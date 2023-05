L’oroscopo di oggi 26 maggio 2023: Leone e Cancro lottano per i diritti Nell’oroscopo del giorno di oggi, venerdì 26 maggio 2023, con la luna in Leone, il segno fortunato è l’Ariete mentre il segno sfortunato l’Acquario. Venere e Urano sono in sestile mentre Marte e Giove si quadrano. Le previsioni astrali ci dicono che l’amore è anche instabilità, rompere per riassettare!

L'oroscopo di oggi, venerdì 26 maggio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Ci sono due transiti contemporanei e complementari. Venere sestile a Urano porta innovazione nei sentimenti, ma anche nei diritti, mentre Marte quadrato a Giove sembra non aver paura di rompere con le regole, con la tradizione.

Ancora un giorno con la Luna in Leone, che rende l'Ariete il segno fortunato di oggi, nonostante Venere, e l'Acquario il segno sfortunato.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

La tua capacità di parlare d’amore è come il messaggio degli alieni criptato nello spazio dalla sonda nell’orbita del pianeta Marte e che ovviamente non è stato ancora tradotto. Le dolcezze scarseggiano, in compenso puoi vantare un sex appeal talmente hot, grazie alla Luna di oggi, che puoi dire al Rocco nazionale: ‘scansati!’.

Amore: le tue voglie esplodono rigogliose dai tuoi pantaloni.

Lavoro rifuggi le collaborazioni perché ti piace fare tutto da solo.

Salute: non riesci a stare fermo un attimo come gli iper attivi.

Il consiglio del giorno: guarda gli spettacoli dei Cicos Mambo.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Preparati a qualche intoppo fastidioso a causa della Luna storta e a Marte contro. Dovresti imparare ad affrontare le cadute di stile da Emma Marrone che, al programma Le Iene, mantiene un sorriso sfavillante e ammaliante. Sfrutta tutto lo charme che ti offre Venere a favore e che ti dona grazia e bellezza.

Amore: il massimo che puoi offrire sono tranquille coccole sul divano.

Lavoro: ti piace troppo fare il primo della classe senza che nessuno ti abbia interpellato.

Salute: anche pensare di preparare il menù della cena, al momento, è uno sforzo esagerato.

Il consiglio del giorno: opta per il look alla Betty Page con frangetta sbarazzina.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Lo so che con Marte a favore voi vorreste procedere a grande velocità seguendo i vostri istinti e le passioni, ma dovete cercare di essere un po’ più ‘politici’ con Saturno contro. Non rimangiatevi assolutamente la parola data come Ronaldo che vuole lasciare il più presto possibile l’Arabia Saudita e per questa sua dichiarazione si è beccato una multa salata. Capito?

Amore: appena puntate la preda voi siete pronti per instancabili inseguimenti.

Lavoro: concentrarvi è proprio difficile quando si è intenti a programmare uscite serali.

Salute: vi allenate solo per avere più ‘fiato’ sotto le coperte.

Il consiglio del giorno: impara a fare il gelato in casa.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Con Venere nel tuo segno sei immancabilmente messo in prima fila come i bambini con il sorriso smagliante nelle fotografie di classe. Proprio come Dua Lipa immortalata nelle foto delle collezione di Versace ‘La Vacanza’ che fa venire subito voglia di imbarcarsi su un volo verso una meta dove si sorseggia un cocktail con l’ombrellino. Saresti capace di rendere accattivante anche una pomata per il rossore dei culetti dei bambini.

Amore: sei più dolce di una meringa con la panna montata.

Lavoro: sei pronto a consolare e motivare tutti i colleghi con quel tuo fare da genitore protettivo.

Salute: tu riesci a ricevere i complimenti anche dalla bisbetica vicina.

Il consiglio del giorno: sfodera tutti i toppini che mettono in bell’evidenza l’ombelico.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Metti da parte tutti i tuoi dubbi amletici che ti fornisce a dozzine, come le uova, Mercurio contro perché il rischio è che tu venga considerato dal tuo partner un vero ‘pesantone’. Proprio come si vocifera che JLo pensi del suo caro Ben Affleck. Tu punta tutto sul sesso per dare un po’ di brio alle relazioni. In fondo neanche tu sopporti volentieri chi si lamenta tutto il giorno.

Amore: sei un vero maestro di baci appassionati.

Lavoro: la tua voglia di impegnarti è già partita per le ferie.

Salute: sei pronto a sfoderare tutti i tuoi capi tempestati di lustrini e paillettes.

Il consiglio del giorno: ascolta l’album della cantante Jain.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Progetti tutta la tua vita con grande accuratezza e gusto per il dettaglio grazie alla grande armonia che ti offre Venere a favore. Sono certa che sei rimasta incantata dalla ‘Casa di Vidro’ immersa nella foresta in Brasile dell’architetto Lina Bo Bardi che ospiterà l’evento ‘The Square’. Stai pensando a come ristrutturare la tua casa, vero?

Amore: sei romantica come una cenetta a lume di candela sulla spiaggia.

