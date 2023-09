L’oroscopo di oggi 27 settembre 2023: Pesci e Cancro sentono emozioni forti L’oroscopo di oggi, mercoledì 27 Settembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Con la Luna nel segno dei Pesci, le emozioni scorrono forti in attesa che sia Luna piena, nel segno dell’Ariete. Il segno fortunato di oggi è il Cancro mentre il segno sfortunato il Sagittario.

Ariete

Potresti mascherare la tua irrefrenabile voglia di pisolini, vantandoti di essere oberato dagli impegni pratica conosciuta come ‘busy bragging’. È la nuova tendenza che pare abbia contagiato tutti, dopo il rientro dalle vacanze, iscrivendosi a corsi di tutti i tipi, dalla palestra alla ceramica. Devi resistere ancora un po’ a Marte contro ma cogli questa splendida occasione di Venere dalla tua per darti unicamente al beauty, in fondo anche la Bella Addormentata può vantare uno stuolo di ammiratori.

Amore: solo se rilassante.

Lavoro: lascia pure che siano gli altri ad agitarsi.

Fortuna: è un buster mattutino.

Il consiglio del giorno: percorso in un hammam marocchino.

Voto: 7 –

Toro

Puoi finalmente mostrare tutta la tua dolcezza e altruismo, proprio grazie alla Luna che smussa i tuoi spigoli appuntiti da Venere contro. Sei assolutamente instancabile, e lo mostri come l’ottantenne Maurizio Marmo che prepara ogni giorno duecento pasti per i migranti di Ventimiglia che per ringraziarlo lo chiamano addirittura ‘papà’. Sotto la tua scorza dura batte sempre un cuoricino dolcissimo.

Amore: ti metti subito all’opera.

Lavoro: operativo già alle cinque della mattina.

Fortuna: la offri a tutti come un giro di caffè al bar.

Il consiglio del giorno: organizza una cena a casa con almeno venti persone.

Voto 7 alla riscossa

Gemelli

Siete davvero scatenati, miei cari, e avete sempre la necessità di sfogare le extra energie che vi fornisce Marte. Oggi potreste sentirvi un pochino nervosetti, colpa della Luna storta, quindi mettete a palla il celebre album dei Nirvana, In Utero, che compie trent’anni, per pogare come in un concerto rock punk degli anni novanta sulla East Coast americana.

Amore: decisamente originali.

Lavoro: evitate discussioni di qualsiasi tipo.

Fortuna: troppo irruenti per godervela.

Il consiglio del giorno: realizzate una costruizione con i bastoncini Kapla per stimolare il rapporto forza-controllo.

Voto 6 – e poco casino

Cancro

Hai la grandissima capacità di ispirare tutti, con discorsi davvero motivazionali, grazie al supporto di Mercurio e della Luna. Proprio come Bebe Vio, che è riuscita a coinvolgere tutta la Camera dei Deputati a Roma con uno speach che parla di giovani, educazione, aspirazione e sogni. Tu sai proprio come far puntare tutti davvero in alto. Questa è la tua strada.

Amore: ti tuffi con un doppio carpiato.

Lavoro: riduci il numero di parole al minuto. Non tutti potrebbero seguirti.

Fortuna: è decisamente sopra gli standard.

Il consiglio del giorno: offriti per fare ripetizioni di grammatica.

Voto 8

Leone

Con Marte e Venere a favore sei proprio inarrestabile, e puoi tranquillamente fare una bella pernacchia a Giove contro. La tua attitudine alla vita è come la vittoria della Nazionale italiana di Subbuteo che si aggiudica il titolo di campione d’Europa sconfiggendo in finale il Belgio. Tu hai proprio la capacità di sbaragliare gli avversari con grande controllo e colpi da maestro.

Amore: non perdi mai una corsa.

Lavoro: dinamico e adrenalinico come le montagne russe.

Fortuna: fai affidamento sulle tue meravigliose capacità.

Il consiglio del giorno: rispolverare subito il campo e le squadre di Subbuteo che da tempo hai ritirato in soffitta.

Voto 7 + pronto alla sfida

Vergine

La Luna oggi mette a dura prova la tua razionalità e la tua voglia di sperimentare. Potresti addirittura mettere in forte dubbio la notizia sulla commercializzazione del salmone vegano stampato in 3D, trovandolo addirittura innaturale. Tu che solitamente ami tutto ciò che viene creato in laboratorio oggi torni al ‘naturale’, meglio se pescato e preparato proprio sotto ai tuoi occhi.

Amore: baci solo reali e non virtuali.

Lavoro: torni alla cara e classicissima carta e penna.

Fortuna: ti sei dimenticata dove l’hai ritirata.

