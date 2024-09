video suggerito

L’oroscopo di venerdì 27 settembre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, venerdì 27 settembre 2024, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Scopri le previsioni di Ginny segno per segno: Il segno fortunato è il Leone stesso mentre il segno sfortunato l’Acquario. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

L'oroscopo di domani, venerdì 27 settembre 2024, e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano gli astri su amore, fortuna e lavoro.

La Luna in Leone nell’oroscopo di domani porta un po' di energia vitale e di passione in un cielo che cerca di mantenere l’ordine. Mercurio in Bilancia dovrà mantenere la calma ed evitare pazzie, soprattutto ai segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario). Il segno fortunato è il Leone stesso mentre il segno sfortunato l’Acquario.

Ariete

Amore: sei in corsa per il ‘tapiro d’oro’.

Lavoro: ti manca totalmente la voglia.

Fortuna: si trova su un altro fuso orario.

Il consiglio del giorno: aspetta come se fossi in coda alle poste.

Voto: 5 sconsolato.

Toro

Amore: sempre in prima fila per grandi soddisfazioni.

Lavoro: hai la testa tra le nuvole.

Fortuna: le sussurri parole sconce.

Il consiglio del giorno: giro in un sexy shop per nuove ‘ispirazioni’.

Voto 7 sexy.

Gemelli

Amore: non valutate solo i ‘pro’ e i ‘contro’.

Lavoro: siete in azione 24 ore su 24.

Fortuna: mette lo sprint a tutto quello che fate.

Il consiglio del giorno: evitate messsaggini di lavoro in piena notte solo per portarvi avanti.

Voto 7 e mezzo calcolatori.

Cancro

Amore: è una costante che non non ti abbandona mai.

Lavoro: la tua bontà è spesso premiata.

Fortuna: è un bonus extra di coccole e abbracci.

Il consiglio del giorno: cinemino e cenetta romantica.

Voto 8 evviva l’amore.

Leone

Amore: sei ancora alla ricerca del tipo giusto per te.

Lavoro: meglio non contraddirti.

Fortuna: la vuoi organizzata e sempre performante.

Il consiglio del giorno: non farti scomporre dai giudizi degli altri.

Voto 8 attentissimo al dettaglio.

Vergine

Amore: è l’ingrediente speciale per il benessere.

Lavoro: procede tuto come da tue precise istruzioni.

Fortuna: te la tieni stretta stretta e non la lasci scappare via.

Il consiglio del giorno: fuga d’amore per tutto il weekend.

Voto 8 innamorata.

Bilancia

Amore: argomento non proprio graditissimo.

Lavoro: tutti ai tuoi ordini.

Fortuna: arriva al momento giusto come il coupon della spa per un massaggio in omaggio.

Il consiglio del giorno: non essere troppo permalosa.

Voto 5 indisposta.

Scorpione

Amore: fai strage di cuori meglio di Brad Pitt con le over 40.

Lavoro: ci pensa il tuo sorriso smagliante a mettere tutti di buonumore.

Fortuna: sei tu a darle consigli di bellezza.

Il consiglio del giorno: scatenati in una serata di baldoria sfrenata.

Voto 8 e mezzo vivacissimo.

Sagittario

Amore: lo conquisti con la tua parlantina.

Lavoro: ci pensi sempre tu a tutto.

Fortuna: la vuoi portare dalla tua parte con promesse efficasissime.

Il consiglio del giorno: puoi vendere la sabbia nel deserto.

Voto 7 imbattibile.

Capricorno

Amore: sei composto dal 100% di zucchero filato.

Lavoro: attenzione agli sbattimenti dell’ultimo minuto.

Fortuna: lasciati coccolare e passa tutto.

Il consiglio del giorno: non opporre resistenza, segui il flusso.

Voto 5 comunque dolce.

Acquario

Amore: in ogni prospettiva.

Lavoro: avanti tutta senza limiti.

Fortuna: le dai un bacino come fa il nipotino con l’adorata zia.

Il consiglio del giorno: sogna in grande che te lo puoi permettere.

Voto 5 forza!

Pesci

Amore: avete un master su questo argomento

Lavoro: sempre sul pezzo anche senza volerlo.

Fortuna: è come Mary Poppins che schiocca le dita e mette tutto in ordine.

Il consiglio del giorno: godetevi la vita.

Voto 8 beati.