L’oroscopo di oggi 26 aprile 2023: Ariete e Capricorno sbuffano Nell’orocopo di oggi, mercoledì 26 aprile 2023, il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato l’Ariete. Oggi sarà forte l’attenzione a quello che amiamo, che sia dentro la nostra casa o che appartenga al nostro intero pianeta. Abbiatene cura!

L'oroscopo di oggi, 26 aprile 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Saturno è in sestile (quindi a favore) del Sole in Toro, mentre la Luna in Cancro è congiunta a Marte. Si combatte per quello che si vuole difendere, con amore.

Con la Luna fortissima e decisa, pronta a tutto per difendere quello a cui tiene, il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato l'Ariete.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Gli impegni, gli appuntamenti fissi e i doveri anche sotto le coperte, sono per te davvero insopportabili con Marte e la Luna storta che ti bacchettano per la tua scarsa attenzione. Infatti, non puoi che essere totalmente d’accordo con la recente affermazione di Costantino della Gherardesca sul fatto che il sesso e il primo giorno di scuola siano assolutamente da evitare. Snellisci la tua agenda il più possibile dagli appuntamenti.

Amore: dai felicemente buca agli incontri troppo ravvicinati.

Lavoro: sei immancabilmente in ritardo.

Salute: sei allergico alle scocciature come alla stagione dei pollini.

Il consiglio del giorno: rileggi i tuoi vecchi diari del liceo.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Libertà per te significa poterti esprime al meglio e correttamente su tematiche che ti stanno molto a cuore, perché con Mercurio dalla tua sei un vero esperto di massimi sistemi. Hai lo stesso spirito degli artisti che canteranno al celebre concerto del 1 Maggio, tra cui vedremo esibirsi Francesca Michelin, Niccolò Fabi e Vinicio Capossela. La comunicazione per te deve essere sempre efficace ed andare dritta al punto.

Amore: sei un vero amante perfetto.

Lavoro: fai centro come un tiratore professionista.

Salute: puoi fare tranquillamente nottata senza accusare le occhiaie la mattina successiva.

Il consiglio del giorno: prepara il kit per accamparti in prima fila per il concertone del primo maggio.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Avete la capacità di creare un vero delirio oggi, proprio come l’arrivo delle Nike x Corteiz, che hanno creato il caos tra appassionati e collezionisti che si sono ammassati per le strade di Parigi vicino al Nike Store. Con questa Venere che vi illumina siete magnetici, e gli ammiratori vi fanno le poste anche solo per fugaci scambi di effusioni. Vi piace moltissimo questa sensazione ‘sotto assedio’ amoroso.

Amore: siete acclamati come le giornate di sole in spiaggia.

Lavoro: avete l’appeal da veri vincitori.

Salute: siete impeccabili h24.

Il consiglio del giorno: organizzate una scampagnata alle terme di Vulci in Toscana.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ti senti forte e pieno di energie come un giovanotto, e non temi assolutamente l’incombere del tempo, perché Marte ti ha caricato di energie come quando Super Mario mangia il funghetto rosso e bianco che lo trasforma in una versione più alta e atletica. Di recente è stato scoperto che è possibile invertire il processo dei capelli bianchi facendo muovere ritmicamente i melanociti, che fermandosi causano proprio l’effetto ‘pelo grigio’. Tu sei pronto ad allenare queste cellule epidermiche a ritmo di Zumba.

Amore: tu scatti a comando senza alcun bisogno dei preliminari.

Lavoro: sei capace di inviare decine di email in un solo minuto.

Salute: ti muovi sempre a passo di danza anche dalla cucina al bagno.

Il consiglio del giorno: prenota un tavolo alla Balera dell’Ortica.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Devi stare ancora molto attento a tutto quello che leggi online, perché con Mercurio contro è facile per te imbatterti nelle fake news. Infatti, potresti credere che l’intervista a Michael Schumacher che sta rimbalzando in tutta la rete con tanto di foto e gossip, sia assolutamente veritiera, quando in realtà è stata creata dall’intelligenza artificiale. Fai sempre molta attenzione a credere proprio a tutto.

Amore: sei dolce come il gelato con la panna montata.

Lavoro: per le importanti trattative porta sempre il tuo collega secchione.

Salute: puoi rimetterti felicemente i jeans del liceo che ti calzano a pennello.

Il consiglio del giorno: leggi il libro ‘La vita intima’ di Niccolò Ammaniti.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sei la secchiona indiscussa di tutto lo zodiaco, con Mercurio a favore che esalta le tue capacità di logica, e con Marte a dalla tua non temi assolutamente i tomi da studiare alla facoltà di Medicina o di Giurisprudenza. Il posto per te è certamente la città di Roma, che può vantare il titolo di capitale della conoscenza con i suoi 16000 studenti iscritti all’università. Di certo potrai incontrare chi, come te, è ben propenso a lunghe chiacchiere da intellettuale.

