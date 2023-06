L’oroscopo di oggi 29 giugno 2023: Leone e Sagittario incontenibilmente sexy L’oroscopo di oggi, giovedì 29 giugno 2023, con la Luna in Scorpione e Venere congiunta a Lilith è perfetto per chi vuole osare e rincorrere il piacere al di là di qualsiasi costrizione. Viva i desideri in ogni loro forma.

L'oroscopo di oggi, martedì 29 giugno 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Nell'oroscopo di oggi Venere e Lilith sono perfettamente congiunte in Leone. Lilith simboleggia il piacere e il desiderio, quello profondo che spesso esula dalla tradizione. Questi due pianeti insieme non sentono ragioni: si vanno a prendere ciò che vogliono!

La Luna in Scorpione è ottima anche per abbandonarsi a qualche eccesso. Il segno fortunato di oggi è il Pesci e il segno sfrotunato il Toro.

Ariete

Non ti si può certo dare del superficiale, perché quando un’argomento ti interessa e soprattutto ti solletica le parti basse tu vuoi proprio andare fino in fondo. Marte e Venere ti rendono davvero super sexy, e tu hai sempre le antenne ben diritte per tutte quelle novità golose, come il vibratore liquido che ha presentato Paola Barale al programma radiofonico ‘Pinocchio’ definendolo un piacere stile caramella ‘frizzi pazzi’. Non vedi l’ora di ‘assaggiarlo’.

Amore: sei sempre, costantemente arrapato.

Lavoro: ti avviso subito che le barzellette sporche non sono il tema centrale della riunione con il capo.

Salute: sei forte e vigoroso, come un bodybuilder pronto per il concorso mondiale.

Il consiglio del giorno: preparati la mattina un centrifugato salutare a base di mela, zenzero, limone e sedano.

Voto: 7 +

Toro

Attento a non essere troppo fiducioso, perché con Mercurio a favore pensi di aver calcolato tutto nel minimo dettaglio. Oggi, che hai la Luna storta, potresti essere un po’ distratto, come i ciclisti Rémi Arsan e Charlie Merle, che erano certi di vincere insieme la corsa di Saint Symphorien, e invece sono stati bruciati negli ultimi metri dal velocista Simon Ruet. Tieni sempre le antenne ben allerta.

Amore: sull’argomento ti esponi nei prossimi giorni, con più calma.

Lavoro: affronta gli imprevisti con un sorriso, ti assicuro che capitano a tutti.

Salute: non farti innervosire da quei chiletti di troppo intorno al giro vita.

Il consiglio del giorno: fai una passeggiata prima del tramonto per evitare di essere divorato dalle zanzare.

Voto 6

Gemelli

Vi sentite forti e vigorosi pronti ad intraprendere imprese e sfide folli come le corse organizzare dalla Redbull. Tutto merito di Venere e Marte che vi fanno sentire dei fighi pazzeschi. Siete come la celebre quercia di Piazza Ventiquattro Maggio a Milano che anche dopo accaniti attacchi meteorologici continua a fiorire e a dominare con le sue fronde tutta la piazza. Siete inarrestabili.

Amore: è il vostro chiodo fisso giornaliero.

Lavoro: le missioni che vi interessano sono quelle pericolosissime e impossibili studiate dalla Nasa.

Salute: basta un vostro semplice sorriso per rasserenare anche gli ami i più cupi. Siete davvero terapeutici.

Il consiglio del giorno: regalatevi un volo liberatorio in parapendio in montagna.

Voto 8 +

Cancro

Sei un grandissimo comunicatore grazie a Mercurio proprio nel tuo segno e sei capace di agitare intere folle proprio con la tua dialettica e la grande empatia che ti fornisce oggi la Luna. Proprio come Chris Martin che conquista tutta Napoli al suo concerto parlando in napoletano. Anche se non sei sempre perfetto ti si ama moltissimo per lo sforzo.

Amore: fai stretching alle labbra per ore di baci appassionati.

Lavoro: Ti muovi con grande maestria proprio come si addice ai grandi manager.

Salute: la tua serenenità da maestro zen fa proprio invidia.

Il consiglio del giorno: leggi l’ultimo numero del ‘Time’ per avere sempre uno sguardo critico sull’economia mondiale.

Voto 7 e mezzo

Leone

Ti senti messo alla prova oggi sia dalla Luna che da Giove che ti chiedono di riflettere su quale sia per te il vero piacere, e non si tratta solo di quello puramente fisico. Tu che hai Marte e Venere proprio nel tuo segno vuoi essere certo di ottenere sempre il massimo e per questo ogni tanto rimpiangi i ‘bei vecchi tempi’. Proprio come Pippo Inzaghi che durante una recente intervista sottolinea che la qualità e la creatività del calcio in passato proveniva dalle partitelle dei bambini nelle piazze e invita tutti, bambini e genitori, a riprendere questa attività libera e divertente.

Amore: vivisezioni il partner per essere certo che sia quello giusto.

Lavoro: sei sempre deciso e sicuro delle tue capacità proprio come si richiede ai grandi leader.

Salute: su questo argomento non ci sono proprio dubbi. Sei un fico pazzesco.

Il consiglio del giorno: indossa un crop top sotto al tailleur come richiede il trend attuale.

Voto 8 –

Vergine

Per fortuna che ci sei tu, che sei tornata ad essere la più intelligente di tutto lo zodiaco con Mercurio a favore e sai perfettamente come mettere in ordine qualsiasi cosa. Sono certa che sapresti sistemare anche la questione dei ritardi dei voli che sta affliggendo tutta Europa come segnalato dal report dell’Euro Control. Tu metti la stessa dedizione che si tratti dei cassetti degli armadi o delle grandi ristrutturazioni aziendali, il tutto con i tuoi modi affabili ancora più democratici grazie alla Luna.

