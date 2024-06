video suggerito

L’oroscopo di domani, venerdì 21 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, venerdì 21 giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna in Sagittario amplifica la capacità di comprendere e comprenderci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di domani, 21 giugno 2024, mentre attendiamo la Luna piena in Capricorno, troviamo il Sole ufficialmente assestato nel segno del Cancro. Anche questa giornata è potente, con la forza di transizione e sensibilità del solstizio d’estate. Con la Luna in Sagittario il segno fortunato è il Leone mentre il segno sfortunato i Gemelli.

Ariete

Amore: limonate sotto il portone di casa come gli adolescenti.

Lavoro: ti piace moltissimo mettere la risposta automatica ‘out of office’.

Fortuna: ti basta il bagaglio a mano per fuggire per almeno un mese.

Il consiglio del giorno: guarda i voli last minute.

Voto: 7 pronto a partire.

Toro

Amore: evoluzioni circensi.

Lavoro: sai anche essere spericolato.

Fortuna: ti calza a pennello come il vestito del sarto.

Il consiglio del giorno: mise osé che ti sta benissimo.

Voto 7 e mezzo bronzo di Riace.

Gemelli

Amore: avete perso le istruzioni per l’uso.

Lavoro: colpiti da dubbi amletici.

Fortuna: dovreste imparare a investirla meglio.

Il consiglio del giorno: niente dietrologie o pensieri troppo complicati.

Voto 5 intrappolati in voi stessi.

Cancro

Amore: cuoricino pieno d’amore.

Lavoro: sei una fonte inesauribile di ottime idee.

Fortuna: sei spesso tu la fortuna di tutti quanti.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di recitazione.

Voto 8 super buono.

Leone

Amore: senti una gelosia incontrollata.

Lavoro: sei del motto "l’unione fa la forza".

Fortuna: la spendi volentieri per la comunità.

Il consiglio del giorno: per il weekend, spiaggia libera con stuoino stile anni '70.

Voto 8 in gruppo.

Vergine

Amore: il bacio di prima mattina riesce ad ammorbidirti.

Lavoro: pretendi che tutti lavorino con la tua stessa costanza e determinazione.

Fortuna: sei davvero fortissima e non hai nessun bisogno di una piccola spintarella.

Il consiglio del giorno: giornata detox dalla tecnologia.

Voto 5 irritante.

Bilancia

Amore: lo desideri come quello delle coppie ottantenni.

Lavoro: sei addirittura pronta a un po’ di burocrazia.

Fortuna: la ritrovi nei piccoli gesti e dettagli a cui si dà poco conto.

Il consiglio del giorno: colazione al solito bar sotto casa.

Voto 6 e mezzo rilassata.

Scorpione

Amore: combacia perfettamente con l’identikit.

Lavoro: i tempi moderni non ti spaventano per nulla.

Fortuna: è un nuovo gadget che stai imparando a utilizzare.

Il consiglio del giorno: chiacchiere con il tuo amico del cuore.

Voto 8 affidabilissimo.

Sagittario

Amore: passione ardente.

Lavoro: quando c’è da divertirsi sei in prima fila.

Fortuna: ti senti nuovamente super appoggiato dagli astri.

Il consiglio del giorno: pronto a far festa anche nella mensa aziendale.

Voto 7 e mezzo di nuovo in te stesso.

Capricorno

Amore: relazioni poco impegnative.

Lavoro: potresti metterti già in ferie visto che non fai la differenza.

Fortuna: la concentri tutta nello sforzo fisico.

Il consiglio del giorno: riguarda i successi di Mabe.

Voto 6 tontolone.

Acquario

Amore: risveglio deciso.

Lavoro: preso su mille fronti, dovrai sceglierne uno.

Fortuna: bottiglietta di integratore per reggere questa giornata.

Il consiglio del giorno: inutile dirti di andare piano, tanto non ascolti.

Voto 7 con tanta voglia di fare.

Pesci

Amore: voltaggio alternato.

Lavoro: vi piace avere tutto sotto controllo.

Fortuna: perfetta quando non vi fanno arrabbiare.

Il consiglio del giorno: cercate di non avere il broncio con questa Luna storta.

Voto 6 – mutevoli.