Il consiglio del giorno: leggi un bel libro assaporando la grammatura e il profumo della carta.

Voto 6 –

Bilancia

Ti meriti solo il meglio, in questo periodo in cui Venere e Marte ti fanno risplendere come una stella nel firmamento. Questo è un momento per portare a casa il risultato e godersi i frutti di tanto sforzo, prima di essere scombussolata dalla Luna che ti coinvolgerà nei prossimi giorni. Quindi regalati un soggiorno all’hotel Passalacqua sul lago di Como, incluso nella prestigiosa classifica ‘The World’s 50 Best Hotels’. Così potrai essere carica e rilassata per affrontare al meglio le crisette emotive.

Amore: sempre a portata di mano.

Lavoro: risultati importanti.

Fortuna: ti da quel tocco speciale.

Il consiglio del giorno: prenotare un resort su Booking.

Voto 8 e mezzo

Scorpione

Poco ti importa se gli scienziati affermano che la Luna si stia gradualmente allontanando dalla terra, perché tu senti profondamente gli effetti benefici che ha oggi questo pianeta su di te. Ti vedremo addirittura sorridere amorevolmente come se tutte le tue paturnie emotive fossero state spazzate via proprio da questo ‘vento’ di cambiamento. Tu in fondo vuoi esprimerti liberamente e questo è proprio il momento giusto per farlo.

Amore: ti lasci totalmente andare.

Lavoro: dedichi il giusto tempo.

Fortuna: ognuno è artefice del suo destino.

Il consiglio del giorno: dedicati alla convivialità da un aperitivo a una cena a una serata a sorpresa.

Voto 6 tutto da coccolare

Sagittario

Oggi potrebbero sopraggiungere alcune domande esistenziali, come quella della bimba di sette anni che chiede a Papa Francesco chi abbia ‘inventato’ Dio. Mercurio e la Luna, entrambi contro, ti rendono davvero innocente come un bimbo curioso che vuole conoscere il mondo. Ti sembrerà come di avere ‘nuovi occhi’ e forse questo ti potrebbe regalare ottime nuove prospettive per il futuro. A volte per ritrovarsi c’è la necessità di perdersi e smettere di guardare la bussola che punta sempre al nord.

Amore: lo vedi dappertutto.

Lavoro: la puntualità non è il tuo forte.

Fortuna: la consideri davvero poco.

Il consiglio del giorno: leggi il libro della Genesi.

Voto 5 e mezzo alla ricerca di se stessi

Capricorno

Se a livello fisico sei alquanto sotto tono per colpa di Marte, in compenso la tua lingua è molto tagliente ed è proprio il tuo strumento per farti rispettare. Mercurio e anche la Luna dalla tua, ispirano una comunicazione creativa che sa proprio fare centro. Proprio come per Ilary Blasy, che ironizza sugli ‘spioni’ Totti-Bocchi che avevano sbirciato le sue storie su Instagram e che lei ha beccato in flagrante dicendo che ci vede benissimo dopo una visita oculistica. Tu proprio non le mandi a dire.

Amore: solo in privato.

Lavoro: comunicazione pungente.

Fortuna: il perfetto soprabito per l’autunno.

Il consiglio del giorno: fai una pausa dai social per non perdere la pazienza.

Voto 7 + decisissimo

Acquario

Prima di una delle tue solite reazioni esplosive, dovresti avere la pazienza di leggere e capire fino in fondo le motivazioni per cui la celebre azienda Lego non userà plastica riciclata per realizzare i suoi celebri mattoncini perché ti assicuro che ha un senso. Lo so che con Marte a favore tu sei sempre pronto a scattare e metterti subito in formazione da combattimento. Ma a volte non è necessario, fidati.

Amore: stile sessione in palestra.

Lavoro: scatti subito a qualsiasi richiesta.

Fortuna: le scorte sono ormai finite da tempo.

Il consiglio del giorno: partitella di Padel con gli amici per scaricare i nervi.

Voto 6 – nervosetto

Pesci

Voglia di delicatezza e poesia, è proprio questo il messaggio della Luna nel vostro segno che vorrebbe coinvolgervi solo in esperienze piene di emozione. Per soddisfare questa vostra necessità, dovreste guardare il filmato realizzato dal veicolo dell’Ocean Exploratorium Trust di un ‘Polpo Dumbo’ che danza nella profondità dell’oceano, muovendo due gigantesche pinne che assomigliano proprio alle orecchie del celebre elefantino di Walt Disney.

Amore: come un leggero acquerello.

Lavoro: in contemplazione.

Fortuna: piena di serenità coinvolgente.

Il consiglio del giorno: riguardate un classico della Disney.

Voto 6 e mezzo