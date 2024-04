video suggerito

L’oroscopo di domani, giovedì 25 aprile 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 25 Aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. C’è una bella novità: Mercurio smette di essere retrogrado e il pensiero ritorna attivo e sicuro di sé, soprattutto per i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario)! Il segno fortunato è lo Scorpione stesso mentre il segno sfortunato è l’Acquario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'oroscopo di domani, giovedì 25 aprile, inizia subito con una bella novità e non è (solo) che sia festa! Mercurio smette di essere retrogrado e riprende il suo moto diretto sempre nel segno dell'Ariete. Questo ci dice che il pensiero continuerà ad essere attivo e avvincente per i segni di fuoco che si mostreranno creativamente testardissimi. Il segno fortunato è lo Scorpione stesso mentre il segno sfortunato è l'Acquario.

Ariete

Le stelle in questo periodo ti stanno proprio dando tutti i riconoscimenti che meriti e che non vedevi anche l’ora di ricevere: dicci la verità! Venere e Mercurio nel tuo segno esaltano al meglio tutti i tuoi punti di forza. Ti senti omaggiato proprio come lo studio Ghibli, quello di Miyazaki per intenderci, che al prossimo festival di Cannes riceverà la Palma d’Oro onoraria. Tu se proprio vuoi far vedere a tutti che sei il prediletto delle stelle, o quasi, puoi incoronarti con dell’alloro come gli antichi romani.

Amore: adorato senza riserve.

Lavoro: ti piace essere il più bravo di tutti.

Fortuna: ti regala l’effetto ‘ciglia finte’.

Il consiglio del giorno: prepara un discorso di ringraziamento, a te stesso ovviamente.

Voto: 7 di lignaggio nobile.

Toro

Le emozioni per te sono proprio esagerate. Sei un vero ‘latinos’ pieno di pathos ed esperto di gesticolazione. Oggi che hai la Luna storta sei ancora più infervorato. Proprio come l’allenatore De Rossi che si esprime da bordo campo con una tale chiarezza di gesti che è perfettamente compreso anche da chi non conosce bene l’italiano. La tua comunicazione è fatta di mani, corpo, voce e spirito. Travolgi tutti con questa onda energetica alla Goku di Dragonball.

Amore: un vero macho.

Lavoro: ricorda che con la forza non sempre puoi risolvere tutto.

Fortuna: al momento fa solo bella presenza.

Il consiglio del giorno: leggi ‘il dizionario dei gesti’ di Munari.

Voto 5 ‘homo’.

Gemelli

Anche se fate sempre i grandi indipendenti voi avete bisogno di qualcuno che vi dia una bella pacca sulla spalla e vi riempia di complimenti. In questo periodo siete molto soddisfatti perché Mercurio e Venere a favore vi emozionano come Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari che viene incoronato da Max Pezzali come suo erede nella musica di oggi. Voi adorate questo genere di apprezzamenti che vorreste sentire in loop per tutta la giornata.

Amore: bisogna starvi dietro.

Lavoro: applicate solo quando ricevete complimenti.

Fortuna: deve adorarvi incondizionatamente.

Il consiglio del giorno: ascolta le hit dei Pinguini Tattici Nucleari.

Voto 7 da coccolare.

Cancro

Quando segui il tuo istinto e in particolare le tue emozioni, tu hai la possibilità di fare proprio centro nonostante con Mercurio contro tu sia decisamente astigmatico. Proprio come la giovanissima Ruby Reynolds, patita di preistoria e fossili che rinviene un pezzo da record, appartenente a un dinosauro marino enorme, con il padre durante una passeggiata sulla spiaggia. Luna, Giove e Marte a favore sono sempre lì pronti a porgerti la mano e regalarti scoperte ed emozioni.

Amore: sei decisamente soddisfatto.

Lavoro: punti solo sul fattore C.

Fortuna: è come se fossi il cocco della maestra.

Il consiglio del giorno: fai in modo che il tuo hobby diventi il tuo lavoro principale.

Voto 7 e mezzo fortunello.

Leone

Vorresti proprio fare dell’ordine emotivo stile Mary Condo e tenere solo quello che è essenziale. Oggi che hai la Luna storta sei pronto a eseguire questo delicato procedimento. Hai bisogno di creare spazio. Proprio come Fedez che vende gli abiti indossati durante l’ultimo Coachella su Vinted e fa Sold Out in pochi minuti. Ricordati che hai sempre l’intuito per gli affari di Mercurio a favore quindi puoi anche rendere economicamente fruttuoso questo ‘ripulisti’.

Amore: solo per gente iper fidata.

Lavoro: per qualsiasi cosa passi tutto il tuo studio legale.

Fortuna: non tenti neanche di trovarla in un gratta e vinci perché è denaro sprecato.

Il consiglio del giorno: è arrivato il momento di fare un bel ripulisci di tutte le cose che non metti danni.

Voto 5 essenziale.

Vergine

Sei sempre molto attenta al gossip e alle news amorose. Oggi che hai la Luna a favore, che fa scaldare parecchio il tuo cuoricino, sono certa che sei aggiornatissima sul riferimento ad Alonso nel nuovo album di Taylor Swift. Inizi a sentire l’impellente necessità di passare all’azione anche se con Marte contro è pressoché impossibile. Vedrai che l’attesa verrà ben presto ripagata. Ma soprattutto inizierai ad apprezzare ancora di più la suspense che è sicuramente un lato del corteggiamento su cui spesso non rifletti abbastanza.

