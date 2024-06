video suggerito

L’oroscopo di domani, mercoledì 26 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, mercoledì 26 giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Tanta emotività, voglia di costruire partendo dalle emozioni. La Luna in Pesci amplifica il nostro modo di sentire: il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato il Sagittario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L’oroscopo di domani, 26 giugno 2024, con anche la Luna in Pesci ci dice che sarà il cuore a segnare la strada delle nostre decisioni. Nel frattempo Mercurio, il pensiero, è sostenuto da Saturno e Venere da Marte ma tutto in segni zodiacali femminili, di accoglienza. Il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato il Sagittario.

Ariete

Amore: sei super impaziente, vorresti rivivere serenamente la tua situazione sentimentale.

Lavoro: non c’è ancora la sintonia ottimale.

Fortuna: niente sforzi eccessivi, hai bisogno ancora di tranquillità.

Il consiglio del giorno: non lamentarti sempre dei soliti problemi.

Voto: 6 e va comunque benissimo.

Toro

Amore: trionfale e totale.

Lavoro: ricevi i complimenti anche dai tuoi concorrenti.

Fortuna: è il bonus di fine mese che arriva in anticipo.

Il consiglio del giorno: sei già in totale beatitudine, cosa vuoi di più?

Voto 8 e mezzo fighissimo.

Gemelli

Amore: lo approvate solo in presenza.

Lavoro: la vostra immaginazione vi porta fuori strada.

Fortuna: dovete godere delle piccole cose, come i dettagli.

Il consiglio del giorno: attenzione a perdere troppo in fretta la pazienza.

Voto 5 nervosetti.

Cancro

Amore: unione di anime gemelle.

Lavoro: così buono che condividi tutti i tuoi successi.

Fortuna: sempre al tuo fianco per rendere ogni momento unico.

Il consiglio del giorno: viaggetto con il partner in un luogo segreto e magico.

Voto 9 sublime.

Leone

Amore: lo concentri tutto su te stesso.

Lavoro: funziona solo se hai dei collaboratori super attivi.

Fortuna: difficile per te accontentarti perché vuoi assolutamente il massimo, dagli altri.

Il consiglio del giorno valuta anche una vacanza da solo per ritrovare il tuo equilibrio.

Voto 6 e mezzo e servizio in camera.

Vergine

Amore: oggi richiedi molta pazienza.

Lavoro: i tuoi ritorni lavorativi sono davvero difficili da sostenere.

Fortuna: vuoi che ti sorrida e sia sempre di buon umore.

Il consiglio del giorno: il tuo sorriso è un’arma vincente, ricordatelo sempre.

Voto 5 e mezzo pungente.

Bilancia

Amore: pretendi un filino troppo dalla tua controparte.

Lavoro: non hai una bacchetta magica per risolvere tutti i tuoi problemi.

Fortuna: è in pausa caffè, come gli impiegati super pigri.

Il consiglio del giorno: la perfezione non esiste, ricordatelo.

Voto 6 e mezzo senza lode.

Scorpione

Amore: lo conquisti con un semplice battito di ciglia.

Lavoro: un vero businessman rampante.

Fortuna: ti fa volare con testa ed emozioni.

Il consiglio del giorno: non hai bisogno di discutere con nessuno, sai essere super convincente su qualsiasi argomento.

Voto 8 vero stratega.

Sagittario

Amore: è un rompicapo irrisolvibile.

Lavoro: anche oggi ti tocca timbrare il cartellino.

Fortuna: ti convince solo se ti propone qualche avventura, altrimenti passi.

Il consiglio del giorno: cavalca il tuo umore come le onde dell’oceano.

Voto 5 – altalenante.

Capricorno

Amore: maestro di pomiciate.

Lavoro: vuoi solo divertirti ed essere spensierato.

Fortuna: non dovresti mai darla per scontata.

Il consiglio del giorno: cucina per cena il tuo piatto preferito.

Voto 7 molto fiducioso.

Acquario

Amore: flirt nascosti.

Lavoro: passi da un business ad un altro con grande stile.

Fortuna: conosci perfettamente i tuoi limiti e ti vanno benissimo così.

Il consiglio del giorno: filmetto sul divano senza troppe pretese.

Voto 6 e mezzo tranquillo.

Pesci

Amore: è proprio a forma di cuore.

Lavoro: lavoratori inesauribili.

Fortuna: sempre a comunque al posto giusto nel momento giusto.

Il consiglio del giorno: potete esporvi apertamente su qualsiasi argomento.

Voto 9 al top.