L’oroscopo di oggi 25 aprile 2023: Cancro e Toro molto patriottici Nell’oroscopo di oggi, 25 aprile 2023, il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato il Capricorno. Con la Luna nel segno del Cancro, patriottico e sensibile, e il Sole congiunto al Nodo lunare nord in Toro, le stelle sembrano farci porre l’attenzione sul nostro pianeta e sulla sua conservazione.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, martedì 25 aprile 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Questo è il giorno in cui festeggiamo la liberazione: il Sole si congiunge al Nodo lunare nord nel segno del Toro. Questa congiunzione indica che si fa sempre più evidente quella che deve essere la nostra strada, dal punto di vista sociale, politico, culturale. Facciamoci caso.

Con la Luna che oggi è sensibilissima nel segno del Cancro, direi che il segno fortunato sia il Cancro stesso mentre il segno sfortunato il Capricorno, nervosetto.

Leggi anche Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 24 al 30 aprile 2023

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Devi prendere con filosofia gli intoppi, come il mega blocco dei treni di giovedì scorso alla Centrale di Milano, e seguire gli insegnamenti del maestro Shifu di Kung Fu Panda. Con Marte e oggi anche la Luna storta, se ti trovassi bloccato per ore sul raccordo anulare in direzione mare per una classica scampagnata, potresti perdere totalmente la pazienza. Le code tipo quelle alla posta sono per te dei luoghi a rischio esplosione.

Amore: i tuoi standard sono davvero troppo elevati, ridimensionali per amore del partner.

Lavoro: la corsa ad ostacoli e reclami non fa proprio per te.

Salute: un riposino sull’amaca sotto ad un ciliegio in fiore è altamente raccomandato.

Il consiglio del giorno: recupera un’amaca nella soffitta dei tuoi genitori.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Le tue grandi capacità oggi vengono premiate da una Luna che enfatizza tutte le tue qualità intellettive. Proprio come Giorgio Armani, che è stato insignito della laurea honoris causa in management dall’Università Cattolica. Adori ricevere grandi riconoscimenti.

Amore: sei il perfetto fidanzato da presentare in famiglia.

Lavoro: sei un vero super business manager.

Salute: sei in grado di praticare qualsiasi sport, anche quelli più difficili come la canoa in discesa nei fiumi.

Il consiglio del giorno: prepara un bel ragù per una spaghettata con gli amici.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Siete in grado di vedere il buono in tutto, proprio grazie Venere che vi infonde grande positività. Infatti, voi percepite solo il lato generoso della proposta di Giorgetti di ridurre drasticamente le tasse a chi ha figli. L’entusiasmo per la vita vi da quella carica per prendere tutte le occasioni al volo.

Amore: l’amore per voi si moltiplica, come nella tabellina del dieci.

Lavoro: siete così fiduciosi che accettate anche i progetti più impossibili.

Salute: siete terapeutici tanto che sapete sollevate anche gli umori più neri.

Il consiglio del giorno: provate i nuovi shampoo solidi per la cura dei capelli.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ti senti investito di super poteri, come gli eroi della Marvel con Mercurio, Marte e la Luna dalla tua. Infatti, l’idea di un aereo supersonico che collega in solo quattro ore l’Europa con l’Australia potrebbe proprio essere farina del tuo sacco. Tu vuoi superare tutti i limiti e andare oltre il muro del suono.

Amore: puoi fare tranquillamente il record per lo spogliarello più veloce al mondo.

Lavoro: sei impegnatissimo ad attuare tutti i progetti previsti per il 2024.

Salute: così dinamico che arrivi in anticipo senza fiatone.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di sneaker super logate con maxi suola

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Con Mercurio retrogrado il tuo pensiero critico è intento a giocare una partita di Street Fighting alla sala giochi, invece di darti una mano nel tuo quotidiano. Sei così confidente nel mondo grazie a Venere che potresti credere ciecamente al miracolo della moltiplicazione delle fette di pizza della veggente di Trevignano. Attento a certi scherzetti.

Amore: lo vivi puro come quello degli adolescenti.

Lavoro: i conti non tornano neppure con l’ausilio della calcolatrice.

Salute: sei perfetto per selfie mozzafiato.

Il consiglio del giorno: segui il fenomeno Barbie Core.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sei tu l’unica a poter sfidare Giacomo Condoni, lo studente che sta letteralmente sbancando il gioco ‘La ghigliottina’. Infatti, con Mercurio dalla tua potresti tranquillamente battere il giovane per cultura e velocità nel dare la risposta giusta. Manda subito la domanda di partecipazione al programma alla Rai.

Amore: stare per trenta secondi mano nella mano per te è un vero record.

