Oroscopo di domani 25 gennaio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L'oroscopo di domani, giovedì 25 Gennaio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. Ci troveremo di fronte una potente Luna piena nel segno del Leone, che sembra voler esplodere nei suoi bisogni e nelle sue passioni trionfali. Il segno fortunato è il Sagittario mentre il segno sfortunato l'Acquario.

Nell'oroscopo di domani, giovedì 25 gennaio 2024, alle 19 (ora italiana) ci troveremo con la luna piena nel segno del Leone. È il trionfo della passione, dell'io e del desiderio che non può essere ignorato. Grande subbuglio nei cuori dei segni fissi: Leone, Acquario, Toro e Scorpione. Il segno fortunato è quindi il Sagittario mentre il segno sfortunato l'Acquario, molto ma molto confuso.

Ariete

Amore: lo pretendi saldo e concreto per tutta la vita.

Lavoro: vuoi assolutamente confini di responsabilità ben definiti.

Fortuna: cambi tu senza aspettare che lo facciano gli altri.

Il consiglio del giorno: puoi valutare un cambio di look ma nulla di stravolgente.

Voto: 6 + coraggioso.

Toro

Amore: non sfogare il tuo cattivo umore con il partner.

Lavoro: la fretta per te è proprio una cattiva consigliera.

Fortuna: ti dimentichi di avere un asso nella manica, peccato.

Il consiglio del giorno: metti in mute il telefono, ma ricordati di controllarlo di tanto in tanto.

Voto 7 – per l’umore.

Gemelli

Amore: c’è bisogno di recuperare.

Lavoro: avete il piglio deciso di chi vuole assolutamente farsi rispettare.

Fortuna: siete senza freni.

Il consiglio del giorno: inviate quel messaggino piccante che da tempo conservate gelosamente su whatsapp.

Voto 6 e mezzo agitati.

Cancro

Amore: ripassa l’ABC.

Lavoro: affidati a un consulente esterno.

Fortuna: al momento scarseggia.

Il consiglio del giorno: abbonati alla rivista del Touring Cub Italiano.

Voto 5 e mezzo confuso.

Leone

Amore: ti fai avanti dichiarandoti apertamente.

Lavoro: profumo di promozione.

Fortuna: da giocare con un ‘all in’.

Il consiglio del giorno: messa in piega dal parrucchiere per essere perfetto in qualsiasi momento.

Voto 7 e mezzo in primo piano.

Vergine

Amore: sai perfettamente come soddisfare il partner.

Lavoro: sempre attenta a tutto e a tutti.

Fortuna: ti sprona con mille idee.

Il consiglio del giorno acquista un telescopio per guardare le stelle.

Voto 8 e bezzo buonissima.

Bilancia

Amore: dichiarazione di intenti.

Lavoro: dimostri quanto vali.

Fortuna: coraggio di mostrare chi sei anche senza trucco.

Il consiglio del giorno: post sui social per far vedere che sei tornata.

Voto 6 + coraggiosa.

Scorpione

Amore: attenzione ai piccoli ma importanti segnali.

Lavoro: ti piace essere il più bravo di tutti.

Fortuna: ogni tanto anche tu inciampi.

Il consiglio del giorno: pondera la velocità quando giri in città.

Voto 7 – un po’ distratto.

Sagittario

Amore: lo convinci con le buone maniere.

Lavoro: la pazienza nell’attendere che tutti sia d’accordo con te è davvero lodevole.

Fortuna: ti accompagna nelle lunghe pause che non sopporti.

Il consiglio del giorno: proprio per la Luna piena digiuno e meditazione.

Voto 7 + fase evolutiva.

Capricorno

Amore: lo vuoi di rappresentanza.

Lavoro: sei il ‘non plus ultra’.

Fortuna: ti permette di non sudare minimamente nonostante una corsa a per di fiato.

Il consiglio del giorno: adotta il ‘fair play’ come stile di vita.

Voto 8 e metto verso, qualsiasi, vittoria.

Acquario

Amore: sfuggente.

Lavoro: attento a non crearti da solo inutili problemi.

Fortuna: non hai alcuna intenzione di ascoltarla, peccato.

Il consiglio del giorno: concediti tempo per riflettere.

Voto 6 – frettoloso.

Pesci

Amore: lo accudite con molta cura.

Lavoro: siate certi delle vostre capacità.

Fortuna: arriva puntuale come la sveglia delle sette.

Il consiglio del giorno: accettate inviti fuori programma.

Voto 8 e mezzo senza pensieri.