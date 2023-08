L’oroscopo di oggi 29 agosto 2023: a Scorpione e Toro non scucirete alcun complimento L’oroscopo di oggi, martedì 29 agosto 2023, e le previsioni segno per segno. Venere, Luna e Giove per buona parte della giornata si troveranno a sfavore l’uno dell’altro, e non permetteranno l’esposizione dei propri sentimenti: il segno fortunato è la Bilancia, mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

L'oroscopo di oggi, martedì 29 agosto 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Nell'oroscopo di oggi Luna, Venere e Giove fanno scintille. Questi tre pianeti hanno tutti a che fare con le emozioni e con la voglia di condividerle, che quindi oggi sarà pochetta, soprattutto per i segni fissi. Con la Luna in Acquario, il segno sfortunato è lo Scorpione e il segno fortunato la Bilancia.

Ariete

Hai la testa ancora totalmente accoccolata sul lettino sotto l’ombrellone, e non hai alcuna voglia di applicarti, tutta colpa di Marte in opposizione. Neppure le notizie dei risultati sorprendenti di Lula per la tutela della foresta amazzonica ti fanno venire voglia di applicarti. Tu sei tutto spasso e divertimento e convivialità, come ti suggerisce la Luna a favore.

Amore: tu lo moltiplichi al cubo.

Lavoro: chiedi al mister di metterti subito in panchina.

Fortuna: ti piove fisicamente addosso.

Il consiglio del giorno: fai il conto di quanti giorni mancano a Natale.

Voto: 7 con riserva

Toro

Coglierti in fallo è praticamente impossibile, con Mercurio che ti sottolinea tutto, anche le note a piè di pagina. Non sopporti le leggerezze, con questa Luna storta, come la storia della sosia di Maria De Filippi che fa notizia sulle testate nazionali e invade il web. Tu pretendi massima serietà anche quando ordini il gelato per merenda.

Amore: batterie in ricarica.

Lavoro: rigore e impegno.

Fortuna: sorridi solo per gli esercizi facciali contro le rughe.

Il consiglio del giorno: fai uno scrub ai tuoi pensieri, sono troppo pungenti.

Voto 6 +

Gemelli

Fino ad oggi avete avuto la scusa del caldo insopportabile per giustificare la vostra mente totalmente annebbiata e le prese di posizione discutibili. Ora, con le temperature più fresche, si potrebbe notare un lieve miglioramento, non tanto per Mercurio (ancora contro), quanto per la Luna che vi rimette finalmente in sintonia con il mondo (per poco).

Amore: c’è voglia di uscire dal guscio.

Lavoro: il risultato di due più due è ancora un mistero.

Fortuna: c’è sempre un certo margine di miglioramento.

Il consiglio del giorno: ascoltate tutti i pettegolezzi della spiaggia e custoditeli come un tesoro prezioso.

Voto 6 e mezzo

Cancro

La voglia di incontri stile wrestling (ma piacevoli) notturni si è affievolita, con Marte contro. Quindi per convincerti il partner dovrà portarti tesi illustri e molto attendibili come il recente studio che dichiara che avere una vita sessuale attiva aiuti a mantenere il cervello giovane. Potresti votarti alla causa solo per questo tipo di promesse miracolose.

Amore: guardare ma non toccare.

Lavoro: qui si che ci dai dentro a più non posso.

Fortuna: se perdi qualche occasione è solo perché sei svogliato.

Il consiglio del giorno: acquista i nuovi classificatori dell’ufficio.

Voto 7 per la razionalità

Leone

Con tutta questa forza da vero re della foresta che ti regala Marte, riesci a mettere da parte anche il malumore da Luna storta. Sei sempre pronto all’azione alla Matteo Aguzzi, che prende al volo una bimba che si è lanciata dal balcone. Con te in giro ci sentiamo decisamente tutti più al sicuro. Questa Venere, in più, ti regala grandi complimenti anche se non fai nulla di incredibilmente rilevante.

Amore: ogni momento è quello giusto.

Lavoro: solo gesta da cavaliere medievale.

Fortuna: ti bacia tutte le mattine prima di uscire di casa.

Il consiglio del giorno: fai esplodere tutti i fuochi d’artificio che hai ancora in cantina, visto che è finita la stagione del tuo compleanno.

Voto 6 e mezzo

Vergine

Ti concedi distrazioni solo e unicamente stile nerd, come il raduno dei fan di Harry Potter a Signa, vicino a Firenze. Sei così impegnata a livello intellettuale che è davvero difficile distoglierti dalle tue faccende anche per pochi minuti. Mercurio nel tuo segno ti concede velocità ed efficienza, e tu a fine giornata sei soddisfattissima di aver finito la tua chilometrica ‘to do list’.

