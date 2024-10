video suggerito

L’oroscopo di venerdì 25 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, venerdì 25 ottobre 2024 e le previsioni per tutti i segni zodiacali di Ginny: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: hai in testa un identikit precisissimo.

Lavoro: fai di tutto per diventare il numero uno.

Fortuna: ti rende immune a tutto come la stellina luminosa nel gioco ‘Super Mario’.

Il consiglio del giorno: segui fino in fondo i tuoi ideali.

Voto: 8 tutto è possibile.

Toro

Amore: oggi rimani a ‘bocca asciutta’.

Lavoro: ricorda sempre che il silenzio è ‘d’oro’.

Fortuna: non tutte le giornate possono avere cinque stelle di rating.

Il consiglio del giorno: impara ad ascoltare.

Voto 5 in apnea.

Gemelli

Amore: pomiciate nel bagno come gli adolescenti.

Lavoro: protagonisti indiscussi con tanto di microfono costantemente acceso.

Fortuna: vi premette di mettere il turbo premendo un pulsante speciale.

Il consiglio del giorno: coinvolgete tutti con il vostro entusiasmo.

Voto 8 presentatori alla Pippo Baudo.

Leggi anche L’oroscopo di giovedì 24 ottobre 2024

Cancro

Amore: pronto a tutto pur di farlo felice.

Lavoro: non ti risparmi neppure alle porte del weekend.

Fortuna: è stare vicino alle persone che ami profondamente.

Il consiglio del giorno: pronto a dare sostegno fisico e morale a chi fa un trasloco.

Voto 7 e mezzo cuore grande.

Leone

Amore: sul piedistallo adorato e ammirato.

Lavoro: finalmente è il momento di dare la ‘zampata’.

Fortuna: è una certezza come le frittelle di mele della nonna in autunno.

Il consiglio del giorno: metti in luce sempre il tuo profilo migliore.

Voto 8 e mezzo orgoglioso.

Vergine

Amore: è ancora disconnesso.

Lavoro: metti il turbo e vai!

Fortuna: sai prepararla in totale autonomia.

Il consiglio del giorno: non lasciarti coinvolgere dai dubbi.

Voto 7 iper concentrata.

Bilancia

Amore: ogni volta che lo vedi, ti commuove.

Lavoro: rigida al pinto giusto.

Fortuna: in piena attività devi solo seguirla.

Il consiglio del giorno: riscopri il tuo stile che sembrava ti fossi totalmente perso.

Voto 7 e mezzo cuoricino frastornato.

Scorpione

Amore: un po’ toppo determinato.

Lavoro: pretendi totale disciplina dagli altri.

Fortuna: non riesce ad interagire perché sei troppo rigido.

Il consiglio del giorno: prova a non monopolizzare la conversazione.

Voto 5 dispotico.

Sagittario

Amore: pronto ai fiori d’arancio.

Lavoro: comprensivo come la maestra dell’asilo.

Fortuna: coccolati come il cioccolatino dopo il caffé.

Il consiglio del giorno: dichiarazioni d’amore aperte.

Voto 7 e mezzo e tanto amore.

Capricorno

Amore: conosci esattamente i tuoi gusti.

Lavoro: impara a condividere tutte le tue informazioni.

Fortuna: quando la trovi la tieni segretissima.

Il consiglio del giorno: potresti condividere un po’ di più.

Voto 6 e mezzo molto capace.

Acquario

Amore: non corrisponde alle aspettative al momento.

Lavoro: lo eviti come i call center quando chiamano con un numero sconosciuto.

Fortuna: pronta a consolarti, sempre.

Il consiglio del giorno: sorridi, sorridi, sorridi.

Voto 5 in salita.

Pesci

Amore: brividi ma solo per il freddo.

Lavoro: qui date il massimo come i primi della classe.

Fortuna: imparate a fabbricarla da soli.

Il consiglio del giorno: non ascoltate i commenti negativi.

Voto 6 e mezzo ma con grande grinta.