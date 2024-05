video suggerito

L’oroscopo di domani, martedì 28 maggio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, martedì 28 maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna è nel segno libero e forte dell’Acquario, mentre Giove è appena entrato in Gemelli, ma soprattutto Marte in Ariete si congiunge a Chirone, l’asteroide delle ferite che diventano punti di forza. Il segno fortunato sono i Gemelli, il segno sfortunato il Sagittario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, martedì 28 maggio 2024, troviamo un cielo molto sollecitato, con una libera Luna in Acquario e c'è anche la congiunzione di Marte, in Ariete, a Chirone. Questa congiunzione sembra dirci che dobbiamo ricordare di essere noi e noi soltanto i possibili guaritori delle nostre ferite. Il segno fortunato è il segno dei Gemelli mentre il segno sfortunato è il Sagittario.

Ariete

Amore: è un dare e ricevere in tutti gli aspetti.

Lavoro: pienamente soddisfatto dei tuoi traguardi.

Fortuna: è come un bonus a metà anno da investire in quello che più ti piace.

Il consiglio del giorno: ti puoi fare un bel regalo senza aspettare i saldi.

Voto: 8 trionfale.

Toro

Amore: niente fronzoli.

Lavoro: quando parli tu, tutti devono rimanere in silenzio.

Fortuna: la sostituisci con razionalità ed intelletto.

Il consiglio del giorno: concediti qualche piacere culinario.

Voto 5 e mezzo solo per la ragione.

Gemelli

Amore: vi buttate a capofitto.

Lavoro: implacabili e determinati come dei veri fuoriclasse.

Fortuna: pronta a darvi la cartella giusta per fare Bingo!

Il consiglio del giorno: organizzate un torneo di tennis.

Voto 8 verso la gloria.

Cancro

Amore: solo se intellettuale.

Lavoro: vuoi sfruttare le tue doti senza troppo impegno.

Fortuna: vorresti fosse un evidenziatore per i tuoi talenti.

Il consiglio del giorno: l’ironia è la tua chiave vincente.

Voto 6 e mezzo e tante risate.

Leone

Amore: c’è grande potenziale ma ancora da esprimere.

Lavoro: le idee sono solo da segnare su un taccuino al momento.

Fortuna: ti porta in giro a fare shopping per tirarti su il morale.

Il consiglio del giorno: controlla sempre il meteo prima di uscire di casa.

Voto 5 vestiti a cipolla.

Vergine

Amore: lo studi approfonditamente per poi applicare tutta la conoscenza.

Lavoro: sei iper specializzata.

Fortuna: sei pronta a risolvere tutti i tuoi pasticci da sola.

Il consiglio del giorno: giro in libreria per scoprire nuovi argomenti e autori.

Voto 6 + secchiona.

Bilancia

Amore: dolcissima come uno store di caramelle gommose.

Lavoro: devi solo esprimere un desiderio e saranno gli altri a realizzarlo per te.

Fortuna: ci pensa a tutto lei, meglio di un assistenze virtuale.

Il consiglio del giorno: organizza un weekend romantico con il tuo partner del momento.

Voto 9 galattica.

Scorpione

Amore: muoversi con i piedi di piombo.

Lavoro: controllare almeno due volte le email prima di inviarle.

Fortuna: lo sai bene che le sorprese arrivano solo al tuo compleanno.

Il consiglio del giorno: lezioni di ballo per diventare più agile.

Voto 5 e mezzo poco equilibrio.

Sagittario

Amore: niente di impegnativo.

Lavoro: hai proprio bisogno della pacca sulla spalla da parte del capo.

Fortuna: vorresti geolocalizzarla ma l’impresa non è delle più semplici.

Il consiglio del giorno: tieni sempre vivo il pensiero positivo.

Voto 6 + da rincuorare.

Capricorno

Amore: deve avere il tuo stesso livello culturale.

Lavoro: essere il più bravo di tutti per te è assolutamente ovvio.

Fortuna: è come un invito esclusivo su una terrazza a Roma.

Il consiglio del giorno: crea lunghe liste di cose da fare e ovviamente da completare nel minor tempo possibile.

Voto 7 logico.

Acquario

Amore: avventure d’amore senza limiti.

Lavoro: ci devi andare sempre molto cauto.

Fortuna: è una perfetta compagna per i bagordi.

Il consiglio del giorno: attento a non esagerare troppo.

Voto 8 e mezzo senza limiti.

Pesci

Amore: troppo complicato al momento.

Lavoro: è il momento preferito di tutta la vostra giornata.

Fortuna: preferite avere tutto sotto controllo che essere sorpresi.

Il consiglio del giorno: spesa al mercato con prodotti a chilometro zero.

Voto 6 genuini.