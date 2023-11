Oroscopo di oggi 29 novembre 2023, le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, mercoledì 29 novembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Con la Luna calante nel segno del Cancro, le emozioni sono fortissime: il segno fortunato è lo Scorpione mentre il segno sfortunato è il Capricorno.

Con l'oroscopo di oggi, mercoledì 29 novembre 2023, seguiamo Mercurio nel suo ultimo grado in Sagittario. È stato bello avere il pianeta del pensiero così ben stimolato, soprattutto quando la Luna piena in Gemelli ha rischiato di farci perdere lucidità.

Ariete: con Venere, il pianeta della bellezza, in opposizione, potresti non sentirti splendido splendente e la Luna storta enfatizza la voglia di evitare qualsiasi superficie riflettente, anche quella del frigorifero. Non essere troppo frettoloso nel darti dei giudizi perché i gusti, sull’estetica, sono vari e disparati, e tu potresti entrare in una categoria mai considerata prima. Come il principe William, decretato l’uomo senza capelli più sexy al mondo. Capito? Amore: sei poco disponibile. Lavoro: hai capacità più uniche che rare. Fortuna: sei capace di farne tranquillamente a meno, o così credi. Il consiglio del giorno: sfrutta la tua curiosità per scoprire qualche cosa di nuovo. Voto: 7 – e aggiungi un po’ di blush e mascara.

Toro: sai essere molto attento ai bisogni e le necessità del prossimo. Oggi la Luna riaccende l’empatia e la capacità di prendersi cura di tutte le persone che incrociano il tuo cammino. Dello stesso tuo avviso sono certamente i responsabili del governo Norvegese, che hanno indetto un bando con posto fisso specifico per gli infermieri italiani con tanto di affitto pagato e stipendio stellare. Tu sai proprio come creare benessere a tutto tondo. Amore: sempre più goloso. Lavoro: hai una folta lista di grandi progetti. Fortuna: fa proprio la differenza, come il turbo in un motore. Il consiglio del giorno: fai le prove per preparare i biscottini natalizi. Voto 7 + con un ampio respiro

Gemelli: le vostre scelte in questo periodo sono discutibili come quelle di recente approvate da OpenAI. Infatti l’azienda rischia di perdere ben cinquecento dipendenti per aver escluso Sam Altman dal CDA. Con Mercurio ancora in opposizione dovreste posticipare, in data da definirsi, tutte quelle decisioni che potrebbero essere preludio di discussioni e scocciature. Lo so che stare a ‘bocce ferme’ è una vera scocciatura, ma ogni tanto vi tocca stare immobili, come sulla Casella ‘salta il turno’ al gioco dell’Oca. Amore: automaticamente promossi. Lavoro: le inversioni a ‘u’ sono sempre molto pericolose. Fortuna: organizzate un incontro in agenda con l’ordine del giorno: ‘buoni consigli’. Il consiglio del giorno: provate a utilizzare chatGpt per scrivere una lettera motivazionale. Voto 6 per puntare sull’ottimismo.

Cancro: la Luna nel tuo segno riporta ottimismo e fiducia nel futuro. Per te avere un atteggiamento positivo è la chiave giusta per contrastare Venere contro. Se stai valutando una ‘remise en forme’ ti assicuro che non dovrai optare per diete drastiche a base di lattughina e carotine crude. Da un recente studio scientifico, infatti, pare che un buon piatto di pasta, ovviamente non abbondante, può tranquillamente far parte di una alimentazione corretta. Quindi niente rinunce ma bisogna scegliere un giusto equilibrio, questo è un ottimo spunto da seguire sempre tutti i giorni. Amore: bisogna applicarsi correttamente. Lavoro: perseverare ma senza stressarsi. Fortuna: è uno zuccherino a forma di cuore da mettere nel caffè. Il consiglio del giorno: iscriviti in palestra per un allenamento funzionale. Voto 6 + un po’ più positivo.

Leone: sei un vero maestro di estetica con Venere a favore che ti suggerisce sempre il giusto tocco di stile e, grazie a Mercurio, aggiungi sempre una bella dose di buonsenso. Hai lo stesso riguardo per l’armonia e l’ambiente della fondazione ‘Oasi Zegna’ che si prenderà cura del verde di Piazza Duomo sostituendo i palmeti che svettano nella piazza con piante autoctone come il rododendro e la canfora, decisamente più allineate allo stile e alla storia del capoluogo meneghino. Dovresti iniziare a considerare che il consulente d’immagine potrebbe essere una tua nuova professione. Amore: lo vuoi assolutamente perfetto. Lavoro: c’è molto da fare ma tu reggi bene il colpo. Fortuna a volte si affossa, ma tu la raddrizzi subito. Il consiglio del giorno: vestirsi è un bel gioco e tu devi assolutamente divertirti. Voto 8 + stilista.

Vergine: la scienza è senza alcun dubbio una delle tue grandi passioni e oggi che hai la Luna a favore senti la necessità di applicarti sulla tavola periodica e tentare uno dei tuoi esperimenti. Sei così presa bene che vorresti cimentarti in qualche cosa di grandioso ma con Mercurio contro potresti non azzeccare la formula. Quindi se per caso volessi provare la ‘ricetta’ inventata, più di dieci anni fa, per realizzare il primo Hamburger di Carne Coltivata, che ha fatto la storia, forse per riprendere confidenza sulle tue capacità, dovresti scegliere qualche cosa di un filino meno ambizioso. Amore: ti piace solo con un incastro perfetto. Lavoro: non farla troppo complicata. Fortuna: vorresti farne una riduzione come il sughetto per l’arrosto. Il consiglio del giorno serata fast food. Voto 6 decisamente più positiva.

