video suggerito

L’oroscopo di domani, sabato 22 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, sabato 22 giugno 2024, vede una splendente e luminosa Luna piena in Capricorno con anche la Luna piena in Capricorno ci chiede di indagare la nostra femminilità scoprendone l’immensa forza e autonomia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L’oroscopo di domani, sabato 22 giugno 2024 ci sveglia con la Luna piena tra Cancro e Capricorno: è un momento perfetto per prenderci tempo e spazio di ascolto per cercare in noi i due lati, maschile e femminile, che si sappiano compensare ed equilibrare. Il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato l’Ariete.

Ariete

Amore: ci risentiamo tra qualche giorno.

Fortuna: vuole avvicinarsi ma teme di essere morsa.

Il consiglio del giorno: conta fino a 100 e poi ricomincia.

Voto 5

Leggi anche Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 24 al 30 giugno 2024

Toro

Amore: sei così caliente che quando ti avvicini, il termometro chiede un aumento!

Fortuna: sei ammaliante anche con Lei.

Il consiglio del giorno: fai festa con tutti i sensi, anche quelli che non sapevi di avere!

Voto: 8

Gemelli

Amore: nella noia del quotidiano si nasconde la vera essenza dell’amore.

Fortuna:ti sta facendo l'occhiolino, ma non avere fretta.

Il consiglio del giorno: una bella corsetta mattutina non guasta.

Voto: 5 e mezzo

Cancro

Amore: tanta voglia di protezione.

Fortuna: ti guarda con invidia.

Il consiglio del giorno: nessuno sei perfetto così.

Voto: 6

Leone

Amore: ll sex appeal ha deciso di giocare a nascondino.

Fortuna: barcollo ma non mollo.

Il consiglio del giorno: guarda un tutorial sulla progettazione di uno scavo.

Voto: 5

Vergine

Amore: sei da sposare.

Fortuna: Da qualche parte, c'è un profumo nell'aria… e no, non è il tuo deodorante!

Il consiglio del giorno: prepara la tua torta preferita.

Voto: 8

Bilancia

Amore:puntuale come un unicorno.

Fortuna: c’è ma non lo vedi.

Il consiglio del giorno: Prenditi un momento per te stessa.

Voto: 4 e mezzo

Scorpione

Amore: occhi a cuore e poesie in versi.

Fortuna: Non è una corsia preferenziale, ma hai altre strade panoramiche da esplorare.

Il consiglio del giorno: volare a Londra!

Voto: 8

Sagittario

Amore: ben venga come il sole in una giornata di pioggia.

Fortuna: chiuso per Ferie.

Il consiglio del giorno: prova un piatto che non hai mai mangiato.

Voto: 6 con riserva

Capricorno

Amore: Solo un giro veloce sulle montagne russe dell'erotismo.

Fortuna: ti dai assente.

Il consiglio del giorno: concediti una passeggiata solitaria.

Voto: 4

Acquario

Amore: è un condimento, non l'ingrediente principale.

Fortuna: sai che c’è ma non la vedi ancora.

Il consiglio del giorno: praticare yoga

Voto: 5 e mezzo

Pesci

Amore: cosmico, ce n’è per tutti.

Fortuna: Afferra un bigliettino alla lotteria della beneficenza – potresti vincere il premio o, almeno, il diritto di vantarti di aver fatto una buona azione!

Il consiglio del giorno: organizza una pratica di silvoterapia per gli amici.

Voto:: 8+