Amore: modalità fast food.

Lavoro: il tuo calendario segna duemilaequaranta.

Fortuna: fila sempre tutto liscio.

Il consiglio del giorno: regalati momenti di intimità con l’enciclopedia.

Voto 6 –

Bilancia

Sei una vera praticona che anticipa perfettamente problematiche e scocciature. Hai la stessa sensibilità di Beyoncé che al Renaissance tour a Washington regala il viaggio in metropolitana a tutti i suoi fan per evitare il traffico congestionato in città. Questa Venere è proprio una perfetta alleata sia che si parli di bontà che di grande ‘bonaggine’.

Amore: così hot che alzi le temperature.

Lavoro: meglio di una direttrice di orchestra.

Fortuna: tutto accade senza sforzo.

Il consiglio del giorno: regala sorrisi a chi incontri per strada.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Essere sarcastici per te è assolutamente naturale, anche perché l’empatia pare proprio non sia al momento parte delle tue competenze. Tutta colpa di Venere e della Luna contro. Attento al politically ‘correct’, perché potresti facilmente cadere in atteggiamenti tipici del patriarcato. Le reazioni da evitare sono ad esempio quelle alla Morgan, che aggredisce il pubblico distratto con una delle sue classiche piazzate. Decisamente meglio evitare.

Amore: a fettine come il salame.

Lavoro: fai scherzi telefonici alla segretaria.

Fortuna: dipende solo dalle tue capacità e al momento non sei ben messo.

Il consiglio del giorno: studia una ricetta nuova ispirata ai prodotti autunnali.

Voto 6 con simpatia

Sagittario

Il fatto che tu sia un tenero giuggiolone fa proprio simpatia, con Mercurio che ti ha trasformato nel compagno casinaro e perennemente distratto, che si siede in fondo alla classe. La malizia non fa proprio parte del tuo vocabolario, infatti hai inviato a tutta la tua lista di amici l’immagine che ritrae Mengoni su Tinder affermando che non vedi l’ora di provare il match. Sei sempre l’elemento fondamentale per portare un po’ di allegria ovunque ti trovi.

Amore: sei aperto a tutto.

Lavoro: solo giochi da tavola, please.

Fortuna: l’aspetti come il caffè a letto di prima mattina. Te la meriti.

Il consiglio del giorno: chiedi in segreteria i nuovi orari della palestra.

Voto 6 e mezzo per le risate

Capricorno

Ti senti già subito in riserva con Marte contro, tanto che applichi in modo totalitario il risparmio energetico che coinvolge finanze e quotidianità al motto di minimo sbattimento massimo risultato. Infatti torna in voga, per te come per molti, la cottura passiva della pasta che pare essere una tecnica che permette anche di conservare meglio le proprietà nutritive. Tu studi proprio tutto a tavolino con formule matematiche da vero alchimista.

Amore: è come una partita a tetris.

Lavoro: operativo solo negli orari ufficio.

Fortuna: vorresti chiamarla con un pulsante come se fosse un room service.

Il consiglio del giorno: guarda il film Monkey King.

Voto 7 –

Acquario

Tra Luna nel tuo segno e Marte a favore ti senti subito maestro di vita pronto a dare consigli anche su fantasie pruriginose. Caso vuole che proprio come te anche Rocco Siffredi si è detto disponibile ad aiutare a mettere ordine e buonsenso a tutte le sconcerei ch si trovano online. Tu e il buon Rocco siete i nuovi paladine della buoncostume.

Amore: c’è un certo solletichino.

Lavoro: quasi quasi ti impegni.

Fortuna: quando non la trovi, la vai a cercare coraggiosamente.

Il consiglio del giorno: passione cartoleria.

Voto 6 e mezzo

Pesci

Spesso vi sembra di avere proprio le traveggole camminando sul quel sottile confine tra realtà e fantasia con Mercurio in opposizione pronto a fare scherzi. Vi lasciate volentieri confondere dall’illusione ottica della nave volante, meglio conosciuto come l’effetto ‘fata morgana’ che nella storia della pirateria ha dato origine alle famose navi fantasma. Così per voi il viaggio e la vacanza continuano in nuovi mirabolanti episodi.

Amore: il personaggio deve ancora essere inventato.

Lavoro: disturbare solo per urgenze.

Fortuna: lo stretto indispensabile.

Il consiglio del giorno: riguardate tutti i film fantasy della vostra infanzia.

Voto 6 per non disturbarvi troppo