Bilancia: hai il piglio, la determinazione e lo scatto del giovane Jannik Sinner che ogni qual volta viene pronunciato il suo nome, tutta la top ten dei tennisti più bravi al mondo trema. Neppure la Luna storta può scalfire il tuo look perfetto con Venere che ti protegge, supportata, per giunta, da Marte e Mercurio. Puoi assolutamente tutto. Sei indiscussa campionessa di bellezza, sagacia e coraggio. Con te vicino anche le temperature gelide di questi giorni si riscaldano almeno di una decina di gradi. Amore: perfetto da ogni lato. Lavoro : quando parli tu, sono tutti in silenzio. Fortuna: pare che sia proprio una tua dote innata. Il consiglio del giorno: organizza un doppio di tennis. Voto 9 –

Scorpione: questa Luna a favore ti fa venire proprio voglia di festeggiare e di mostrare tutto il tuo lato più positivo e sorridente. Con questo mood sono certa che non vedi l’ora di prenotare un viaggio a Cortina per partecipare alla festa che celebra i quarant’anni del mitico film ‘Vacanze di Natale’. Ogni tanto è assolutamente un bene per te poter lasciar andare le redini e regalarti momenti di puro sollazzo così da far emergere il tuo lato più dolce ma anche quello più sexy e conturbante che proprio quando c’è da festeggiare si mostra scoppiettante come un bel fuocherello nel camino. Amore: romanticissimo. Lavoro: sei disponibile per dare ottimi consigli. Fortuna: fa davvero la differenza. Il consiglio del giorno: riguarda il film ‘Vacanze di Natale’. Voto 7 + pronto a scatenarti

Sagittario: ti senti investito da grande responsabilità con Mercurio nel tuo segno e su ogni argomento vuoi assolutamente dire sempre la tua. Non riesci proprio a trattenerti anche perché Marte ti sprona a esporti in prima persona perché consapevole di essere, in fondo, sempre nel giusto. Proprio come la Sindaca di Parigi Anne Hidalgo che si pronuncia in modo schietto su ‘X’ spiegando senza peli sulla lingua perché ha deciso di abbandonare il social a cui era iscritta dal duemilaenove. Sei così diretto e sincero che è impossibile controbattere. Amore: è una tua dote innata. Lavoro: hai sempre un punto di vista intelligente da condividere. Fortuna: è la tua compagna preferita quando giochi a carte. Il consiglio del giorno: pausa social per dedicare più tempo alla lettura. Voto 8 vero opinionista

Capricorno: ci mancava la Luna storta per renderti ancora più cinico e realista. Già con Venere contro il tuo approccio ai sentimenti e alle relazioni è ridotto ai minimi termini. Non retrocedi dalle tue ferree posizioni nemmeno guardando video di tenerissimi koala, foche o gattini che giocano tra di loro. Sei totalmente allineato alla modella Ellie Gonsalves che ha pubblicato una lista di diciassette motivi per non avere figli che include la consapevolezza sulla responsabilità a vita in un mondo senza più risorse. Cerca di non lasciarti travolgere troppo da questa spirale di pensieri un po’ troppo stretta. Amore: oggi non pervenuto. Lavoro: non hai tempo per discutere su argomenti fuori tema. Fortuna: non riesce assolutamente a farti cambiare idea. Il consiglio del giorno: accetta tutti gli inviti alle feste natalizie organizzate dal tutto il tuo parentame. Voto 6 –

Acquario: esulti spensierato alla vita che con Venere, Mercurio e Marte a favore si è praticamente trasformata in uno splendido Luna Park per tua somma goduria e sfrenato divertimento. Ti accodi a qualsiasi entusiasmo collettivo ora che sei di ottimo umore e pronto a partecipare a qualsiasi iniziativa di cui vieni a conoscenza. Potresti decidere di prendere un treno in pochi minuti per andare a vedere le proiezioni alla Cineteca ‘Modernissimo’ di Bologna con tanto di cinebox con diverse leccornie tipiche della città. In un attimo sei pronto all’avventura sia fisica che mentale. Amore: ti va in tutte le posizioni. Lavoro: maestro nella ricerca di new business. Fortuna: ti accompagna quando sei pronto ad andare a fare festa. Il consiglio del giorno: serata pizza e cinemino. Voto 8 e mezzo

Pesci: vi sentite subito rincuorati dalla Luna a favore che riesce addirittura a ricaricare le vostre batterie che ultimamente, con Marte contro, sono costantemente al cinque percento. Torna la voglia di coccole e tenerezze e dovreste proprio approfittarne anche solo per rilassarvi e riposarvi. Infatti pare che abbracciare e avere accanto chi amiamo ci fa dormire meglio e il corpo rilascia, addirittura, l’ormone della felicità. Questo fenomeno si chiama co-regulation e voi oggi potete proprio provarlo e testarlo con mano. Amore: vi applicate con molta costanza. Lavoro: troppo impegnati sul fronte sentimentale per mettervi addirittura a lavorare. Fortuna: vi lasciate abbracciare totalmente dai sentimenti. Il consiglio del giorno: pennichella sul divano abbracciati al vostro partner. Voto 6 + con tanta voglia di abbracci.