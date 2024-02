L’oroscopo di domani 27 febbraio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, martedì 27 febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. Torna la voce di Saturno a ristabilire l’ordine dopo tante scosse emotive. La Luna è in Bilancia e il Sole si congiunge proprio a Saturno nel segno dei Pesci: il segno fortunato è l’Acquario mentre il segno sfortunato l’Ariete. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, martedì 27 febbraio 2024, mentre anche Marte si sta allontanando (dopo Venere) dallo scontro con Giove, il Sole si avvicina a Saturno che dona certezze e la Luna resta nella rassicurante Bilancia. Il segno fortunato di oggi è l'Acquario mentre il segno sfortunato l'Ariete.

Ariete

Amore: fai un po’ il prezioso

Lavoro: pretendi chiarezza totale senza grandi divagazioni.

Fortuna: sei super super sexy dovresti imparare a sfruttare di più questo tuo superpotere.

Il consiglio del giorno: spesso la scala di valori da zero a dieci non descrive pienamente le tue esigenze.

Voto: 7 aspro

Toro

Amore: posizione missionario

Lavoro: non hai nessuna intenzione di considerare minimamente le novità.

Fortuna: ogni tanto ti tira le orecchie come una brava mamma.

Il consiglio del giorno: Rileggi le storie della mito mitologia greca.

Voto 6 e mezzo bacchettone

Gemelli

Amore: avete mille idee da realizzare.

Lavoro: siete una fonte inesauribile di progetti strampalati.

Fortuna: praticamente sordi e non avete alcuna intenzione di ascoltarla.

Il consiglio del giorno: studiate le tecniche migliori per fare un perfetto parcheggio ad esse.

Voto 6 + cocciuti

Cancro

Amore: fai ‘ciao ciao’ da lontano.

Lavoro: hai bisogno di essere stimolato, vorresti proprio lavorare fianco a fianco di un premio Nobel.

Fortuna: anche lei vuole degli alti standard intellettuali.

Il consiglio del giorno: fai l’abbonamento al teatro dell’opera.

Voto 7 – e il disagio

Leone

Amore: lo vorresti come quei ritratti di famiglia dove tutti sono sorridenti e perfettamente abbinati.

Lavoro: vedrai che con modi più educati riuscirai ad ottenere molto di più.

Fortuna: ti bacchetta e ma tu accetti con un sorriso le critiche.

Il consiglio del giorno: esercitati a camminare con un libro in testa per migliorare la postura.

Voto 5 e mezzo da armonizzare

Vergine

Amore: è un’idea ancora molto vaga.

Lavoro: i risultati devono ancora maturare.

Fortuna: non riesci proprio a identificarla.

Il consiglio del giorno: sfrutta questo momento di calma per curare il corpo.

Voto 5 e mezzo da ricalibrare.

Bilancia

Amore: Professoressa super certificata.

Lavoro: avanti tutta senza alcun indugio.

Fortuna: ormai sei tu che personifichi perfettamente la dea bendata.

Il consiglio del giorno: acquista un biglietto per il concerto di Emma marrone.

Voto 7 + bonissima

Scorpione

Amore: lo hai messo nel congelatore

Lavoro: ricorda che i secchioni da sempre sono mal sopportati.

Fortuna: i riconoscimenti non arrivano solo per i meriti quindi dovrai ingegnerti in altri modi.

Il consiglio del giorno: acquista un AirTag da inserire nel portachiavi delle chiavi di casa.

Voto 6 e mezzo stizzito.

Sagittario

Amore: è il tuo momento preferito della giornata.

Lavoro: sei molto bravo a combinare trambusto e confusione.

Fortuna: tu buttala sempre in ‘caciara’ che potresti addirittura riuscire a salvare la faccia.

Il consiglio del giorno: acquista subito un paio di mutande super firmati da sfoggiare con il primo sole primaverile.

Voto 7 + bellissimo.

Capricorno

Amore: sei molto indisponente.

Lavoro: vai sempre avanti di gran carriera.

Fortuna: sei troppo esigente dovresti imparare ad accontentarti un po’.

Il consiglio del giorno: pianta dei bulbi di tulipano sul tuo balcone.

Voto 7 – polemico

Acquario

Amore: incontenibile.

Lavoro: vuoi condividere con tutte le tue grandiose idee.

Fortuna: la conquisti con un tuo meraviglioso sorriso.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di tennis con un maestro normale.

Voto 8 radioso

Pesci

Amore: è un tutt’uno con la vostra esistenza.

Lavoro: vi piace essere costanti e coerenti.

Fortuna: impregnata di sentimento proprio come piace a voi.

Il consiglio del giorno: organizzate un viaggio in Puglia.

Voto 7 – per la consapevolezza