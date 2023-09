L’oroscopo di oggi 22 settembre 2023: Leone e Sagittario innamoratissimi L’oroscopo di oggi, venerdì 22 Settembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Aspettando l’equinozio d’autunno, la Luna e Venere danzano insieme nei segni di fuoco mentre la passione del Sole a favore di Plutone è ancora fortissima. Con la Luna in Sagittario il segno fortunato sarà il Leone e il segno sfortunato la Vergine.

Ariete

Sei alla ricerca di scorciatoie per non fare alcuna fatica, come il ventiduenne Martin Podhajsky, che esordisce senza alcun impegno nella serie C della Repubblica Ceca calcio grazie alla sostanziosa donazione del paparino alla squadra boema del Usti nad Labem. Con Marte contro, tu cerchi proprio questo genere di situazioni, ma ti assicuro che un minimo di impegno dovrai comunque metterlo, anche solo per allacciarti le scarpe con i tacchetti.

Amore: principino.

Lavoro: a giorni alterni come le targhe.

Fortuna: non ti basta mai!

Il consiglio del giorno: massaggio decontratturante come per gli atleti.

Voto: 7 e mezzo rilassante

Toro

Il business è certamente il tuo campo di azione, con Giove che ti sostiene e Mercurio sempre pronto a fornirti ottime dritte. Il tuo successo è al pari di quello di Fabrizio Zampetti, l’agente immobiliare dei vip di Milano che offre proprietà uniche che vanno letteralmente a ‘ruba’. Fama e ricchezza sono proprio il tuo motto.

Amore: lo presenti a cinque stelle.

Lavoro: sempre impegnatissimo.

Fortuna: ne hai il portafogli pieno.

Il consiglio del giorno: lettura di analisi di mercato anche prima di andare a dormire.

Voto 7 +

Gemelli

Meglio non farvi innervosire, oggi che avete anche la Luna storta, perché siete sempre pronti per ripicche e sterzate drastiche. Proprio come l’influencer che dopo aver ricevuto il conto alla pizzeria di Enrico Porzio, cancella tutte le le stories sul ristorante e la bontà dei prodotti. Siete un filino suscettibili.

Amore: ristudiare la dolcezza come l’ABC.

Lavoro: fate di tutto per farvi notare dal capo.

Fortuna: tutta questa grinta sfogatela su un sacco da box.

Il consiglio del giorno: cercate di mantenere la parola data.

Voto 5 e mezzo

Cancro

Sei assolutamente integerrimo e minuzioso, come un fiscalista professionista, grazie a Mercurio. Non lasci nulla al caso, anzi pretendi sempre, come minimo, una seconda verifica. Infatti deve essere stato proprio un tipo come te ad aver chiesto di far ripetere l’esame orale della maturità a tutte le quinte di un liceo di Messina per essere certo della validità e correttezza dei voti. Dovresti imparare ad avere un ‘respiro’ più ampio senza infossarti in piccoli cavilli e dettagli.

Amore: solo se scientifico.

Lavoro: massima concentrazione.

Fortuna: la sprechi in quisquilie.

Il consiglio del giorno: ristudia la teoria ‘causa-effetto’.

Voto 7 –

Leone

Spingersi oltre, anche a livello lavorativo, ti sembra proprio la strada giusta da intraprendere oggi che ti senti particolarmente sicuro di te stesso grazie a Venere e alla Luna. Sei pronto a mosse importanti come l’azienda Birkenstock che dopo il successo col film Barbie ha inviato una proposta di IPO per quotarsi a Wall Street. Tu vuoi assolutamente fare le cose in ‘grande’.

Amore: indispensabile.

Lavoro: ti impegni al massimo.

Fortuna: con un sorriso conquisti tutti.

Il consiglio del giorno: visita a sorpresa dal commercialista.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Dire che tu sia super puntigliosa è farti un complimento, e oggi che hai la Luna storta sei decisa come una Giovanna D’Arco che guida la Cavalleria a Orléans. Per dirla tutta non sei disposta a compromessi o trattative come la turista derubata a Venezia che rifiuta il risarcimento di cinquecento euro pur di mandare il ladro a processo. Tu hai sempre bisogno di mettere un chiaro punto in ogni situazione.