Amore: ti sciogli in qualche tiepida tenerezza.

Lavoro: sei più preparato di un tecnico che conosce tutti i cavilli e legge tutte le note quasi invisibili in fondo alle istruzioni.

Salute: ti rilassi a fare le pulizie di primavera.

Il consiglio del giorno: leggi i fumetti di Snoopy.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Sei fermamente convinta che tutto ciò che è bello sia tutto al naturale, e per te che hai Venere a favore questa affermazione è un po’ di parte, perché in fondo in questo periodo vinci proprio facile. Eppure anche progetti studiati a tavolino e ‘artificiali’ possono avere grande risonanza, proprio come il brano di Drake e The Weekend, realizzato da una intelligenza artificiale, appunto. Impara bene questa lezione per quando la mattina dovrai impiegare almeno un’oretta per il restyling.

Amore: tu vuoi essere ammirata come la venere di Botticelli.

Lavoro sei ancora in mood ponte, che sia subito chiaro a tutti!

Salute: gli sbattimenti sono posticipati in data ‘da definire’.

Il consiglio del giorno: prenota una visita al museo Uffizi, ti avverto già che fino a settembre non troverai posto.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

La proposta di legge europea per mettere automaticamente in standby tutti gli elettromestici nelle case private per evitare lo spreco energetico, ti mette parecchio in confusione. La tua capacità di ragionare con Mercurio contro è davvero basica, e non si spinge oltre al semplice pulsante on-off. Per il momento è inutile cimentarsi in concetti al di fuori della tua portata intellettuale.

Amore: qui puoi proprio far sbizzarrire tutta la tua fantasia.

Lavoro: tutte le dietrologie che solitamente ti piacciono ora devono esserti spiegate con i sottotitoli.

Salute: sei un vero sportivo con la borsa da palestra sempre pronta nel baule della macchina.

Il consiglio del giorno: ascolta la musica dal tuo vecchio giradischi.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

In questo periodo l’amore per te è fastidioso, come Paolo Noise che russa come una motosega all’Isola dei Famosi, facendo passare notti insonni a tutti i naufraghi. Ormai stai facendo il callo a questa Venere contro, tanto che tutti i tuoi incontri amorosi precedentemente programmati, sono stati automaticamente spostati tra un paio di settimane, proprio come si fa con il dentista anche solo per la pulizia dei denti annuale.

Amore: non rispondi mai, come se fosse la chiamata del call center.

Lavoro: alle critiche sul tuo operato tu rispondi con un sonoro ‘vaffa’.

Salute: non è il momento per i cambi di look radicali.

Il consiglio del giorno: regalati una cena in un ristorante stellato.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Ti senti deprezzato, proprio come i modelli Tesla che da auto di super lusso a furia di deprezzare il costo diventeranno ‘quasi’ delle utilitarie. Oggi che hai Marte e pure la luna in opposizione ti senti proprio così, defraudato di splendore e grinta che rompe il granito con un solo sguardo.

Amore: lo saluti da molto lontano.

Lavoro: oggi una bella pausa ci sta tutta.

Salute: il pisolino migliore si fa con il pigiama sotto le coperte, segnatelo subito.

Il consiglio del giorno: fai una ricerca su tutti i modelli di auto elettriche adatte alla città.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Solo tu che sei tanto buono e accondiscendente grazie a Venere, sei disposto anche ad andare contro i tuoi gusti per rendere felice chi ti sta accanto. Riusciresti anche ad accompagnare il tuo migliore amico, patito di stranezze, ad una cena a base di insetti e addirittura, a fine pasto, pensare che infondo non è stato così male. Ti dispiaci profondamente quando senti aspre critiche.

Amore hai solo l’imbarazzo della scelta.

Lavoro ti sacrifichi sempre pur di salvare il mondo.

Salute i filtri bellezza non ti servono.

Il consiglio del giorno: acquista un libro di ricette orientali.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Avete la sensazione che oggi sia proprio la vostra festa con quasi tutti i pianeti che vi illuminano. Proprio per questo motivo avete la pretesa di essere coccolati e viziati con qualche regalo importante. Non aspettatevi però doni al livello di quelli che Re Carlo sta ricevendo per l’incoronazione, come le reliquie della croce del Cristo da parte di Papa Francesco. Piuttosto auspicate a qualcosa di più semplice e accessibile come un talismano portafortuna da una bancarella.

Amore: pretendete solo prestazioni acrobatiche.

Lavoro: senza di voi non si muove pallino.

Salute: le vostre performance sono come quelle degli atleti olimpionici.

Il consiglio del giorno: organizzate una visita ai Musei Vaticani.

Voto 7 e mezzo