L'oroscopo di domani, venerdì 24 gennaio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, venerdì 24 gennaio 2025, e le previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna.

Ariete

Amore: si va di bene a come ci si rivolge a te.

Lavoro: non hai davvero nessun tipo di pazienza.

Fortuna: hai l'impressione che la fortuna baci sempre qualcun altro.

Il consiglio del giorno: anziché arrabbiarti scrivi nero su bianco quello che provi e poi rileggerlo, dopo qualche ora.

Voto: 6

Toro

Amore: al tuo partner non mancheranno di certo coccole e cioccolatini.

Lavoro: anche in ufficio ti farai amare perché sei sempre quello con i taralli nel cassetto.

Fortuna: la fortuna tu la coltivi come una piantina di basilico.

Il consiglio del giorno: se è tanto che non lo fai, rimettiti a cucinare la torta della nonna.

Voto 8 e mezzo

Gemelli

Amore: ricordatevi che dopo le litigate è sempre bello fare la pace.

Lavoro: che nessuno osi darvi degli ordini, tanto non li seguirete.

Fortuna: avete la fortuna di avere una dialettica divertente anche quando siete arrabbiati.

Il consiglio del giorno: scrivetevi quello che proprio non vi va più. È il primo passo per cambiarlo.

Voto 6 – –

Cancro

Amore: anche in amore guarderai dritto negli occhi il tuo partner.

Lavoro: sarà bene non interpellarti per delle stupidaggini.

Fortuna: ti sembra proprio una fortuna questa di non avere più peli sulla lingua.

Il consiglio del giorno: dato che Mercurio non sembra essere dalla tua parte prometti almeno di limitare i gestacci.

Voto 7

Leone

Amore: è bene che il partner si prepari a dichiarare tutti i tuoi pregi.

Lavoro: finalmente tiri di nuovo su la testa.

Fortuna: ultimamente hai l'impressione di doverti sudare proprio tutto.

Il consiglio del giorno: questo è il momento giusto per ricordarti quali sono i tuoi punti di forza, scriviteli!

Voto 7

Vergine

Amore: ancora proprio non lo prendi in considerazione.

Lavoro: non avere distrazioni sentimentali ti rende il primo della classe.

Fortuna: concentrata così sai di poter conquistare tutti.

Il consiglio del giorno: leggiti subito la biografia di un grande genio.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

Amore: hai tante, ma tante cose da rimproverare a chi ami.

Lavoro: il tuo livello di stress ti rende insopportabile già a mezzogiorno.

Fortuna: ultimamente sembra proprio non te ne vada bene una.

Il consiglio del giorno: prova la ginnastica da divano dato che sei pigrissima.

Voto 6

Scorpione

Amore: hai proprio l'impressione che intorno a te ci sia finalmente l'armonia che meriti.

Lavoro: non hai nemmeno bisogno di darti da fare perché quello che desideri arriva appena schiocchi le dita.

Fortuna: credi di meritartela davvero tutta.

Il consiglio del giorno: inizia fin da subito un diario della gratitudine, bisogna sfruttare i momenti migliori.

Voto 8

Sagittario

Amore: non ti senti ancora a tuo agio nei sentimenti.

Lavoro: oggi avresti proprio bisogno di una giornata di coccole, altro che ufficio.

Fortuna: ti senti fortunato anche soltanto se ricevi un WhatsApp con i cuori.

Il consiglio del giorno: fatti un regalo, soprattutto se fosse assolutamente inutile.

Voto 6 e mezzo per la Luna

Capricorno

Amore: di sicuro per il momento non prendi in considerazione nulla di fisico.

Lavoro: vuoi carta bianca e metti in riga persino il capo.

Fortuna: la tua fortuna te la costruisci da solo.

Il consiglio del giorno: inizia subito a organizzarti per un piccolo orto sul balcone.

Voto 6

Acquario

Amore: l'amore per te è decisamente tutto.

Lavoro: non firmi i contratti per più di sei mesi. Ti tieni aperte tutte le porte.

Fortuna: adori prenderti cura del tuo corpo ma meglio senza sudare.

Il consiglio del giorno: prova a qualsiasi sport isometrico, dal Tai Chi al nuoto.

Voto 8 per l'allegria

Pesci

Amore: per colpa di questa Luna storta, appunto, l'amore sarà principalmente rivolto a voi stessi.

Lavoro: Saturno continua ad essere particolarmente critico e autocritico, soprattutto dal punto di vista lavorativo.

Fortuna: anche quando c'è dovete ricordarvi di sapervela tenere.

Il consiglio del giorno: provate i mudra degli occhi per concentrarti meglio.

Voto 7 nonostante tutto