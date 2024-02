L’oroscopo di domani 26 febbraio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, lunedì 26 febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. La Luna che passa da Vergine a Bilancia, ci rimette in una condizione di calma… Anche se i segni fissi dovranno stare attenti a non esagerare con i battibecchi: il segno fortunato è il Capricorno e il segno sfortunato i Gemelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di questo lunedì 26 febbraio 2024 riprendiamo la calma con la Luna calante che parte in Vergine ma finisce, nel pomeriggio, nel segno della Bilancia con tanti pianeti a favore. Marte resta però quadrato a Giove il che fa presagire qualche litigata mal gestita soprattutto ai segni fissi. Il segno fortunato è il Capricorno e il segno sfortunato i Gemelli, che non si sono ancora bene ripresi dal weekend.

Ariete

Amore: sei campione mondiale di lancio delle mutande.

Lavoro: troppo impegnato a relazionarti che a fatturare.

Fortuna: tu l’indirizzi unicamente nelle tue performance notturne.

Il consiglio del giorno: rifletti sulle relazioni ‘friends with benefit’.

Voto: 8 e mezzo grande amante.

Toro

Amore: gestisci tu tutta la situazione.

Lavoro: eccoti nuovamente col timone in mano.

Fortuna: ti premia con ottimi ritorni sull’investimento

Il consiglio del giorno: progetta la tua vita al mare.

Voto 7 disinvolto.

Gemelli

Amore: sempre pronti a performare

Lavoro: dispotici e polemici, meglio starvi alla larga.

Fortuna: non riuscite a rilassarvi neppure dopo due ore un hammam.

Il consiglio del giorno: andate a giocare con il frisbee al parco per allenare i riflessi.

Voto 6 – irritabili

Cancro

Amore: lo stringi finalmente forte forte e non lo lasci più.

Lavoro: adesso si che puoi far tornare a quadrare i conti utilizzando addirittura uno schema Excel.

Fortuna: pronto a portarti in gita, proprio come quella del liceo con tanto di prof pronta a spiegare e pullman con tutta la classe.

Il consiglio del giorno: allenamento in palestra tutti i giorni.

Voto 7 gioioso.

Leone

Amore: tu per non sbagliare fai il test di coppia per valutare la compatibilità.

Lavoro: c’è molto da sistemare e ti rimbocchi subito le maniche.

Fortuna: ormai hai capito che devi fare tutto da solo.

Il consiglio del giorno: fai una bella ricerca su quali siano le piante migliori da mettere sul tuo balcone.

Voto 6 e mezza pollice verde.

Vergine

Amore: dovresti lasciare andare i freni inibitori.

Lavoro: preparati a un po’ di ‘caos calmo’.

Fortuna: seguila senza farti troppe domande.

Il consiglio del giorno prova ad essere comprensiva potrebbe essere un’esperienza mistica.

Voto 6 criticona.

Bilancia

Amore: hai tantissimo da dare e da dimostrare.

Lavoro: puoi mettere nuovamente velocità crociera e goderti i risultati.

Fortuna: Il successo si intona perfettamente con il tuo look.

Il consiglio del giorno: aggiorna i calcoli di economia domestica solo per fare un controllino.

Voto 8 ben programmata.

Scorpione

Amore: hai proprio bisogno di una revisione.

Lavoro: per rivedere la situazione del bilancio hai bisogno in poco più di cinque minuti.

Fortuna: visto che non arriva sei pronto a fabbricartela.

Il consiglio del giorno: ora che ti senti super intelligente puoi fare le parole incrociate di Bartezzaghi.

Voto 7 + super ragionato.

Sagittario

Amore: alla ricerca del ritmo perfetto con il partner.

Lavoro: meglio prendersi una giornata di pausa che rischiare papere in ufficio.

Fortuna: a volte proprio non vi capite.

Il consiglio del giorno: riguarda la storica serie X files.

Voto 7 – con la testa tra le nuvole.

Capricorno

Amore: vorresti metterlo al sicuro in cassaforte.

Lavoro: sei operativo ventiquattro ore su ventiquattro.

Fortuna: siete sempre sulla stessa lunghezza d’onda.

Il consiglio del giorno: scrivi un manuale di buone regole di comportamento per casa e per gli amici più cari.

Voto 7 e mezzo in sicurezza.

Acquario

Amore: riesci a far sempre faville.

Lavoro: nulla può distrarti dal tuo obiettivo quindi è meglio non mettersi sulla tua strada.

Fortuna: è fondamentale anche se non lo ammetterai mai a nessuno.

Il consiglio del giorno: riguarda il film ‘the Martian’ con Matt Damon.

Voto 7 e mezzo fortissimo.

Pesci

Amore: in altre faccende affaccendati.

Lavoro: se lo potete pensare allora si potrà certamente fare.

Fortuna: via aiuta, ma non può fare miracoli.

Il consiglio del giorno: condividete con i colleghi l’ultima fetta di torta della mensa per esercitare la sensibilità.

Voto 6 ma fantasiosi