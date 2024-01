Oroscopo di domani 21 gennaio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, domenica 21 gennaio 2024 e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: Plutone passa da Capricorno ad Acquario, sempre abbracciato al Sole. Questo ingresso è importante dal punto di vista sociale, perché amplifica i valori dell’era dell’Acquario che smuovono la nostra società. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'oroscopo di domani, domenica 21 gennaio 2024 inizia subito con una importante novità astrologica: Plutone ritorna nel segno dell'Acquario e questo è un grande cambiamento sociale. Anche il Sole nel frattempo è passato in Acquario mentre la Luna è in Gemelli. L'aria con la sua creatività è protagonista di questa giornata.

Ariete

Amore: tra lotta e letto, il passo è breve.

Fortuna: difficile avere fortuna se non c’è azione.

Il consiglio del giorno: È domenica, evviva le coccole!

Voto: 5

Toro

Amore: vai e conquista.

Fortuna: dalla tua parte per la carriera.

Il consiglio del giorno: Accettati per quello che sei/hai questa è la strada giusta.

Voto: 8

Gemelli

Amore: il cuore sembra il castello di Elsa.

Fortuna: quando la distribuivano avevi già le borse piene di sbalzi d’umore.

Il consiglio del giorno: La questione centrale: il compromesso tra libertà e impegno, ricercatelo con dolcezza.

Voto : 4, la Luna vi regala punti

Cancro

Amore: anche per quello schiacci il tasto “snooze”

Fortuna: Giove è ancora lì in bella posizione anche se non te lo ricordi. Su, dai! Un po’ d’ottimismo!!

Il consiglio del giorno: Visto che d’empatia non ne vuoi sentir parlare, oggi, che puoi, fatti i fatti tuoi.

Voto: 2

Leone

Amore: generoso

Fortuna: la sopravvaluti, occhio.

Il consiglio del giorno: Dovrei dirti di essere più realista ma ti rovinerei la giornata, allora taccio.

Voto: 6

Vergine

Amore: ma quale amore? tu vuoi la carne!

Fortuna: dove non arriva lei arriva la tua pianificazione

Il consiglio del giorno: Sono due: sfrutta la chiarezza di pensiero e la determinazione per prestare attenzione alle tue emozioni, E, allontana le tensione da spalle e mascelle.

Voto: 7 –

Bilancia

Amore: l’abbraccio di chi ami è più soddisfacente dell’ultima tessera del puzzle.

Fortuna: anche lei ti bacia

Il consiglio del giorno: Se proprio devi fare qualcosa, che sia shopping.

Voto: 7

Scorpione

Amore: il timone è tuo, portaci dove vuoi.

Fortuna: quella, te la scordi.

Il consiglio del giorno: dimentica il planning e fai le capriole come un bambino.

Voto: 7, te gusta l’efficienza.

Sagittario

Amore: ti tagli con un grissino

Fortuna: pensi di averne tantissima

Il consiglio del giorno: dedicati al ricamo, per allenare la pazienza.

Voto: ti dai un bel 8.

Capricorno

Amore: per quello potresti sgarrare, monello!

Fortuna: non ci pensi.

Il consiglio del giorno: Scegli una regola piccina-picciò e infrangila col sorriso, vediamo che succede.

Voto: 9

Acquario

Amore: hai la libido di un ultraottantenne.

Fortuna: ti senti fortunato se puoi condividere la gioia con qualche amico.

Il consiglio del giorno: Sii spontaneo, con gentilezza.

Voto: un pigrissimo 8

Pesci

Amore: ghostate anche la mamma

Fortuna: non ci contate

Il consiglio del giorno: Lasciate riposare la parte emotiva e dedicatevi alle pulizie a fondo, un anticipo di primavera.

Voto: 5