Lavoro: sei efficiente come un’ufficio amministrativo svizzero.

Salute: sei già pronta per una prova costume sfavillante.

Il consiglio del giorno: prendi le guide lonely planet delle capitali europee.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

La passione ti ha trapassata come un fulmine con Marte e la Luna che incendiano la tua voglia di rotolarti sotto le coperte. Di certo ti ha parecchio incuriosita l’intervista a Max Felicitas, il famoso attore porno, in cui spiega il suo successo nel mondo hard. Quando si parla di sesso, tu drizzi subito le antenne.

Amore: tu lo pratichi almeno tre volte al giorno come i pasti.

Lavoro i tuoi colleghi devono abituarsi al tuo continuo borbottare come la pentola del ragù.

Salute: ti piace mettere in mostra il tuo fisico statuario.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di occhiali da sole super avvolgenti da vera diva.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

La tua voglia di socialità è davvero ridotta ai minimi termini. Tutta colpa di Marte e della Luna storta. Senti il bisogno di un cambio di vita radicale come quello di Ilaria Venturini Fendi che ha abbandonato il clamore delle passerelle per vivere serenamente in campagna nell’azienda agricola di famiglia. Tu hai assoluto bisogno di ritrovare la pace interiore.

Amore: ti rinchiudi nella tua tana scorpionica per non essere assolutamente disturbato.

Lavoro: opti per lo smartworking pur di non dover rispondere neppure con un ‘Buongiorno’.

Salute: ti piace il silenzio e la quiete dei monasteri zen.

Il consiglio del giorno: prova i gelati ispirati alle merendine famose come il Kinder Maxi.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Ti senti rinato con Marte e la Luna a favore. Hai così voglia di comunicare a tutti che il mattatore delle feste fino all’alba è di nuovo in campo, che passi ore a farti selfie e a mostrarti sui social. Occhio a non esagerare perché pare che un uso inappropriato degli autoritratti, soprattutto sotto al sole, potrebbe causare dei danni alla vista. Tu che hai Saturno contro, che è un po’ come la sfiga che ti insegue, dovresti proprio stare attento a questo genere di passi falsi.

Amore: sei pronto a nottate di sesso selvaggio.

Lavoro: torna quella sana competizione che vuole farti arrivare sempre primo.

Salute: hai voglia di lanciarti in prima fila alla lezione di zumba.

Il consiglio del giorno: prepara una caffettiera doppia per stare sceglilo tutta la notte ad amoreggiare.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Ti piace fare il secchione che sa rispondere e dare consigli, anche quelli non richiesti con Mercurio che stimola la tua voglia di comunicare tutta la tua conoscenza. Il tuo mito personale è certamente Dario Bressanone che con il suo libro ‘Fa bene o fa male’ dà una spiegazione scientifica a tutti quei ‘falsi miti’ e dubbi che da sempre ci attanagliano, come l’utilizzo del microonde. Ogni occasione è buona per metterti in cattedra e fare il professore.

Amore: tu sei proprio ‘sugar free’, ovvero zero dolcezze.

Lavoro: sei un vero praticone che sa risolvere tutto, dal tubo rotto del bagno fino a far quadrare i conti del bilancio aziendale.

Salute: tu fai parte del gruppo degli earle birds, i super manager che si alzano alle cinque del mattino per essere iper produttivi.

Il consiglio del giorno: acquista l’acido citrico da utilizzare per le pulizie di casa.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

La tua testolina è confusa come se ti trovassi ad una conferenza dove si parla solo nepalese stretto. Con la Luna davvero storta e Mercurio contro tu arrivi immancabilmente a conclusioni affrettate che sono ovviamente sbagliate. Infatti se pensi che Isola Bella nel Lago Maggiore dove stanno approdando star da tutto il mondo per la sfilata di Louis Vuitton sia un soprannome di fantasia o un luogo esotico, sappi che anche questa volta hai preso un bel granchio.

Amore: hai finito le scorte anche dei bacetti sulla guancia.

Lavoro: sbuffi e sbadigli anche se non hai ancora timbrato il cartellino.

Salute non ti impegni neppure per fare la lista della spesa.

Il consiglio del giorno: ripassa la geografia su un planisfero.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Siete generosi e accudenti come la bigliettaia del parco divertimenti che vi accoglie con un sorriso e vi da la mappa dove potete trovare le attrazioni, i ristoranti e il bagno più comodo. Con Venere a favore donarvi agli altri fisicamente e mentalmente è assolutamente naturale. Proprio come Laura Pausini costretta per il suo tour a stare lontano dalla sua adorata Romagna in difficolta, ma che devolve tutto l’incasso dei concerti a Venezia per dare una mano. Voi siete una vera certezza per tutti.

Amore: anche i vostri sogni sono davvero ‘hot’.

Lavoro: sapere rendere ogni esperienza unica come la gita da bambini a Disneyland.

Salute: siete i veri mattatori di serate goliardiche con gli amici.

Il consiglio del giorno: studiate per essere dei perfetti metereologi.

Voto 8 e mezzo