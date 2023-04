L’oroscopo di oggi 27 aprile 2023: Scorpione e Leone parlino il meno possibile Nell’oroscopo di oggi, giovedì 27 aprile 2023, il segno fortunato è il Sagittario mentre il segno sfortunato lo Scorpione. La Luna in Leone fa proprio i capricci: insomma, le emozioni non avranno nulla di razionale, sappiatelo. Marte poi non si trattiene, eroticamente e nevroticamente.

L'oroscopo di oggi, giovedì 27 aprile 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

La Luna oggi fa davvero i capricci: nel segno del Leone, in quadratura al Sole ma anche opposta a Plutone. Insomma, le emozioni friggono mentre Marte sestile a Urano non si trattiene.

Con la Luna così emotiva e sguinzagliata, direi che il segno sfortunato di oggi sia lo Scorpione, mentre il segno fortunato il Sagittario, nonostante questa Venere che dà ancora noia. Un premio di incoraggiamento insomma.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Il lusso estremo oggi ti ispira parecchio, complice la Luna che invoglia a vacanze su yacht di super lusso in Costa Azzurra. Sono certa che non è passata inosservata la visita virtuale che Chiara Ferragni ha regalato a tutti i suoi follower nel suo super attico in costruzione a City Life. Tu di sicuro hai raccolto qualche idea da replicare nella tua casetta, vero?

Amore: fai mettere per iscritto dal partner che tu sei disponibile solo per le coccole.

Lavoro: i cambiamenti dell’ultimo minuto sono come le sterzate in autostrada, altamente sconsigliate.

Salute: il tuo luogo ideale è un ashrama in india dove si professa la pace universale.

Il consiglio del giorno: regalati anche solo un caffè al bancone sulla terrazza dell’Hassler di Roma.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Le idee di certo non ti mancano, anche se te ne stai come un certosino a studiarle e rivalutarle con mille test e prove del nove perché, con Mercurio nel tuo segno, pretendi che tutto sia assolutamente perfetto. Sono certa che quello che sta frullando nel tuo meraviglioso cervello sia un progetto super funzionale, come quello della pellicola a base di cellulosa che raffredda gli edifici. Dovresti porti meno dubbi e passare subito all’azione.

Amore: hai già organizzato tutte le vacanze da qui ai prossimi dieci anni, occhio che il partner potrebbe scappare a gambe levate.

Lavoro: rimugini strategie proprio come un ruminante.

Salute: sei sempre pronto ad allenarti, a partire dalle cinque di mattina come un vero early bird.

Il consiglio del giorno: organizza una gita in bicicletta che attraversa tutto l’oltre Po Pavese.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Sei entusiasta, come il Napoli che festeggia lo scudetto con tanto di tour della squadra a bordo di un pullman in giro per la città, dove i giocatori si scatenano in balli proibiti. L’amore grazie a Venere nel vostro segno rende tutto, ma proprio tutto, davvero più bello. Siete sempre pronti a festeggiare e affrontare la giornata con la stessa verve spensierata che si ha durante i weekend. Per un'extra dose di buon umore bisogna proprio starvi vicino vicino.

Amore: c’è grande entusiasmo, sia nel vostro cuoricino che nelle parti basse.

Lavoro: lo approcciate con la stessa goliardia del sabato sera.

Salute: siete dei fighi super galattici.

Il consiglio del giorno: leggete ‘Le avventure di Tom Sawyer’.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

La tua forma fisica è sconvolgente, come quella di Yuri Chechi che, a ben 53 anni con costante allenamento, riesce a replicare gli stessi esercizi con cui ha vinto importanti gare in gioventù. Marte nel tuo segno garantisce sia forza che prestanza a tutti i tuoi muscoloni, ma anche grande determinazione mentale. Praticamente hai la stoffa per poter gareggiare per le competizioni olimpioniche.

Amore: sei rassicurante, proprio come quei solidi partner di una volta.

Lavoro: il successo è assicurato.

Salute: non ti risparmi, come la guardia medica durante il turno notturno.

Il consiglio del giorno: proponiti come personal trainer a chi vuole fare i percorsi benessere al parco.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Dovresti trattenere la tua lingua, perché le tue frasi risuonano come stoccate acide. Come quella di Ilary Blasi a Enrico Papi all’Isola dei famosi: con Mercurio retrogrado a sfavore non hai la capacità di ponderare le situazioni come un vero politico. Ma per fortuna con Venere a favore sai mettere tutto a posto con un languido battito di ciglia. Attento che non sempre funziona.

Amore: pretendi quelle telefonate zuccherose dove si giura amore eterno.

Lavoro: oggi hai la stessa vitalità intellettuale del tuo cartonato.

Salute: il tuo sorriso è davvero magnetico.

