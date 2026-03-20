Oroscopo del 21 marzo 2026: piaceri intensi per Toro e Vergine, le previsioni segno per segno

L’oroscopo di sabato 21 marzo 2026 e le previsioni per tutti i segni zodiacali: per Toro e Pesci solo cose belle!

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Ariete

Con Venere dalla tua parte e il Sole appena entrato nel tuo segno, sprigioni fascino, vitalità e un’energia davvero travolgente. Quando ami qualcuno, lo fai senza mezze misure e senti il bisogno di urlarlo forte, così forte da farlo sentire a tutto il quartiere. Del resto, non ti passa nemmeno per la testa l’idea di non essere ricambiato. E sinceramente, hai ragione.

Toro

Torone, con Marte e Mercurio ancora dalla tua parte, senti di avere davvero tutte le carte in regola per ottenere ciò che desideri, anche se questo volesse dire realizzare quel sogno da bambino di prendere la patente nautica, mollare tutto e partire in barca a vela per girare il mondo.Sappi che, se ti serve uno skipper, io sono già pronta ad arruolarmi senza pesarci neanche due volte!

Gemelli

Potreste avere la netta sensazione di non sapere bene cosa dire e persino di trovare poco interessanti i discorsi degli altri. Colpa di Mercurio in quadratura, che rende la comunicazione fiacca e svogliata. In compenso, sentite forte il desiderio di stare vicini a chi amate, magari zitti zitti ma stretti stretti. Del resto, le parole non servono nei momenti migliori.

Cancro

Con Marte a favore ma Venere in quadratura, potresti lasciarti prendere un po’ troppo dall’impulsività e da quella voglia irrefrenabile di mettere i puntini sulle i quando si parla dei tuoi bisogni emotivi. Io sono anche contenta che tu non tenga più tutto segreto dentro il tuo cuoricino, ma occhio a non trasformare ogni confronto in una messa in discussione di tutti i rapporti dal 1990 a oggi.

Leone

La Luna in quadratura oggi ti rende più difficile metterti nei panni degli altri. Borbotti, ti irrigidisci e finisci per pensare che tutti ce l’abbiano con te. In realtà avresti solo bisogno di radicarti un po’ e di ricordarti che il mondo non è un posto ostile, soprattutto per te che con Venere a favore hai comunque una bella dose di protezione. Vai di grounding poses e ritrova la tua centratura.

Vergine

Verginona, ma chi l’ha detto che per stare bene bisogna per forza uscire, fare tardi e avere l’agenda piena? Con Marte in opposizione, stai molto meglio quando ti fai gli affari tuoi, magari mentre sistemi il balcone con nuove piantine aromatiche o dai una bella innaffiata ai bulbi di tulipano. A volte, per sentirsi bene, basta davvero pochissimo.

Bilancia

Se dovessi dare un voto da uno a dieci a quanto questa Venere in opposizione stia mandando in crisi la tua eleganza e il tuo buongusto, saremmo già ben oltre chi abbina pantaloni a zampa, stivaletti glitterati e borsa leopardata convinto di aver appena lanciato il trend della prossima estate. Però, se ti vengono già i brividi solo all’idea, allora vuol dire che non è ancora tutto perduto!

Scorpione

Questo periodo in cui ti senti un po’ come un supereroe Marvel, con Marte e Mercurio a favore, potrebbe subire un piccolo contraccolpo. Tutta colpa della Luna in opposizione, che prova a metterti i bastoni tra le ruote. Ma davvero pensi di fermarti a riflettere su argomenti noiosi come problemi e responsabilità con tutte questa energia addosso? Se fossi in te, tirerei dritto come se niente fosse.

Sagittario

Rassegnati, perché con Mercurio a sfavore oggi nella tua testolina regna una gran confusione. E detto di te fa quasi impressione, visto che di solito sei il secchioncello che le sa tutte. Stavolta però è inutile insistere. Fattene una ragione e accetta che puoi avere un sacco di domande, ma pochissime risposte.

Capricorno

Con Venere in quadratura, più che intrecciare relazioni sociali ti auguri quasi un bel raffreddore o un’influenza, giusto per avere una scusa e startene tranquillo per conto tuo. La verità però è che non hai nemmeno bisogno di inventarti nulla, perché con Marte dalla tua parte sei già così rapido e deciso che per il weekend hai fatto perdere le tue tracce e ti sei organizzato qualcosa tutto per te.

Acquario

Il buon umore oggi probabilmente non ti verrà proprio spontaneo. La Luna in opposizione abbassa parecchio la voglia di avere a che fare con gli altri, e non solo con gli esseri umani ma con qualsiasi forma di vita dotata di movimento, salvo rarissime eccezioni. Per fortuna questa spinta a isolarti passa in fretta e dura molto meno di quanto temi.

Pesci

Pescioloni, vi sentite pieni di energia e con una bella scorta di ottimismo. Per voi, che siete tra i segni più creativi e sognatori di tutto lo Zodiaco, questa dose extra di entusiasmo e fantasia, grazie a Mercurio nel vostro segno, può davvero fare la differenza. Diciamolo, stavolta sarà difficile non trasformare almeno uno dei vostri tanti sogni nel cassetto in qualcosa di concreto.