Lavoro: hai immagazzinato tutte le informazioni dei manualoni di economia.

Salute: ti senti soddisfatta quando tutto è in ordine perfetto.

Il consiglio del giorno: prova il nuovo phone super tecnologico Short Flex Style.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Ti uniresti volentieri al liceo occupato Setti Carraro solo se tra i vari motivi di protesta aggiungessero la rimostranza all’opposizione di Marte. Tu che sei decisamente affaticata da questo pianeta, oggi che hai anche la Luna stortissima vuoi comunicare a tutti il tuo grande malcontento. Sei già pronta con spray e lenzuola bianche per scrivere i tuoi slogan di dissenso.

Amore: oggi metti il broncio anche agli spasimanti più incalliti.

Lavoro collabori solo con chi sposa le tue cause.

Salute: oggi sei in sciopero per riposo. Hai bisogno di ricaricare le tue energie.

Il consiglio del giorno: inizia la tua giornata con un buon tè verde allo zenzero.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sei parecchio sicuro sulle tue capacità fisiche, oggi che Marte e la Luna ti danno la sensazione tu ti possa permettere di tutto come Pierino la peste. Attento, però, a valutare bene le situazioni, perché con Mercurio contro è facile cadere in fraintendimenti. Proprio come Cristiano Ronaldo, che pare abbia fatto infuriare tutti in Arabia Saudita con comportamenti non apprezzati dalla cultura medio orientale. Studia sempre gli usi e i costumi di dove ti trovi.

Amore: sei un filino troppo audace. Misura tutta la tua foga.

Lavoro: sei perfetto per quei ruoli dove è richiesta una forza sovrumana.

Salute: anche oggi hai raggiunto il tuo obiettivo di ventimila passi.

Il consiglio del giorno: vai in torrefazione ad acquistare il caffé macinato.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Osare in questo periodo non è tra le tue attività preferite, perché con Venere contro sei un po’ diffidente. Dovresti prendere esempio da Antonio Parimbelli, che a ben 95 anni suonati è andato in gita scolastica in Spagna con il liceo d’Arte di Bergamo, ovviamente munito di una super polizza sanitaria. Anche tu puoi lanciarti in simili avventure, forza!

Amore: dovresti allenare la tua fiducia.

Lavoro: tu stai sereno solo quando hai tutto sotto controllo.

Salute: vai a fare un bel trattamento alla spa per rimpolpare la tua autostima.

Il consiglio del giorno: vai a vedere i quadri ironici di Giulia Bignami.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

I tuoi progetti sono ambiziosi come quelli di Elon Musk, ma con la Luna storta e Marte contro dovresti studiare subito un piano B per eventuali contrattempi. Proprio come è accaduto al lancio prova di Space X, che dopo un decollo perfetto poi il razzo è esploso. Sfrutta Mercurio a favore per strategie geniali con uscite in grande stile.

Amore: vorresti partecipare alla trasmissione: ‘Chi l’ha visto’.

Lavoro: sforni tattiche commerciali come i panettieri i cornetti all’alba.

Salute: per rilassarti da tutto gioca a poker come Sergio Marchionne.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di tennis.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per l'Aquario

Prima di decidere di cambiare continente perché hai letto la notizia che Facebook elargirà ben 725 milioni di dollari agli utenti attivi tra il 2007 e il 2022, dovresti prima fare un paio di calcoli su quanto effettivamente verrà singolarmente erogato. Con Mercurio contro quando si parla di calcoli tu sei al livello seconda elementare quando si devono ancora imparare le tabelline. Capito?

Amore qui si che ti puoi lanciarti senta paracadute.

Lavoro le dichiarazioni al momento non sono il tuo forte.

Salute sei meraviglioso anche appena uscito dalla palestra senza esserti fatto la doccia.

Il consiglio del giorno: studia le storie dei miti greci che sono sempre piene di spunti interessanti.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Dovreste mettere proprio voi mano alla situazione dei bagni pubblici di Milano che sono unicamente 49, e non tutti funzionanti e che dovrebbero servire tutta la città. Londra, ad esempio, ne ha 2600. Con Mercurio dalla vostra, e oggi particolarmente empatici grazie alla Luna, siete pronti a prendere in mano tutte quelle situazioni in cui ci vuole proprio l’intervento di un super eroe. Questo è proprio il vostro momento.

Amore: siete degli amanti davvero focosi.

Lavoro: siete l’asso nella manica dell’ufficio.

Salute: siete inesauribili, altro che pila duracell.

Il consiglio del giorno: rispolverate tutte le valigie, che le vacanze sono proprio dietro l’angolo.

Voto 7 e mezzo