L'oroscopo di domani 24 febbraio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L'oroscopo di domani, sabato 24 febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. C'è una forte Luna piena in Vergine che ci emoziona, ma che ci fa anche riflettere sulle nostre zone di confort intellettuale. Il segno fortunato è il Capricorno e il segno sfortunato il Gemelli.

C'è una Luna piena potentissima nell'oroscopo di domani sabato 24 febbraio 2024: la Luna Piena in Vergine si oppone al Sole in Pesci. Tenetevi pronti ad uscire dalla zona di comfort delle vostre certezze. I numeri parlano di una giornata tutta femminile con la riscoperta del potere del corpo. Il segno fortunato è il Capricorno e il segno sfortunato il Gemelli.

Ariete

Amore: ci fai sudare solo a pensarti.

Fortuna: cavalchi le onde più alte con un sorriso sulle labbra.

Il consiglio del giorno: Vero che hai energia da vendere, ma con la luna piena è sempre meglio fare un passo indietro perché esagerare è facilissimo.

Voto: 8

Toro

Amore: 100% autonomo: massima resa, minima spesa e zero fastidi.

Fortuna: sei ancora l’eletto di Giove, non ti puoi lamentare.

Il consiglio del giorno: Se devi scegliere solo un’attività da portare a termine oggi, occupati di sgomberare i pesi superflui dal cuore.

Voto: un pigrissimo 7.

Gemelli

Amore: l’autostima si sgonfia un po’, ma voi continuate a riempirci di gioia!

Fortuna: meno sfacciata di voi.

Il consiglio del giorno: dedicatevi alle vostre passioni del cuore, in religioso silenzio.

Voto : 6

Cancro

Amore: crei connessioni emotive come fossero plug and play.

Fortuna: talmente saggio da non cercarla.

Il consiglio del giorno: qualche ora in una spa sarebbero come la ciliegina sulla torta e pure qualche ricciolo di panna.

Voto: 8

Leone

Amore: lo vuoi fare a modo tuo, senza compromessi.

Fortuna: come se ti avesse attraversato la strada un gatto nero mentre passavi sotto una scala.

Il consiglio del giorno: ritagliati il tuo spazio senza ringhiare troppo.

Voto: 5

Vergine

Amore: chi ti offre soluzioni creative è più sexy di un kimono di seta.

Fortuna: se dovessi inciampare, nessuno ti vedrebbe.

Il consiglio del giorno: scarica un’app per il controllo delle calorie per ignorarla alla grande!

Voto: 6

Bilancia

Amore: riesci ad essere attraente anche con una tuta pelosa da unicorno.

Fortuna: un onda verde quando sei in ritardo.

Il consiglio del giorno: segui una lezione di yoga pensata per questa luna piena in Vergine.

Voto: 8

Scorpione

Amore: il tuo cuore è un’auto senza freni, allaccia le cinture di sicurezza!

Fortuna: gioca con te a nascondino e ti fa sempre tana libera tutti.

Il consiglio del giorno: riorganizza la tua agenda.

Voto: 6

Sagittario

Amore: sorprendente e travolgente.

Fortuna: il tuo ottimismo scricchiola un pochino.

Il consiglio del giorno: lascia fare all’aspirapolvere robot, tu goditi la vita.

Voto: 6

Capricorno

Amore: meticoloso e disciplinato.

Fortuna: nessuno te la può portare via.

Il consiglio del giorno: aiuta pure chi vedi in difficoltà ma sospendi il giudizio.

Voto: 9

Acquario

Amore: servono allenamenti per atleti olimpici per stare al tuo passo.

Fortuna: hai lasciato indietro anche lei.

Il consiglio del giorno: fermati almeno per annotare le tue intuizioni più geniali per rileggerle quando avrai bisogno.

Voto: 7.

Pesci

Amore: spirituali e mistici.

Fortuna: vi dà quello di cui avete bisogno, non quello che volete.

Il consiglio del giorno: pensate concretamente a come potreste contribuire a una causa in cui credete.

Voto: 6 comunque nervoso.