Il consiglio del giorno: fai la laminazione a ciglia e sopracciglia per sguardi super intensi.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Il tuo ingegno potrebbe essere messo alla prova se decidessi di ordinare la nuovissima auto elettrica Luvly, che arriva a casa come un mobile di Ikea da montare con tanto di istruzioni dettagliatissime. Tu, che hai Mercurio dalla tua, riusciresti nell’impresa con grande facilità, tanto che potresti vantare subito il record mondiale di assemblaggio veloce.

Amore: ti interessa come una corsa campestre, solo per puro allenamento.

Lavoro: sei più severa dei controllori sul tram.

Salute: l’impegno è davvero al massimo, anche per le semplici commissioni di casa.

Il consiglio del giorno: guarda tutte le novità del Salone del Mobile.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Sei quasi dispiaciuta che l’ultimo scapolo d’oro, il Duca di Westminster Hugh Grosvenor, stia per convolare a nozze. Ma poi te ne fai una ragione. Con Venere e oggi anche la Luna a favore, i sentimenti dominano la tua vita, tanto che sei certa che la tua dolce metà sia il tuo principe del destino e non hai bisogno di andare alla ricerca di alternative blasonate.

Amore: sei dolcissima, da carie ai denti.

Lavoro sei sempre buona e super collaborativa.

Salute: ti senti una perfetta reginetta di bellezza.

Il consiglio del giorno: fai gli impacchi alle alghe verdi per gambe toniche e leggerissime.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Hai la stessa tonicità e prestanza fisica di Totti che vince il campionato italiano di calcio a 8. Sul fronte del benessere del corpo non hai davvero di cui lamentarti, grazie a Marte che ti garantisce le prestazioni di un atleta. Per quanto riguarda la tua preparazione intellettuale, invece, con Mercurio in opposizione è ancora meglio soprassedere.

Amore: niente dichiarazioni, tu passa sempre ai fatti.

Lavoro: i tuoi ragionamenti sono più contorti delle montagne russe del Luna Park.

Salute: ti senti davvero invincibile.

Il consiglio del giorno: reintegra la sacrosanta pennichella del dopo pranzo.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Non hai ancora il coraggio di metterti pubblicamente a nudo, come Aurora Ramazzotti che mostra sui social le sue curve materne dopo la nascita del piccolo Cesare. Venere contro ti mette davvero in crisi, e tu al massimo ti concedi al partner a luci spente con la scusa che l’oscurità ravvia la tua fantasia e la libido. Impara a lavorare sulla tua autostima.

Amore: non ti fidi assolutamente delle promesse del cuore.

Lavoro: sei così silenzioso che in ufficio credono tutti che tu sia in vacanza.

Salute: non vedi l’ora di indossare caftani larghi e comodi con la bella stagione.

Il consiglio del giorno: regalati ore da trascorrere studiando il planisfero con i confini geopolitici.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

In merito alle critiche sulla campagna per promuovere il turismo in Italia con la Venere di Botticelli nei panni di una moderna influencer, tu metteresti tutti a tacere sostituendoti molto volentieri al volto del celebre dipinto. Grazie a Mercurio a favore hai sempre delle pratiche soluzioni alla mano, ma ricordati che per colpa di Marte potresti un pochetto esagerare con l'autostima.

Amore: ti va bene solo se ti adora come una divinità.

Lavoro: sei un perfetto opinionista.

Salute: devi superare quel momento che ti separa dall’ingresso in palestra all’inizio della lezione di aerobica, ovvero quando devi metterti le scarpette da ginnastica ai piedi.

Il consiglio del giorno: iscriviti subito a un corso di Windsurf estivo.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Provi grandissimo piacere nell’immortalarti in tutti i momenti del quotidiano come un vero influencer, proprio perché con Venere a favore ogni scatto è perfetto. Ti avverto, però, che ci sono alcuni luoghi in cui è vietato il classico selfie, come la piazzetta di Portofino dove si può ricevere una multa salatissima di qualche centinaio di euro. Quindi foto sì, ma serenamente dal tuo balcone di casa.

Amore al momento sei il partner perfetto.

Lavoro le tue sinapsi sono spente come i caloriferi.

Salute vitalità e vivacità come gli adolescenti con l’ormone impazzito.

Il consiglio del giorno: organizza un aperitivo con gli amici.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Oggi c’è grande voglia di libertà e di fare tutto quello che vi passa per la testa, senza pensare troppo alle conseguenze, proprio come il lama che scappa da un circo e corre serenamente verso il lungomare di Genova, probabilmente per godersi la brezza marina. Mercurio e Marte vi appoggiano in tutte le vostre scelte, anche in quelle più bizzarre che in molti potrebbero sconsigliarvi. Voi comunque tirate dritto a briglie sciolte.

Amore: la passione è ferma sul tasto on.

Lavoro: le vostre scelte sono imprevedibili, come una pallina del flipper.

Salute: potete fare attività fisica solo con i veri atleti.

Il consiglio del giorno: andate a vedere il mare e a riempire i polmoni di aria salmastra.

Voto 7 e mezzo