Amore: dietro alla porta della camera da letto sei una vera birichina.

Lavoro: senza di te alla guida non si muove pallino.

Salute: ti senti decisamente meglio ora che sai tutte le risposte giuste alle domande dei test di QI.

Il consiglio del giorno: sfodera la tua biancheria sexy.

Voto 7

Bilancia

Concordi pienamente con la filosofia di Carla e Paolina Mughetti, due sorelle centenarie, da sempre signorine che vivono felicemente proprio perché non sposate. Tu che sei scatenata dal punto di vista amoroso con Venere e Marte che infiammano le tue voglie, reputi che sia davvero un limite dedicare così tante energie a una sola persona. Sei pronta per più partner anche in contemporanea.

Amore: sei davvero molto generosa e vogliosa.

Lavoro: tu anche nelle contrattazioni la butti sempre sul sesso.

Salute: sei perfetta come le soubrette in televisione.

Il consiglio del giorno: regalati una serata in solitudine, tutta per te, potrebbe essere un momento di grande riflessione e scoperta.

Voto 7 –

Scorpione

Approfitta della Luna nel tuo segno per applicarti unicamente ai sogni rivelatori. Infatti con Marte contro le tue energie fisiche sono così scarse che la tua posizione preferita è quella orizzontale, ma solo per riposare. Anche la scienza concorda con questo tuo mood da vero dormiglione, infatti pare che brevi pisolini aiutino a mantenere il cervello più sano. Tu cogli l’occasione e avvolgiti nel tuo lenzuolino preferito per un rigenerante sonnellino.

Amore: al momento lo vivi solo virtuale.

Lavoro: sei pimpante ma a fasi alterne, dopo aver ben spremuto le meningi hai bisogno di un tempo di recupero.

Salute: relax è la parola che ripeti più volte in una giornata, credo sia proprio un segnale da seguire.

Il consiglio del giorno: acquista un’amaca da appendete al muro o alle piante del tuo giardino.

Voto 6 e mezzo

Sagittario

Anche se pensi di esserti ripreso da Mercurio contro in realtà sei ancora molto sbadato perché troppo voglioso di vivere e scorrazzare libero nella vastità del mondo. Siccome ‘perdi i pezzi’ avresti bisogno di essere supportato da idee come quella messa in pratica nei Paesi Bassi di fornire la crema solare gratuita ai cittadini per non scottarsi a causa del cambiamento climatico. La mattina dovresti partire con il redigere una to do list che ti accompagni per tutta la giornata.

Amore: il tuo obiettivo è rotolarti con chiunque per ore tra le lenzuola.

Lavoro: sei ancora l’elemento disturbante, come il cliente che chiede al bar un bombardino con panna in piena estate.

Salute: ti senti invincibile come uno dei super eroi della Marvel.

Il consiglio del giorno: evita di programmare un viaggio last minutes, concentrati, al momento, sulle tue scorribande in autunno.

Voto 7

Capricorno

Potrebbe solleticarti parecchio l’idea che a Hollywood è stato appena inaugurato un ristorante, molto esclusivo, dove si può fare anche sesso per la modica cifra di diecimila euro. La Luna a favore di oggi ti ha proprio addolcito tanto da voler fare follie economiche e atletiche con il tuo partner. Approfittane.

Amore: sei proprio goloso come quando a metà pomeriggio ci si reca in gelateria per un cono maxy con panna.

Lavoro: oggi ti metti in modalità aereo per non essere disturbato.

Salute: il tuo ottimo umore non deve assolutamente essere oscurato da alcuna scocciatura.

Il consiglio del giorno: fai una passeggiata nel bosco, in mezzo alla natura per riconnetterti con te stesso.

Voto 6

Acquario

Con grande probabilità tu non fai parte dello studio che ha di recente dichiarato che gli italiani acquistano sempre meno cibi confezionati e junk food. Infatti tu che oggi hai la Luna storta che si aggiunge a Venere e Marte contro vorresti unicamente strafogati con un chilo di gelato direttamente dalla vaschetta ma con una spruzzata di patatine alla paprika sopra. Mi raccomando non esagerare per non veder lievitare irrimediabilmente i centimetri sul tuo giro vita.

Amore: vorresti mandare una richiesta al programma: ‘Chi ,’ha visto’.

Lavoro: hai anche delle buone idee ma non i modi per convincere il capo a darti ragione.

Salute: per iniziare bene la mattina tu prendi caffè con Polase.

Il consiglio del giorno: sfoggia kafkiani stile Marta Marzotto.

Voto 5 +

Pesci

Siete dei veri idealisti, di quelli che si fanno travolgere dalle emozioni proprio grazie alla Luna di oggi. Dovreste però sfruttare meglio Mercurio a favore perché potreste trovarvi nella stessa situazione del tifoso che si fa ben duecento chilometri per vedere Messi con l’Inter Miami ma allo stadio scopre che il suo idolo è in vacanza. Se l’entusiasmo è da dieci e lode, dovete lavorare ancora un po’ sui dettagli.

Amore: siete pronti a esplorare nuove emozioni.

Lavoro: vi lasciate coinvolgere da entusiasmo e missioni impossibili.

Salute: felici e sereni come dei bimbi in vacanza.

Il consiglio del giorno: guardate la distopica serie ‘The Mirror’.

Voto 7 e mezzo