Amore: sospironi amorosi.

Lavoro: sei colei che ha in mano il termometro emotivodell’ufficio.

Fortuna: amplifica la tua empatia.

Il consiglio del giorno: chiacchiere di gossip con le amiche del cuore.

Voto 7 informatissima.

Bilancia

Mia cara tu ormai hai la visione dell’amore e delle relazioni un po’ come quella nei cartoni animati anni 80 dove il finale veniva lasciato all'immaginazione guidato da quel ‘vissero felici e contenti’. Con Mercurio e anche Venere in opposizione di certo ti è venuto un colpo quando hai scoperto che Pasquale Finicelli, il Mirko the Bee Hive in ‘Love me Licia’, è ormai un bel sessantenne che ha un lavoro, una famiglia e pure una figlia. Tu dovresti proprio iniziare a svegliarti un po’ e uscire dal tuo mondo pieno di fantasie.

Amore: lo vorresti come una favola.

Lavoro: meglio prendere subito appuntamento con il commercialista.

Fortuna: ti lascia nel tuo mondo incantato.

Il consiglio del giorno: ascolta le canzoni di Cristina D’Avena.

Voto 6 voglia di romanticismo.

Scorpione

Non c’è proprio bisogno di spiegarlo a te che fare all’amore sia benefico per corpo e spirito. Tu già lo sapevi, senza aver bisogno di uno studio scientifico ad hoc, che gli incontri appassionati sotto le lenzuola sono un ottimo rimedio per chi ha il naso chiuso. Tu con questo genere di scuse riesci a sedurre un grande pubblico. La Luna è nel tuo segno oggi e con Marte a favore gli incontri a due sono proprio dietro l’angolo anche senza appuntamento.

Amore: tutto un fremito di passione.

Lavoro: sei iperattivo.

Fortuna: te la giochi con uno sguardo suadente.

Il consiglio del giorno: fare il provolone più forte di te, ma non esagerare.

Voto 7 e mezzo grande charme.

Sagittario

L’aggressività e l’invasione a gambatesa nella tua privacy ti portano grande insoddisfazione. Con Marte contro per te è molto difficile reagire prontamente a delle situazioni che ti stanno scomode. L’unica cosa che puoi fare è rispondere con intelligenza e sensibilità proprio come Blake Lively che si lamenta dell’impertinenza dei paparazzi che senza nessun tipo di sensibilità hanno immortalato lei e tutta la sua famiglia mentre si trovavano al mare sulle coste italiane. Ricorda che la tua arma più potente è proprio la parola che sai utilizzare meglio di una spada appuntita.

Amore: incontri segretissimi.

Lavoro: hai sempre la situazione sotto controllo.

Fortuna: ti regala grande stile ed eleganza.

Il consiglio del giorno: impara a rispondere a tono a chi ti dà fastidio.

Voto 7 trappo gentile.

Capricorno

Il tuo modo di pensare è certamente molto semplice, lineare e fisico. Alla notizia che Milano sta diventando sempre più la città dei single e non delle famiglie con bambini tu sei pronto ad impegnarti per capovolgere questo risultato mettendoti subito a disposizione della specie. Se a livello intellettuale ti perdi con Mercurio contro sei però decisamente audace e super sexy con Marte e la Luna a favore, pensando di risolvere questi problemi fondamentali. Ti assicuro che su certe situazioni c’è proprio poco da fare ma bisogna apprezzare il tuo grandissimo impegno.

Amore: la passione è la tua energia guida.

Lavoro: determinato, anche troppo.

Fortuna: neanche lei riesce a tenere a bada la tua libido eccessiva.

Il consiglio del giorno: tieni a bada i tuoi riflessi troppo scattanti.

Voto 7 reattivo.

Acquario

Su certi argomenti e discussioni dovresti proprio soprassedere soprattutto oggi che hai la Luna storta. Lo so che uno dei temi che ti stanno più a cuore e su cui sei preparatissimo è il ‘gender gap’ ma a volte anche tu devi imparare ad ascoltare invece che controbattere. Ad esempio lo studio dell’Università di Harvard sul sonno ha evidenziato che le donne dormono meno e peggio degli uomini proprio per ragioni biologiche. Prima di infiammarti devi assolutamente valutare con un occhio più obiettivo ogni piccola situazione singolarmente.

Amore: non è detto che riesca a metterti di buon umore.

Lavoro: ha lo stesso effetto della coperta di Linus.

Fortuna: vorresti metterti a discutere con lei anche se non sai bene di che cosa.

Il consiglio del giorno: ricorda che c’è sempre qualche cosa da imparare.

Voto 6 -e tanta care al fuoco .

Pesci

Vi svegliate super energici e sorridenti oggi che avete la Luna a favore e Marte nel vostro segno. Siete pronti a festeggiare in tutti i modi possibili e immaginabili. Proprio come Victoria Beckham che ha riunito le Spice Girls per il suo cinquantesimo compleanno e il video del balletto del celebre brano “stop“ diventa subito virale. La gioia, il senso di libertà e la ferma convinzione di poter fare di tutto e di più vi rendono ancora più vivi e vigorosi.

Amore: bisogna subito festeggiare.

Lavoro: bravi, bravissimi.

Fortuna: ve la regalano a dozzine.

Il consiglio del giorno: giornata spensierata come la festa dei diciotto anni.

Voto 8 euforici.