6 – confuso.

Toro

Amore: è una questione molto personale.

Lavoro: i ritorni sull’investimento potrebbero tardare.

Fortuna: non sempre entra subito in azione.

Il consiglio del giorno: pianifica un viaggio itinerante per questa estate.

Voto: 7 e mezzo alla ricerca dell’indipendenza.

Gemelli

Amore: molto solitari.

Lavoro: anche qui potreste iniziare ad arrancare.

Fortuna: è solo per chi si impegna al massimo.

Il consiglio del giorno: l’ideale sarebbe un pranzetto al mare.

Voto 6 e mezzo presi su più fronti.

Cancro

Amore: pieno di amore da dare e da ricevere.

Lavoro: puoi sempre ottenere una mano, muti basta regalare sorrisi.

Fortuna: è come la seggiovia in montagna, ti regala qualche minuti di pausa.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di balli di gruppo.

Voto 6 e mezzo in movimento.

Leone

Amore: ricorda che tutti hanno bisogno di un abbraccio, anche tu.

Lavoro: ti senti oberato.

Fortuna: pieno di grandi aspettative.

Il consiglio del giorno: oggi affronta un argomento alla volta.

Voto 6 – già in sbattimento.

Vergine

Amore: solo se non ti sfinisce.

Lavoro: hai sempre un pensiero molto concreto e propositivo.

Fortuna: sai benissimo che puoi farcela totalmente da sola.

Il consiglio del giorno: attiva il programma per una primavera all’insegna dello stimolo culturale.

Voto 6 stile giudice.

Bilancia

Amore: ti piacerebbe essere adorata.

Lavoro: ora avresti proprio bisogno di una segretaria.

Fortuna: vorresti si tramutasse in un onda di volontà e disciplina.

Il consiglio del giorno: guarda la quarta serie di Lol per riportare il buonumore.

Voto 6 un po’ alleggerita.

Scorpione

Amore: è un tutt’uno con la tua immagine.

Lavoro: sai perfettamente come dare la forma alle tue idee.

Fortuna: c’è ed è molto tangibile.

Il consiglio del giorno: segui il flusso.

Voto 8 – elegantissimo.

Sagittario

Amore: non è nella tua ‘to do list’.

Lavoro: avanti tutta senza indugio.

Fortuna: sei addirittura in grado di razionalizzarla.

Il consiglio del giorno: divertiti con i giochi di parole.

Voto 6 e mezzo gran lavoratore.

Capricorno

Amore: occhi a forma di cuoricino.

Lavoro: il momento che preferisci è la pausa pranzo.

Fortuna: è il tuo outfit preferito.

Il consiglio del giorno: acquista un telescopio per guardare le stelle.

Voto 7 e mezzo da carie ai denti.

Acquario

Amore: aperto a tutto.

Lavoro: lavoratore instancabile.

Fortuna: è a servizio delle tue idee.

Il consiglio del giorno: sfodera il tuo nuovo lookk primaverile.

Voto 7 attivista.

Pesci

Amore: non dite mai di no.

Lavoro: siete attivissimi solo se vi emozionate.

Fortuna: perfetti anche senza trucco.

Il consiglio del giorno: organizzate un weekendino romantico.

Voto 8 e mezzo tenerissimi.