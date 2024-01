Arriva la Luna Piena in Leone il 25 gennaio 2024: tanta voglia di attenzioni e di emozioni intense Sta per arrivare la Luna piena nel segno del Leone giovedì 25 gennaio 2024. Le emozioni e i bisogni più intimi, profondi e individualisti di ciascuno faranno un po’ fatica a trovare un modo diplomatico per accordarsi con quelli degli altri: Toro, Scorpione, Acquario e Leone i segni più toccati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Intorno alle 19 di giovedì 25 gennaio 2024 si verificherà il primo plenilunio dell'anno: la luna piena in Leone. La fase di Luna piena è sempre una fase di grandi energie creative ed emotive che, appunto, faticano ad essere contenute e trattenute quindi diventano esplosive e dirompenti. Nella fase di Luna piena questi istinti sono più difficili da trattenere, sia a livello pubblico che privato.

La Luna piena sarà poi in un segno maschile solare, focoso, audace ed egoriferito: il potente segno del Leone, che è il segno zodiacale governato proprio dal Sole, simbolicamente l'alter ego della Luna. Il Leone è il segno zodiacale dell'io, dell'ego, del Sole appunto che dona la vita ma che accentra intorno a sé tutti i pianeti. Una Luna capricciosa quindi, un bisogno personale e dirompente di accentrare tutte le attenzioni altrui. Il Sole, al contrario, si trova nel segno zodiacale più legato alla comunità, l'Acquario.

I segni zodiacali che saranno più coinvolti da questa luna piena nel segno del Leone saranno i segni fissi (Leone, Acquario, Toro e Scorpione) che già se la stanno vedendo anche con Giove e Urano. Come ogni Luna piena anche questa ha un nome che deriva dall'antichità, dagli indiani d'America, è chiamata "Luna Piena del Lupo" che in questa stagione si avvicinava ai villaggi per trovare cibo.

Il significato della Luna Piena in Leone giovedì 25 gennaio 2024

Nel 2024 la Luna piena nel segno del Leone avviene pochi giorni dopo l'ingresso di Plutone nel segno dell'Acquario. Contemporaneamente, però, proprio nelle stesse ore, Mercurio, il pianeta del pensiero, si trova nel segno del Capricorno e congiunto a Marte, quindi ogni dichiarazione diventa particolarmente perentoria, decisa e intransigente. In più entrambi i pianeti coinvolti nella fase lunare, il Sole e la Luna, si trovano a scontrarsi con Giove, ancora nel segno del Toro.

Giove, che si quadra contemporaneamente sia al Sole che alla Luna, sembra voler abbassare da un lato l'ottimismo ma dall'altro anche l'apertura alla collaborazione e alla delicatezza. Tutto assume una modalità piuttosto intransigente, determinata e volta al risultato. L'empatia e la collaborazione che lasciano così tanto spazio agli altri, in questo momento sembrano essere completamente dimenticate. Forse il Leone protagonista di questa Luna nuova hai esagerato un pochino con l'autostima.

Gli effetti della Luna Piena in Leone su tutti i segni zodiacali

Ecco quali saranno gli effetti della Luna Piena in Leone per tutti i segni zodiacali: Acquario, Toro, Scorpione e Leone stesso i segni più toccati.

Ariete

Questa fase lunare, in realtà, sarà a tuo favore ma contemporaneamente Marte e Mercurio che ti innervosiscono ti fanno perdere lucidità: potrebbero portarti sì ad esprimerti, ma senza una coerenza e soprattutto un obiettivo. Ti guideranno soltanto il caso e l'istinto.

Toro

Potresti avere la sensazione di perdere il controllo, oppure di esagerare con l'ottimismo e con la voglia di fare. Questa Luna piena non ti lascia proprio per niente tranquillo, e tu che avevi soltanto voglia di goderti la vita col tuo Giove nel segno.

Gemelli

Stai piano piano rialzando la testa Gemelli dopo il passaggio dei pianeti veloci, fino alla settimana scorsa, nel segno del Sagittario. Adesso sei pronto non dico a strafare ma quantomeno a rimetterti in piedi. Questa luna piena inizia già ad aiutarti.

Cancro

In queste giornate in cui sei già sotto sopra emotivamente e fisicamente, stanco che più stanco non si può, questa luna piena il leone sembra proprio darti il colpo di grazia.per riprenderti ti ci vuole almeno tutta la fase di luna calante.

Leone

Impossibile chiederti di non essere protagonista in questi giorni: la tua meravigliosa capacità di battere i piedi per farti ascoltare anche nelle situazioni più difficili non avrà assolutamente alcuna voglia di limitarsi.

Vergine

Sguinzaglierà le passioni questa luna piena nel segno del Leone soprattutto per te, che con Marte e Mercurio a favorissimo, non solo sai quello che vuoi ma sei già andata a spogliarlo. Non hai alcuna intenzione di trattenerti.

Bilancia

Ti ho raccontato che tu sarai, nel 2024, il segno zodiacale più disinibito. Ebbene spero che tu non mi abbia preso alla lettera e che abbia voglia di iniziare subito perché in effetti con questa luna piena più che disinibita potresti essere totalmente fuori luogo. Anche perché Mercurio e Marte non sono a favore.

Scorpione

Quanto tormento interiore con questa luna piena il Leone, caro Scorpione! Per fortuna tu sei un segno zodiacale che il tormento lo ama e quindi te ne farai una ragione. Non avere paura a mettere tutto in stand-by per andare a scovare cosa c'è in fondo al tuo cuoricino.

Sagittario

Questa luna piena ti fa sentire libero, potente e capace di andarti a conquistare tutto quello che desideri. Sono molto ma molto felice per te e credo che sia il modo migliore per guardare in faccia anche a Saturno contro.

Capricorno

Mercurio e Marte nel tuo segno zodiacale ti fanno sentire forte, così soprattutto sfruttando la luna piena, non avrai alcun intenzione di trattenerti quando decidi di dare un ordine. Perentorio forse anche un po' troppo.

Acquario

Per fortuna sei piuttosto abituato ad un periodo in cui la tua rinomata goliardia sembra aver preso un momento di aspettativa. Anche con questa fase lunare preferisci decisamente startene per i fatti tuoi a rimettere in ordine pensieri ed emozioni.

Pesci

Non sarai particolarmente coinvolta da questa luna piena se non per la sua forza di rompente nel convincerti ancora di più della necessità di fare passi lunghi e molto ma molto stabili. Continua la tua scalata!