Amore: non pervenuto.

Lavoro: battagliera.

Fortuna: non la sperperi inutilmente.

Il consiglio del giorno: scrivi la top five dei tuoi principi.

Voto 6 –

Bilancia

La bontà e la bellezza sono le caratteristiche per descrivere sia la tua persona, visto che sei una fica pazzesca, ma soprattutto le tue azioni. Sai essere empatica come la turista svizzera che acquista un’aragosta di un chilo in un ristorante nel Golfo degli Aranci solo per liberarla nelle acque adiacenti al tavolo sulla terrazza bordo mare. Venere, Marte e anche la Luna ti permettono azioni insolite che sono di assoluta ispirazione.

Amore: a tutto tondo.

Lavoro: sei avanti anni luce.

Fortuna: la indossi con gran stile.

Il consiglio del giorno: irradia tutti con il tuo buonumore.

Voto 8 + dolcissimo

Scorpione

L’amore in questo periodo lo affronti come le libellule che si fingono morte per evitare le avance dai partner indesiderati. Per conquistarti, ora che hai Venere contro, bisogna soprattutto ispirare il tuo intelletto e attizzarti con avventure provocanti. Le classiche romanticherie proprio non ti convincono e non ti lusingano neppure.

Amore: strategie alternative.

Lavoro: obiettivo: soldi a palate.

Fortuna: vuoi assolutamente conquistartela.

Il consiglio del giorno: tieni sempre un sex toy in borsetta.

Voto 6 e mezzo

Sagittario

Evita le trovate da furbetto che ti piacciono tanto e che oggi con la Luna nel tuo segno sei pronto a sperimentare senza farti troppe domande. Il rischio per te è che se ti dovesse ‘andar bene’ e non essere ‘beccato’ al primo colpo potresti cedere al ‘vizietto’ come il giovane svizzero che si accodava alle auto con Telepass per non pagare il pedaggio e ora è nei guai. Nelle scelte devi sempre essere molto cauto.

Amore: sempre sul pezzo.

Lavoro: le tue idee geniali non sono da seguire.

Fortuna: un tesoro da scoprire.

Il consiglio del giorno: impara a seguire regole e orari.

Voto 7 + spericolato

Capricorno

Hai bisogno di sicurezze perché Marte fa traballare la tua zona di comfort. Infatti, con uno schiocco di dita vorresti eliminare tutte le difficoltà anche quelle che ai più possono sembrare esagerate. Concordi con il governo australiano che ha deciso di dare la ‘caccia’ ai gatti che pare stiano mettendo a repentaglio l’ecosistema della terra dei canguri. Tu pretendi di avere sempre tutto sotto controllo.

Amore: iper protettivo.

Lavoro: non ti fai mai cogliere impreparato.

Fortuna: sempre super fornito.

Il consiglio del giorno: scaricati un’app per tenere sempre sotto controllo il meteo.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Quando si parla di sentimenti, empatia e amore tu sei proprio in fondo alla classifica dei segni zodiacali. Tutta colpa di Venere, ancora, in opposizione. Dovresti però buttarla sul ridere e pensare che la vita di coppia non è sempre ‘rose e fiori’. Ti consiglio il video, che impazza sul web, della moglie che sbraita contro il marito attempato perché non è in grado di parcheggiare la macchina. In questi casi è proprio vero che è un regalo vivere serenamente la propria ‘singlitudine’.

Amore: fai da té.

Lavoro: determinazione massima.

Fortuna: non ti serve, o così credi.

Il consiglio del giorno: regalati una cenetta da solo al ristorante preferito.

Voto 6 e mezzo

Pesci

La notizia che L’Aurora boreale sia visibile anche da New York è per voi destabilizzante. Oggi che oltre a Mercurio contro avete anche la Luna storta, avete un assoluto bisogno di certezze. Neppure una spiegazione scientifica potrebbe convincervi che si tratta di un fenomeno possibile perché voi preferite affidarvi alla ‘magia’ e ai film che riesce a produrre la vostra fantasia dilagante.

Amore: come in un manga.

Lavoro: aggrappati alla routine.

Fortuna: c’è ma non ne usufruite.

Il consiglio del giorno: sfogliate un atlante astronomico.

Voto 5 e mezzo