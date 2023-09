L’oroscopo di oggi 21 settembre 2023: Sagittario e Leone hanno desideri folli L’oroscopo di oggi, giovedì 21 Settembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna in Sagittario ci fa sentire liberi e potenti. Il segno fortunato oggi sarà proprio il Sagittario mentre il segno sfortunato i Pesci.

Ariete

Ti piacerebbe molto osare e scatenarti, seguendo i consigli di una Luna avventurosa, come i Måneskin che hanno sorpreso la folla di turisti e cittadini di Time Square con un concerto improvvisato. Purtroppo tu devi sempre fare i conti con Marte contro, che ha su di te effetti soporiferi tanto che già alle otto di sera sei in pigiama pronto per ‘imbustarti’ nelle lenzuola.

Amore: solo coccole please.

Lavoro: a sprazzi.

Fortuna: ne vorresti un filino di più.

Il consiglio del giorno: corso di canto per impostare la voce.

Voto: 7 e mezzo da copertina

Toro

A gusti ultimamente non sei il più esperto dello zodiaco, con Venere contro, e lo si nota dal calzino con le Birkenstock che continui ad indossare sotto il tailleur classico, pensando sia ultra chic e lo è, ma solo se sei Gigi Hadid. Mi raccomando, non lasciarti tentare dalla nuova tendenza del ghiaccio nel vino rosso che sta dilagando nella ‘charmant’ Parigi. Ti assicuro che ti potresti perdere tutto il ‘gusto’.

Amore: sesso avventuroso troppo rischioso.

Lavoro: segui il tuo istinto.

Fortuna: ti piace sfoggiarla.

Il consiglio del giorno: opta per uno stile classico.

Voto 7

Gemelli

Oggi sentirete una brusca frenata ai vostri entusiasmi, tutta colpa della Luna contro. Meglio se vi aggiornate subito sul nuovo codice della strada perché chattare in macchina per confermare la vostra presenza al party più cool in città potrebbe davvero costare caro. Prendervi attimi per riflettere non vi farà perdere poi tanto tempo.

Amore: lezioni di strip-tease.

Lavoro: un po’ troppo distratti.

Fortuna: muscoli sempre scalpitanti.

Il consiglio del giorno: scatenatevi per tutta la notte.

Voto 5 e mezzo per rallentare

Cancro

Apprezzi unicamente le grandi performance intellettuali come quella del giovanissimo dodicenne Gabriele Ciancuto, che scrive un libro sull’astronomia e diventa un best seller su Amazon. Lo so che con Mercurio a favore sei attratto particolarmente dall’intelletto, ma dovresti optare anche per contatti meno ‘nobili’ ma altrettanto piacevoli.

Amore: studiare anatomia.

Lavoro: a volte ti impegni troppo.

Fortuna: hai sempre un certo vantaggio intellettuale.

Il consiglio del giorno: festeggia l’equinozio di autunno.

Voto 7

Leone

Ti senti il segno giusto al momento giusto proprio, come Mario Draghi che risponde ‘presente’ all’appello della Von der Leyen. Quando si ha come te Venere, Marte e anche la Luna a favore non si può fare altro che risplendere. Ti viene assolutamente naturale avere fama ed essere acclamato come i divi di Hollywood al festival di Venezia.

Amore: esotico.

Lavoro: successo assicurato.

Fortuna: dribbli tutte le grane.

Il consiglio del giorno: aggiornati sulla politica internazionale.

Voto 7 e mezzo

Vergine

A volte è meglio prendere una pausa da progetti un po’ troppo impegnativi e oggi che hai la Luna storta è certamente il momento perfetto per optare per una ultima giornata al mare, visto il meteo soleggiato su tutto il litorale italiano. In alternativa ti potresti divertire parecchio con l’App per creare le proprie emoji su Google inventando una faccetta ‘lunatica’.

Amore: prendi ferie.

Lavoro: relax perpetuo.

Fortuna: prendi una pausa anche dalle occasioni.

Il consiglio del giorno: acquista riviste di design.

Voto 6 –

Bilancia

Hai un cielo davvero sfavillante soprattutto con la Luna a favore. Gli astri ti celebrano come il diamante più grande del mondo ritrovato in Russia da 390 carati. Tu risplendi su tutti i campi con stuoli di ammiratori e sostenitori che ti fanno la ola già di prima mattina appena esci di casa.

Amore: commedia romantica.

Lavoro: segui ogni tua intuizione.

Fortuna: l’accessorio perfetto.

Il consiglio del giorno: paillettes di prima mattina.

Voto 8 + scintillante

Scorpione

Sai essere un vero mattatore con le tue mossette e battute ma sempre a fin di bene. Sei particolarmente brillante e sagace con Mercurio dalla tua e stemperare le tensioni, a cui sei sottoposto con Venere contro, è la tua specialità. Proprio come Giorgia Meloni che dopo aver salutato i giornalisti con la mano destra si corregge subito utilizzando la sinistra. Un po’ di humor nella vita non guasta mai.

Amore: a singhiozzo.

Lavoro: sfoggi tutte le strategie.

Fortuna: mai prendersi troppo sul serio.

Il consiglio del giorno: look da fashion week per uscire di casa.

Voto 6 e mezzo

Sagittario

Sei già pronto a fare i bagagli per andare a esplorare il pianeta ricoperto d’acqua che orbita intorno ad una stella simile al sole. La Luna di oggi fa emergere tutta la tua voglia di avventura. Tu segui questo tuo istinto e applicalo anche per riscoprire tutti i luoghi e quartieri che solitamente attraversi in città. Non dare mai nulla per scontato.

Amore: avventure erotiche.

Lavoro: curiosità a mille.

Fortuna: te la vai a cercare.

Il consiglio del giorno: zaino in spalla pronto a partire.

Voto 7 avventuroso

Capricorno

Sei pronto a investire tutti i guadagni dell’ultimo periodo in progetti ambiziosi anche perché con Giove a favore questo è proprio il momento giusto per osare. Sono certa che hai visto le grandi opportunità per le bici a idrogeno che permettono di fare fino a cento chilometri con una sola ricarica. Segui il tuo fiuto.

Amore: tenerezza romantiche.

Lavoro: iper concentrato.

Fortuna: ti guida al successo.

Il consiglio del giorno: leggi il Wall Street Journal.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Ti piace gironzolare come il gatto, star di Tik Tok, SenSej che segue il suo padrone per tutta la città di Milano e lo si può incontrare anche in metropolitana. Il tuo istinto, spronato dalla Luna, ti consiglia di viaggiare. Pianifica subito il tuo prossimo viaggio o se proprio non puoi aspettare puoi prendere il primo volo last minute per una meta ignota. I programmi possono sempre essere in divenire senza un’attento studio anticipato.

Amore: cuoricino irrequieto.

Lavoro: cogli l’attimo.

Fortuna: vai a cercarla altrove.

Il consiglio del giorno: in fuga verso l’ignoto.

Voto 6 e mezzo

Pesci

Affrontate la giornata con lo sguardo attonito dei cittadini di Milano, stupefatti per i festeggiamenti dei tifosi del New Castle, in trasfera in città, che scivolano a torso nudo sul pavé del centro. Con Mercurio contro e la Luna storta, avete la sensazione di trovarvi dentro a uno dei video del programma ‘Paperissima’. Optate per la tranquillità del vostro nido casalingo.

Amore: solo nelle vostre fantasie.

Lavoro: ancora in rodaggio.

Fortuna: come un tappeto elastico.

Il consiglio del giorno: serie Tv, tisanina e plaid leggero.

Voto 5 e mezzo